Iran tuyên bố không từ bỏ quyền làm giàu uranium

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng Tehran có quyền hợp pháp để theo đuổi chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.

RT đưa tin ngày 8/2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Iran sẽ không từ bỏ năng lực làm giàu uranium ngay cả khi bị đe dọa tấn công. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran đồng ý với chính sách "không làm giàu uranium".

Phát biểu của ông Araghchi được đưa ra tại cuộc họp về chính sách đối ngoại của Cộng hòa Hồi giáo ở Tehran hôm 8/2, gọi việc làm giàu là một quyền hợp pháp bắt nguồn từ chủ quyền và phẩm giá quốc gia.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: TASS.

Tuy nhiên, ông Araghchi nói thêm rằng Iran sẵn sàng giải quyết những lo ngại về chương trình hạt nhân của mình và xây dựng lòng tin về vấn đề này.

“Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc sự mơ hồ nào liên quan đến mục tiêu hòa bình của chương trình hạt nhân Iran, chúng tôi sẽ trả lời và làm rõ những điều mơ hồ đó, và cách duy nhất là thông qua ngoại giao”, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh.

Ông tiếp tục nói rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi năm ngoái đã không mang lại kết quả như mong muốn.

"Kiến thức không thể bị xóa sổ bằng bom đạn. Bom đạn có thể phá hủy các tòa nhà, nhưng công nghệ thì không thể bị phá hủy”, Bộ trưởng Araghchi nói, đồng thời cho biết thêm đây là thông điệp ông đã truyền đạt tới Mỹ trong các cuộc đàm phán gián tiếp gần đây tại Oman.

Trước đó, Bộ trưởng Araghchi mô tả các cuộc đàm phán là một “khởi đầu tốt đẹp”, nhấn mạnh rằng chúng “chỉ tập trung vào vấn đề hạt nhân”. Dù vậy, các quan chức Mỹ cho biết họ cũng muốn thảo luận về tên lửa đạn đạo của Iran và sự hỗ trợ của nước này dành cho các đồng minh trong khu vực.

Chính quyền Tổng thống Trump từ lâu yêu cầu rằng Iran phải chấp nhận chính sách "không làm giàu uranium", và đã nhiều lần ám chỉ rằng Washington có thể sử dụng biện pháp quân sự nếu ngoại giao thất bại.

