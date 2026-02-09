Hà Nội

Thế giới

Iran tuyên bố không từ bỏ quyền làm giàu uranium

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng Tehran có quyền hợp pháp để theo đuổi chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.

An An (Theo RT)

RT đưa tin ngày 8/2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Iran sẽ không từ bỏ năng lực làm giàu uranium ngay cả khi bị đe dọa tấn công. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran đồng ý với chính sách "không làm giàu uranium".

Phát biểu của ông Araghchi được đưa ra tại cuộc họp về chính sách đối ngoại của Cộng hòa Hồi giáo ở Tehran hôm 8/2, gọi việc làm giàu là một quyền hợp pháp bắt nguồn từ chủ quyền và phẩm giá quốc gia.

untitled.png
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: TASS.

Tuy nhiên, ông Araghchi nói thêm rằng Iran sẵn sàng giải quyết những lo ngại về chương trình hạt nhân của mình và xây dựng lòng tin về vấn đề này.

“Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc sự mơ hồ nào liên quan đến mục tiêu hòa bình của chương trình hạt nhân Iran, chúng tôi sẽ trả lời và làm rõ những điều mơ hồ đó, và cách duy nhất là thông qua ngoại giao”, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh.

Ông tiếp tục nói rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi năm ngoái đã không mang lại kết quả như mong muốn.

"Kiến thức không thể bị xóa sổ bằng bom đạn. Bom đạn có thể phá hủy các tòa nhà, nhưng công nghệ thì không thể bị phá hủy”, Bộ trưởng Araghchi nói, đồng thời cho biết thêm đây là thông điệp ông đã truyền đạt tới Mỹ trong các cuộc đàm phán gián tiếp gần đây tại Oman.

Trước đó, Bộ trưởng Araghchi mô tả các cuộc đàm phán là một “khởi đầu tốt đẹp”, nhấn mạnh rằng chúng “chỉ tập trung vào vấn đề hạt nhân”. Dù vậy, các quan chức Mỹ cho biết họ cũng muốn thảo luận về tên lửa đạn đạo của Iran và sự hỗ trợ của nước này dành cho các đồng minh trong khu vực.

Chính quyền Tổng thống Trump từ lâu yêu cầu rằng Iran phải chấp nhận chính sách "không làm giàu uranium", và đã nhiều lần ám chỉ rằng Washington có thể sử dụng biện pháp quân sự nếu ngoại giao thất bại.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Iran sẵn sàng với thỏa thuận hạt nhân "công bằng" từ Mỹ hồi tháng 10/2025

Nguồn video: Báo Nhân Dân
Bài liên quan

Thế giới

Tổng thống Trump cảnh báo Iran trước thềm đàm phán tại Oman

Trước thềm cuộc đàm phán dự kiến giữa Mỹ và Iran tại Oman, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời cảnh báo mới đối với Iran và Lãnh tụ tối cao của nước này.

Theo USA Today, Tổng thống Trump cảnh báo rằng Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nên lo ngại về việc Mỹ tăng cường lực lượng quân sự trong khu vực, ám chỉ một cuộc tấn công mới nếu Tehran tìm cách khởi động lại chương trình hạt nhân của nước này.

"Tôi cho rằng Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei nên cảm thấy lo lắng. Đúng vậy, ông ấy nên cảm thấy lo lắng", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với NBC News.

Xem chi tiết

Thế giới

Hé lộ thời điểm diễn ra cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran

Truyền thông Iran đưa tin cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ sẽ được tổ chức tại Oman vào ngày 6/2.

AP đưa tin, theo hãng thông tấn bán chính thức ISNATasnim của Iran ngày 4/2, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra tại Oman vào ngày 6/2, dù vương quốc này chưa xác nhận thông tin ngay lập tức. Được biết, Oman từng là nơi tổ chức nhiều vòng đàm phán hạt nhân trước đây giữa Iran và Mỹ.

Hôm 3/2, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã chỉ thị Bộ trưởng Ngoại giao nước này "theo đuổi các cuộc đàm phán công bằng và bình đẳng" với Mỹ.

Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Iran muốn đàm phán 'công bằng và bình đẳng' với Mỹ

Tổng thống Iran Pezeshkian đã chỉ thị cho Bộ trưởng Ngoại giao nước này theo đuổi các cuộc đàm phán công bằng và bình đẳng với Mỹ.

AP đưa tin, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 3/2 cho biết ông đã chỉ thị cho Bộ trưởng Ngoại giao nước này theo đuổi các cuộc đàm phán công bằng và bình đẳng với Mỹ. Đây là dấu hiệu rõ ràng đầu tiên từ Tehran cho thấy họ muốn tiến hành đàm phán với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

aptongthongiran.jpg
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: AP.
Xem chi tiết

