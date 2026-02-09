Hà Nội

Thế giới

Tình tiết mới vụ Tướng Nga bị ám sát hụt tại Moscow

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, hai nghi phạm đã thừa nhận âm mưu ám sát Tướng Nga Vladimir Alekseyev tại thủ đô Moscow hôm 6/2.

An An (Theo kyivpost)

Theo Kyiv Post, FSB ngày 9/2 cho biết hai nghi phạm đã thừa nhận âm mưu ám sát Tướng Nga Vladimir Alekseyev, Phó Cục trưởng thứ nhất của Tổng cục Tình báo Nga (GRU), tại thủ đô Moscow hôm 6/2. FSB khẳng định rằng vụ tấn công được thực hiện theo lệnh của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga, nghi phạm Lyubomir Korba được tuyển mộ vào tháng 8/2025, được huấn luyện tại Kiev và được đưa tới Nga thông qua Moldova và Georgia. SBU được cho là hứa trả 30.000 USD cho Korba để thực hiện vụ tấn công.

nga1.png
Hình ảnh nghi phạm Lyubomir Korba bị camera giám sát ghi lại. Ảnh chụp màn hình từ video do FSB công bố. Nguồn: FSB Nga.

FSB cũng tuyên bố rằng các quan tình báo Ba Lan đã tham gia hỗ trợ việc tuyển mộ Korba, thông qua con trai ông này, một công dân Ba Lan sống ở Katowice. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào được đưa ra.

Các quan chức an ninh Nga cho biết Korba đã theo dõi các sĩ quan quân đội cấp cao ở Moscow và nhận được lệnh ám sát ông Alekseyev vào tháng 12/2025. Người này được cho là đã lấy một khẩu súng lục có bộ phận giảm thanh và một chìa khóa điện tử vào tòa nhà chung cư nơi vị Tướng Nga ở từ một kho vũ khí gần Moscow.

"Chìa khóa được một phụ nữ sống cùng tòa nhà với Tướng Alekseyev cung cấp. Người phụ nữ sau đó đã rời Nga sang Ukraine", FSB thông tin.

Nghi phạm thứ hai, Viktor Vasin, được cho là đã thuê một căn hộ cho Korba và hỗ trợ Korba di chuyển quanh Moscow.

"Korba, khoảng 60 tuổi, đã bị bắt giữ cuối tuần qua tại Dubai và đã được bàn giao cho Nga. Vasin bị bắt giữ tại Moscow trong khi một nghi phạm khác được cho là đã trốn sang Ukraine", FSB thông tin.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nghi phạm vụ Tướng Vladimir Alekseyev bị ám sát hụt ở Moscow hôm 6/2 đã bị bắt giữ

