Bí quyết chọn cá chép khỏe, đẹp cúng ông Công ông Táo

Trong nghi lễ tiễn ông Công ông Táo về trời ngày 23 tháng Chạp, cá chép đỏ là lễ vật mang ý nghĩa đặc biệt, gắn với quan niệm dân gian “cá chép hóa rồng”. Bởi vậy, việc chọn được cá chép khỏe mạnh, đẹp mã không chỉ thể hiện sự chu toàn trong thờ cúng mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt.

Ảnh minh họa - AI.

Theo quan niệm dân gian, cá chép là “linh vật” duy nhất có thể đưa ông Công ông Táo chầu trời. Hình ảnh cá vượt vũ môn còn tượng trưng cho tinh thần bền bỉ, ý chí vươn lên và sự thăng hoa trong cuộc sống. Chính vì vậy, nhiều gia đình rất cẩn trọng trong khâu chọn cá, với mong muốn lễ cúng diễn ra trọn vẹn và mang lại may mắn cho năm mới.

Ưu tiên quan sát cách cá bơi

Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất để chọn cá khỏe là quan sát cách chúng di chuyển trong chậu nước. Cá chép khỏe thường bơi nhanh, linh hoạt, phản xạ tốt khi có tác động từ bên ngoài. Khi khuấy nhẹ mặt nước, cá sẽ tản ra đều, không đứng im hay tụ lại một góc. Những con cá bơi chậm, lờ đờ, nổi sát mặt nước hoặc phản ứng yếu thường đã bị stress hoặc thiếu oxy, khả năng sống sau khi thả không cao.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Kiểm tra mang và mắt cá

Mang cá là bộ phận phản ánh rõ tình trạng sức khỏe. Cá khỏe sẽ có mang màu đỏ hồng tự nhiên, đóng mở đều. Nếu mang nhợt nhạt, sẫm màu hoặc khép không kín, đó là dấu hiệu cá đang yếu. Bên cạnh đó, mắt cá cần trong, sáng, không đục và không lồi bất thường. Cá có mắt mờ đục thường đã bị bệnh hoặc để trong bể quá lâu.

Chú ý lớp vảy và thân cá

Những con cá chép khỏe mạnh thường có vảy óng ánh, đều màu, bám chắc vào thân. Thân cá săn chắc, không mềm nhũn, không có vết trầy xước lớn hay đốm lạ. Người mua nên tránh chọn cá bị rụng nhiều vảy, trầy xước nhiều hoặc bụng phình to bất thường vì đây là những con cá dễ chết khi thả ra môi trường tự nhiên.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Không cần cá quá to

Nhiều người cho rằng cá càng lớn càng đẹp, nhưng thực tế cá chép quá to thường khó vận chuyển và dễ bị sốc nước. Cá có kích thước vừa phải, dài khoảng một gang tay được xem là phù hợp nhất: dễ chăm sóc, dễ thả và khả năng sống cao. Quan trọng hơn cả vẫn là cá khỏe mạnh, nhanh nhẹn chứ không phải kích thước hay hình thức cầu kỳ.

Nên mua cá sát giờ cúng

Thời điểm mua cá cũng ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ sống của cá sau khi thả. Việc mua cá từ tối hôm trước rồi để qua đêm trong chậu nhỏ dễ khiến cá thiếu oxy, yếu dần hoặc chết trước giờ làm lễ. Tốt nhất nên mua cá vào sáng ngày 23 tháng Chạp, giữ cá ở nơi thoáng mát, nước sạch và tránh dùng nước máy chưa khử clo.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Thả cá đúng cách để giữ trọn ý nghĩa

Sau khi cúng, cá chép cần được thả nhẹ nhàng xuống ao, hồ, sông có nguồn nước sạch. Không nên ném cá từ trên cao hoặc thả cả túi nilon xuống nước vì dễ làm cá bị sốc và gây ô nhiễm môi trường. Cách tốt nhất là mở túi, nghiêng nhẹ để cá tự bơi ra ngoài, hạn chế dùng tay bắt cá.

Lễ cúng ông Công ông Táo không chỉ mang giá trị tâm linh mà còn là dịp để mỗi gia đình thể hiện sự tinh tế, ý thức và trách nhiệm với môi trường. Chọn cá khỏe, thả nhẹ nhàng tại mép nước là cách giữ trọn nét đẹp truyền thống, để phong tục tiễn Táo quân về trời luôn văn minh, ý nghĩa theo thời gian.