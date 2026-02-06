Hà Nội

Lũ lụt và lở đất ở Philippines, hơn 6.000 người sơ tán

Cơn bão Penha gây ra lũ lụt và lở đất ở miền nam Philippines, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 6.000 người phải sơ tán.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, bão Penha đã đổ bộ tỉnh Surigao del Sur, Philippines, vào cuối ngày 5/2, gây ra lũ lụt và lở đất khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, hơn 6.000 người phải sơ tán và nhiều người dân bị mắc kẹt trong nhà tại hai ngôi làng bị ngập.

Một cặp vợ chồng và hai em nhỏ thiệt mạng vào tối 5/2 khi lều của họ bị vùi lấp bởi vụ sạt lở đất tại khu vực mỏ do mưa lớn tại một ngôi làng phía nam thành phố Cagayan de Oro, theo Antonio Sugarol, Giám đốc khu vực của Văn phòng Phòng vệ Dân sự.

philippines.png
Bão Penha﻿ đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, hơn 6.000 người phải sơ tán ở Philippines. Ảnh: Khmer Times.

Tại thành phố Iligan, cách Cagayan de Oro khoảng 55 km về phía tây nam, một cư dân đã gọi điện đến Đài DZMM để cầu cứu khi nước lũ dâng cao trong nhà.

“Đội cứu hộ đang đến”, Sugarol nói với người dân đang hoảng loạn qua điện thoại, đồng thời cho biết các gia đình khác đang được giải cứu tại các làng Mahayahay và Tubod ở thành phố Iligan.

Hơn 6.000 người cư dân phải sơ tán do bão, trong đó 5.800 người chuyển tới các trung tâm sơ tán ở các tỉnh phía nam và miền trung nước này. Văn phòng Phòng vệ Dân sự cho biết, nhiều trường tạm ngừng hoạt động dạy học.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines cho biết, gần 5.000 hành khách và công nhân bốc xếp hàng hóa đã bị mắc kẹt tại 94 cảng biển sau khi các phà chở khách và tàu chở hàng liên đảo tạm thời bị cấm ra khơi trong điều kiện biển động.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia Philippines cho biết, dự báo bão Penha sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào cuối ngày 6/2 khi nó di chuyển về phía tây bắc qua các tỉnh đảo miền trung hướng tới tỉnh Palawan phía tây.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận lốc xoáy kinh hoàng ở Alabama (Mỹ) hồi tháng 3/2021

Nguồn video: THĐT
