Tổng thống Iran nói về cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đánh dấu "một bước tiến".

Theo Anadolu, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 8/2 cho biết cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran, được tổ chức với sự hỗ trợ của các nước trong khu vực, đánh dấu "một bước tiến".

"Đối thoại luôn là chiến lược của chúng tôi để đạt được các giải pháp hòa bình. Cách tiếp cận của Iran đối với vấn đề hạt nhân dựa trên các quyền được đảm bảo theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân", Tổng thống Pezeshkian viết trên mạng xã hội X.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: AA.

Tổng thống Pezeshkian nói thêm rằng Iran luôn "đáp lại sự tôn trọng bằng sự tôn trọng nhưng không chấp nhận ngôn từ đe dọa, bạo lực".

Mỹ và Iran đã nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp hôm 8/2 sau nhiều tuần căng thẳng. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi mô tả cuộc đàm phán là một “khởi đầu tốt đẹp”, có thể tiếp tục nếu bầu không khí thiếu tin tưởng được khắc phục. Ông cho biết thêm hai bên đã nhất trí rằng tiến trình này sẽ tiếp tục và các bên có thể nhóm họp lại tại Muscat, Oman, vào một thời điểm sau đó.

Ngoại trưởng Araghchi cũng nhấn mạnh rằng, chương trình tên lửa của Iran không phải là đối tượng đàm phán, cả trong hiện tại lẫn tương lai.

