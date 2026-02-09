Ký sinh trùng 'giòi ăn thịt' tái xuất ở Mỹ, Texas ban bố thảm họa

Loài ký sinh trùng "giòi ăn thịt" được ghi nhận tái xuất ở Mỹ. Trong đó, Texas ban bố thảm họa và Florida ghi nhận ca nhiễm đầu tiên.

Sau khi giòi ốc vít tân thế giới (New World screwworm, hay tên khoa học là Cochliomyia hominivorax) tái xuất ở Mỹ, chính quyền bang Texas đã ban bố tình trạng thảm họa.

Thống đốc Texas Greg Abbot đã ký tuyên bố thảm họa nhằm bảo vệ ngành chăn nuôi bò thịt trị giá hàng tỷ USD của bang. Tuyên bố này cho phép lực lượng đặc nhiệm có thêm quyền hạn, nguồn lực và tốc độ ứng phó trước mối đe dọa ngày càng lớn.

Chính quyền bang Texas đã ban bố tình trạng thảm họa KHI giòi ốc vít tân thế giới tái xuất ở Mỹ. Ảnh: getty.

Trong tuần trước, Florida ghi nhận ca nhiễm ký sinh trùng "giòi ăn thịt" đầu tiên. Đó là một con ngựa nhập khẩu từ Argentina bị phát hiện có ấu trùng trong vết thương hở. Nó đã được cách ly ngay lập tức.

Giới chức Florida nhấn mạnh: “Giòi ốc vít tân thế giới từng bị xóa sổ khỏi Mỹ hơn 4 thập kỷ trước. Sự trở lại của nó sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với gia súc, động vật hoang dã và thú nuôi, đặc biệt ở những bang có khí hậu ấm áp và quần thể động vật phong phú như Florida”.

Liên quan đến sự việc, ủy viên Nông nghiệp Texas Sid Miller trấn an người dân ở Florida rằng, việc ghi nhận ca nhiễm ký sinh trùng "giòi ăn thịt" đầu tiên không đồng nghĩa với một đợt bùng phát trong nước.

Tuy nhiên, ông Miller kêu gọi các hộ chăn nuôi và gia đình tại Texas cảnh giác, thường xuyên kiểm tra tất cả động vật máu nóng, từ gia súc, động vật hoang dã đến thú nuôi và báo cáo ngay khi nghi ngờ có dấu hiệu nhiễm ấu trùng.

Giòi ốc vít Tân Thế Giới là một loại ký sinh trùng nguy hiểm có khả năng ăn thịt vật chủ. Với khả năng xâm nhập vào các vết thương hở hoặc niêm mạc của động vật, hiếm khi ở người, giòi ốc vít Tân Thế Giới khi ký sinh vào vật chủ thì sử dụng các móc nhỏ ở miệng để ăn thịt và hút máu.

Nếu không được điều trị thì nhiễm trùng do ký sinh trùng "giòi ăn thịt" gây ra có thể giết chết một con bò trưởng thành chỉ trong 1 - 2 tuần.

Từng được xóa sổ khỏi Mỹ và Mexico vào những năm 1960 - 1970 bằng biện pháp thả ruồi đực triệt sản để ngăn sinh sản, "giòi ăn thịt" đã xuất hiện trở lại ở nhiều vùng Trung Mỹ và các trang trại hẻo lánh ở Mexico, cách biên giới Mỹ khoảng 1.130 km, vào năm 2025.