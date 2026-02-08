Hơn 3 tháng sau khi bị sát hại, thi thể người phụ nữ này được tìm thấy trong một chiếc vali trên cánh đồng ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Theo India Today, vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại Hapur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, mới được đưa ra ánh sáng vào ngày 1/12/2025 khi thi thể một phụ nữ được tìm thấy trong chiếc vali trên cánh đồng gần quốc lộ 9.

Thi thể đã bị phân hủy nghiêm trọng, khiến việc nhận dạng ban đầu gặp nhiều khó khăn. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, cảnh sát địa phương đã phối hợp với đội SWAT để điều tra. Nạn nhân sau đó được xác định là cư dân ở Simdega, bang Jharkhand.

Cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm sau khi phát hiện thi thể một phụ nữ trong vali giữa cánh đồng ở Ấn Độ. Ảnh: India Today.

Các nghi phạm cũng nhanh chóng được xác định là Ankit Kumar, cư dân của làng Nawada Kalan thuộc khu vực Simbhawali, Hapur, và vợ anh ta là Kalista alias Kali, quê ở Simdega, Jharkhand.

Cặp đôi này bị cáo buộc điều hành một đường dây buôn bán những cô gái trẻ nghèo và dễ bị tổn thương từ Jharkhand, đưa họ đến vùng thủ đô Delhi với lý do làm giúp việc nhà, sau đó giam giữ và bóc lột trái phép các nạn nhân.

Cảnh sát thông tin, vào tháng 8/2025, Ankit đã tấn công tình dục người phụ nữ sau khi đưa cô đến Delhi làm việc và quay video nhạy cảm để tống tiền cô. Khi cô gái dọa báo cảnh sát, cặp đôi được cho là đã dùng gậy đánh đập cô vào đêm 27/8, khiến cô gái tử vong.

Sau khi gây án, Ankit và vợ giữ thi thể nạn nhân trong phòng thuê hai ngày, trước khi đặt thi thể vào vali.

Vào đêm 29/8, Ankit được cho là đã thuê một chiếc xe ba bánh và vứt chiếc vali xuống một cánh đồng gần quốc lộ NH-9, đối diện Bệnh viện Rama, trước khi bỏ về Delhi. Thi thể cô gái được tìm thấy hơn 3 tháng sau đó.

Cả hai nghi phạm bị bắt giữ và cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ án.