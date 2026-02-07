Ô tô đâm vào cửa hàng tạp hóa ở Mỹ, 3 người thiệt mạng

Ít nhất 3 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương sau khi một chiếc ô tô đâm vào cửa hàng tạp hóa ở Westwood, Los Angeles, Mỹ.

AP đưa tin, vụ ô tô mất kiểm soát và đâm vào cửa hàng tạp hóa xảy ra tại Westwood, Los Angeles, Mỹ, vào chiều 5/2.

Theo cảnh sát và lực lượng cứu hỏa, một phụ nữ lái chiếc Toyota Prius đã tông vào người đi xe đạp, tiếp tục chạy thêm một đoạn nữa trước khi lao vào khu vực bán bánh mì của cửa hàng 99 Ranch Market và dừng lại, khiến nhiều người bị mắc kẹt dưới xe.

Vụ tai nạn ở Westwood, Los Angeles, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Ảnh: AP.

Theo báo cáo của Sở Cứu hỏa Los Angeles, hai người đàn ông, 30 và 55 tuổi, và một phụ nữ 42 tuổi, có mặt bên trong tiệm bánh vào thời điểm đó, đã tử vong tại chỗ. Hai người đàn ông khác, đều 35 tuổi, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, và hai người đàn ông khác, 38 và 37 tuổi, bị thương nhưng trong tình trạng ổn định.

Phát ngôn viên Sở Cứu hỏa Los Angeles, Lyndsey Lantz, cho biết, tài xế gây tai nạn là một cụ bà 92 tuổi. Các nhà chức trách cho biết, bà đang hợp tác với các nhà điều tra và đã được kiểm tra y tế.

Hình ảnh được đăng tải trên truyền hình cho thấy chiếc ô tô màu bạc nằm hoàn toàn bên trong cửa hàng, cốp xe bật mở.

Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ tai nạn.

Theo Đại úy Anthony Espinoza thuộc Sở Cảnh sát Los Angeles, đây là vụ tai nạn đáng tiếc, không tin rằng đây là hành động cố ý.