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Quân sự - Thế giới

Lễ tang cố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei diễn ra thế nào?

Lễ tang của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei dự kiến chính thức bắt đầu tại thủ đô Tehran vào ngày 4/7.

An An (Theo AP)

Nhiều tháng sau khi cố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ - Israel vào ngày 28/2, lễ tang của ông được tổ chức, dự kiến chính thức bắt đầu vào hôm nay (4/7) và kéo dài nhiều ngày.

Hiện chưa rõ liệu con trai của cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, tân Đại giáo chủ Ayatollah Mojtaba Khamenei, có xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên trong dịp diễn ra lễ tang của cha ông hay không, theo AP. Ông Mojtaba Khamenei được cho là đã bị thương trong cuộc tấn công của Mỹ - Israel hồi cuối tháng 2/2026.

Chính quyền Iran dự kiến sẽ thắt chặt an ninh tại Tehran, đóng cửa không phận,... trong những ngày diễn ra lễ quốc tang cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei - người đã lãnh đạo Iran trong nhiều thập kỷ.

Lễ tang cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei được tổ chức thế nào?

Truyền thông nhà nước Iran đã đăng tải hình ảnh linh cữu ông Khamenei phủ lá cờ đỏ với dòng chữ trắng “Ya Hussein”, một câu xưng tụng của người Hồi giáo Shiite tưởng nhớ sự hy sinh của cháu trai Nhà tiên tri Muhammad vào thế kỷ thứ 7. Lá cờ này từng tung bay trên mái vòm vàng của đền Imam Hussein ở Karbala, Iraq. Theo truyền thống Iran, lá cờ đỏ tượng trưng cho lời kêu gọi thực thi công lý và báo thù.

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Cố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh tư liệu: Văn phòng Lãnh đạo tối cao Iran/AP.

Sáng 3/7, lực lượng an ninh đã khiêng linh cữu ông Khamenei đến Đại lễ đường Mosalla ở Tehran. Các giáo sĩ tôn giáo lần lượt đi ngang qua linh cữu ông Khamenei cùng người thân cũng đã thiệt mạng của ông trong cuộc không kích hồi tháng 2/2026.

Linh cữu ông Khamenei sẽ được quàn tại Đại lễ đường Mosalla vào ngày 4 và 5/7. Vào ngày 6/7, linh cữu được rước qua các con phố ở Tehran, trước khi được đưa tới thành phố linh thiêng Qom rồi chuyển bằng đường hàng không tới Najaf và Karbala của Iraq hôm 7/7.

Cuối cùng, thi hài ông Khamenei sẽ được đưa về an táng tại đền Imam Reza ở Mashhad, thành phố lớn thứ hai của Iran và là quê hương của ông.

Nhiều giáo sĩ dòng Shiite nổi tiếng được an táng tại đền thờ Imam Reza

Giới chức trách cho biết cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei sẽ được an táng tại đền thờ Imam Reza ở Mashhad. Được biết, hàng triệu người hành hương đến thăm đền thờ này mỗi năm.

Nhiều giáo sĩ dòng Shiite nổi tiếng đã được an nghỉ ở đền thờ này, bao gồm cố Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng năm 2024.

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Tướng Ahmad Vahidi, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ngồi cạnh linh cữu của cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei ở thủ đô Tehran, Iran, tối 2/7/2026. Ảnh: Văn phòng Lãnh tụ tối cao Iran/AP.

Lễ tang của ông Khamenei diễn ra trong bối cảnh Mỹ - Iran đã đạt được thỏa thuận khung nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Theo thỏa thuận tạm thời đạt được hồi tháng 6, Mỹ và Iran có thời hạn 60 ngày để đàm phán các điều khoản của một thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước, bao gồm cả vấn đề về chương trình hạt nhân của Iran và eo biển Hormuz.

Các cuộc đàm phán kỹ thuật bắt đầu tại Qatar trong tuần này, nhưng trở nên phức tạp do những bất đồng sâu sắc còn tồn tại cũng như tương lai của eo biển Hormuz.

Theo AP, lễ tang sẽ là một phép thử đối với chính quyền hiện tại của Iran và khả năng huy động sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng, đặc biệt là khi lễ tang diễn ra 6 tháng sau cuộc trấn áp của lực lượng an ninh đối với các cuộc biểu tình trên toàn quốc.

Ngày 6/6/1989, hàng triệu người Iran đã đổ ra đường để bày tỏ niềm thương tiếc trong lễ tang của cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ruhollah Khomeini, người lãnh đạo cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Tuy nhiên, tình hình sau đó nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Theo báo cáo ban đầu, vụ hỗn loạn xảy ra trong lễ tang khi đó đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và khoảng 11.000 người khác bị thương.

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