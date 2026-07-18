iPhone Ultra liệu có chỉ là iPhone 18 Pro Max phóng to?

iPhone Ultra màn hình gập và iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ cùng ra mắt trong năm 2026 với nhiều khác biệt về thiết kế, camera, pin và giá bán.

Apple được cho là đang chuẩn bị cho một trong những màn ra mắt đáng chú ý nhất trong nhiều năm trở lại đây khi hai hướng phát triển hoàn toàn khác nhau của iPhone có thể cùng xuất hiện. Một bên là iPhone 18 Pro Max, mẫu flagship tiếp tục kế thừa thiết kế truyền thống với trọng tâm là hiệu năng, camera và thời lượng pin. Bên còn lại là iPhone Ultra, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên được đồn đoán sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho hệ sinh thái Apple. Nếu những thông tin rò rỉ trở thành hiện thực, đây sẽ không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa hai sản phẩm cao cấp mà còn là sự khác biệt về triết lý thiết kế và trải nghiệm người dùng.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở thiết kế. Theo các nguồn tin rò rỉ, iPhone Ultra sẽ sử dụng màn hình gập, cho phép thiết bị hoạt động như một smartphone thông thường khi gập lại và mở rộng thành màn hình có kích thước gần tương đương iPad mini khi mở ra. Thiết kế này được kỳ vọng sẽ kết hợp với iOS thế hệ mới nhằm tối ưu khả năng đa nhiệm, chia đôi ứng dụng và xử lý công việc trên màn hình lớn. Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max vẫn duy trì kiểu dáng nguyên khối quen thuộc với màn hình khoảng 6,8 inch, hướng đến trải nghiệm ổn định và tối ưu cho người dùng đã quen với dòng iPhone truyền thống. Chính sự khác biệt này khiến iPhone Ultra hấp dẫn nhóm khách hàng thích công nghệ mới, còn Pro Max phù hợp với số đông nhờ tính thực dụng.

iPhone Ultra được cho là sẽ là mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, trong khi iPhone 18 Pro Max vẫn giữ thiết kế truyền thống.

Bên cạnh thiết kế, camera cũng là yếu tố tạo nên khoảng cách giữa hai thiết bị. Các thông tin rò rỉ cho biết iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng tiếp tục sở hữu hệ thống ba camera 48 MP với các nâng cấp về cảm biến và khả năng thay đổi khẩu độ, hứa hẹn mang lại chất lượng ảnh linh hoạt trong nhiều điều kiện ánh sáng. Đây tiếp tục là lựa chọn dành cho người yêu thích nhiếp ảnh di động và quay video chuyên nghiệp. Ngược lại, iPhone Ultra được cho là chỉ trang bị cụm camera kép để nhường không gian cho thiết kế màn hình gập. Nếu điều này chính xác, việc thiếu ống kính tele sẽ khiến khả năng zoom quang học của thiết bị kém hơn dòng Pro Max, trở thành điểm đánh đổi để đổi lấy kiểu dáng hoàn toàn mới.

Thời lượng pin và phương thức bảo mật cũng được dự đoán sẽ khác biệt đáng kể. iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ sở hữu viên pin lớn hơn 5.400 mAh, tiếp tục hướng tới danh hiệu mẫu iPhone có thời lượng sử dụng tốt nhất. Trong khi đó, dù iPhone Ultra cũng có thể được trang bị pin từ 5.000–5.500 mAh, việc phải cấp nguồn cho hai màn hình khiến thời gian sử dụng thực tế nhiều khả năng sẽ thấp hơn. Một chi tiết đáng chú ý khác là Apple được đồn đoán sẽ đưa Touch ID trở lại trên iPhone Ultra dưới dạng cảm biến vân tay tích hợp, thay vì chỉ sử dụng Face ID như các dòng iPhone hiện nay. Nếu thành sự thật, đây sẽ là lần đầu tiên sau nhiều năm Apple đưa công nghệ này trở lại trên dòng smartphone cao cấp.

iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng tiếp tục dẫn đầu về camera và thời lượng pin, trong khi iPhone Ultra tập trung vào trải nghiệm màn hình gập.

Yếu tố cuối cùng cũng là điểm tạo nên khoảng cách lớn nhất giữa hai thiết bị chính là giá bán. Theo nhiều nguồn tin, iPhone 18 Pro Max có thể được niêm yết ở mức khoảng 1.399 USD, cao hơn thế hệ trước nhưng vẫn nằm trong phân khúc flagship quen thuộc. Trong khi đó, iPhone Ultra được dự đoán có giá lên tới khoảng 2.500 USD, trở thành chiếc iPhone đắt nhất từ trước đến nay và thậm chí vượt nhiều mẫu smartphone màn hình gập cao cấp trên thị trường. Mức giá này cho thấy Apple nhiều khả năng sẽ định vị Ultra như một sản phẩm công nghệ tiên phong hơn là thiết bị dành cho số đông.

Dù vậy, cần lưu ý rằng tất cả thông tin hiện nay mới dừng ở mức rò rỉ và Apple chưa xác nhận bất kỳ chi tiết nào về iPhone Ultra hay iPhone 18 Pro Max. Nếu các dự đoán trở thành hiện thực, người dùng sẽ đứng trước hai lựa chọn rất khác nhau: một chiếc iPhone truyền thống với camera mạnh, pin bền và mức giá dễ tiếp cận hơn; hoặc một mẫu iPhone màn hình gập mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới nhưng đi kèm chi phí rất cao. Đây có thể sẽ là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu lần đầu Apple mở rộng dòng iPhone theo hai hướng phát triển song song để phục vụ những nhóm người dùng khác nhau.