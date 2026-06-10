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[INFOGRAPHIC] Đội hình những 'thương binh' không thể dự World Cup 2026

Thể thao

[INFOGRAPHIC] Đội hình những 'thương binh' không thể dự World Cup 2026

World Cup 2026 hứa hẹn mang tới những màn trình diễn đỉnh cao. Tiếc rằng năm nay sẽ không có nhiều ngôi sao khi chấn thương đã tước đi cơ hội góp mặt của họ

Thiên Anh
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#World Cup 2026 #thương binh #chấn thương #đội tuyển #bóng đá

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