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[INFOGRAPHIC] Mexico khởi đầu thuận lợi, đánh bại Nam Phi 2-0

Thể thao

[INFOGRAPHIC] Mexico khởi đầu thuận lợi, đánh bại Nam Phi 2-0

Julian Quinones và Raul Jimenez ghi bàn giúp Mexico vượt qua Nam Phi 2-0 trong trận đấu có nhiều điểm nhấn tại World Cup 2026.

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