[INFOGRAPHIC] Mexico khởi đầu thuận lợi, đánh bại Nam Phi 2-0

Julian Quinones và Raul Jimenez ghi bàn giúp Mexico vượt qua Nam Phi 2-0 trong trận đấu có nhiều điểm nhấn tại World Cup 2026.
Chỉ 6 tuần sau màn ra mắt của phiên bản mui trần, Denza Z Coupe hiệu năng cao với cánh gió cố định và những thông số động cơ đầy ấn tượng tới gần 1.600 mã lực.
Bị CH Séc dẫn trước đầu hiệp hai, Hàn Quốc ghi liền hai bàn thắng nhờ công Hwang Inbeom và Oh Hyeongyu để ngược dòng giành chiến thắng 2-1.
Đội trưởng Wataru Endo quyết định chia tay tuyển Nhật Bản trước World Cup 2026 vì chấn thương, khép lại 11 năm cống hiến cho Samurai Xanh.
Lamine Yamal, Endrick, Arda Guler hay Desire Doue là những gương mặt Gen Z nổi bật được kỳ vọng tạo dấu ấn tại World Cup 2026.
Hệ thống cỏ tự nhiên, phù hợp mọi điều kiện khí hậu, giúp các trận đấu World Cup 2026 diễn ra hoàn hảo, ít bị gián đoạn bởi chất lượng mặt sân.
Lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico không chỉ mở màn ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn đánh dấu nhiều cột mốc lịch sử chưa từng có.
FIFA World Cup 2026 đang đếm ngược đến ngày khởi tranh, các thương hiệu xa xỉ cũng rầm rộ gia nhập cuộc chơi bằng những cú bắt tay với các siêu sao sân cỏ.
Kylian Mbappe, Harry Kane hay Erling Haaland được đánh giá là hai ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026.
Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt tại 6 kỳ World Cup. Hành trình huyền thoại của CR7 được khắc họa qua những con số ấn tượng.
5 sân đấu dưới đây có sức chứa lớn nhất, nơi sẽ đón nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng vạn người hâm mộ bóng đá trên khán đài tại World Cup 2026.
World Cup 2026 hứa hẹn mang tới những màn trình diễn đỉnh cao. Tiếc rằng năm nay sẽ không có nhiều ngôi sao khi chấn thương đã tước đi cơ hội góp mặt của họ
Tiền thưởng World Cup 2026 đạt mức kỷ lục 655 triệu USD, tăng 50% so với Qatar 2022. FIFA sẽ phân chia khoản tiền này cho 48 đội tuyển ra sao?
Trọng tài Omar Artan của FIFA bị Mỹ từ chối nhập cảnh trước thềm World Cup 2026, làm dấy lên lo ngại về chính sách nhập cư ảnh hưởng tổ chức giải đấu.
U19 Thái Lan gián tiếp giúp U19 Việt Nam rộng cửa vào bán kết khi thắng ngược U19 Malaysia 3-2 ở lượt cuối bảng B giải U19 Đông Nam Á 2026 tối 8/6.
Nữ xạ thủ trẻ Phí Thanh Thảo giành HCV cá nhân và góp phần giúp đội tuyển Việt Nam lập thành tích 3 HCV, 9 HCB, 3 HCĐ, cùng 3 kỷ lục mới.
Các cầu thủ Thụy Sĩ được cảnh báo về sự hiện diện của rắn đuôi chuông độc quanh khu vực tập luyện ở California, Mỹ, trong quá trình chuẩn bị thi đấu.
Chỉ 3 ngày trước World Cup 2026, Kansas xảy ra vụ xả súng khiến 9 người thương tích gần khu vực đội tuyển Anh chuẩn bị thi đấu.
Từ Gabriel đến Pacho, các hậu vệ hàng đầu thế giới chuẩn bị trình diễn phong độ đỉnh cao, tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt tại giải đấu.
Cuộc đua căng thẳng tại giải U19 Đông Nam Á 2026, U19 Việt Nam đối đầu U19 Indonesia trong trận quyết định suất đi tiếp.
World Cup 2026 không chỉ mở ra một chương mới cho bóng đá thế giới mà còn là sân khấu cho hàng loạt cột mốc tưởng chừng bất tử bị xô đổ.
FIFA cập nhật danh sách vật dụng cấm, trong đó chai nước cá nhân bị cấm hoàn toàn, gây tranh cãi về an toàn và sức khỏe người hâm mộ.