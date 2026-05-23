5 điều cần biết về FIFA World Cup 2026™

Chỉ còn một tháng nữa là trận đấu đầu tiên của World Cup mùa hè này khởi tranh, và đã có rất nhiều điều để bàn luận về sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này.

Từ căng thẳng ngoại giao đến giá vé và chi phí đi lại, giải đấu đã tạo nên những tiêu đề nóng hổi ngay cả trước khi quả bóng lăn, và mức độ quan tâm đó càng ngày càng tăng lên khi chúng ta đến gần trận đấu khai mạc giữa Mexico và Nam Phi vào ngày 11 tháng 6.

Để giúp bạn hiểu rõ mọi thứ đang diễn ra cả trong và ngoài sân cỏ, CNN Sports đã điểm qua 5 điều bạn cần biết.

1. Giá vé

World Cup đã không còn xa lạ với những tranh cãi, và có lẽ tranh cãi lớn nhất cho đến nay là chi phí liên quan đến việc tham dự giải đấu. Giá vé xem các trận đấu đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục, khiến nhiều người hâm mộ không thể đến xem đội tuyển của mình thi đấu trên khắp Bắc Mỹ.

Những chỗ ngồi rẻ nhất cho trận đấu mở màn của đội tuyển Mỹ gặp Paraguay vào ngày 12 tháng 6 hiện có giá hơn 1.000 USD mỗi vé. Giá vé còn tăng cao hơn nữa đối với các trận đấu lớn, với vé xem trận chung kết hiện có giá lên tới 32.970 USD.

Ngay cả Tổng thống Donald Trump cũng chế giễu một số mức giá của FIFA World Cup 2026™, nói với tờ New York Post rằng: "Thành thật mà nói, tôi cũng sẽ không trả mức giá đó", khi đề cập đến giá vé xem trận đấu của đội tuyển quốc gia Mỹ lên tới bốn chữ số.

(Ảnh: Getty Images)

Nếu bạn nghĩ rằng những mức giá đó đã đủ "chóng mặt" rồi, hãy chờ đến khi bạn thấy giá bán lại. FIFA đã tạo ra một nền tảng cho những người sở hữu vé bán lại chỗ ngồi với giá mà người mua cho là phù hợp. Cơ quan quản lý không ấn định giá, nhưng sẽ lấy 15% từ cả người mua và người bán.

Những tấm vé FIFA World Cup 2026™ đang được bán với giá hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn USD. Một người sở hữu vé xem trận chung kết thậm chí còn bán lại chỗ ngồi của mình, ở ngay phía sau sân vận động, với giá hơn 11 triệu USD.

Và mặc dù không ai thực sự mong đợi ai đó sẽ mua với giá đó, điều này cho thấy những mức giá này xa vời như thế nào đối với hầu hết người hâm mộ bình thường trên toàn thế giới.

FIFA luôn bảo vệ cấu trúc giá vé của mình, khẳng định rằng họ đã bán vé với giá khởi điểm 60 USD cho mọi trận đấu, bao gồm cả trận chung kết, được phân bổ riêng cho người hâm mộ của các đội đủ điều kiện thông qua các liên đoàn quốc gia tương ứng.

Họ cũng cho biết, với tư cách là một tổ chức phi lợi nhuận, doanh thu được đầu tư trực tiếp trở lại vào môn bóng đá. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gần đây đã phát biểu tại Hội nghị Toàn cầu Viện Milken ở California rằng: "Chúng ta phải xem xét thị trường. Chúng ta đang ở trong một thị trường mà ngành giải trí phát triển nhất thế giới, vì vậy chúng ta phải áp dụng giá thị trường".

"Ở Mỹ, việc bán lại vé cũng được cho phép, vì vậy nếu bạn bán vé với giá quá thấp, những vé này sẽ được bán lại với giá cao hơn nhiều. Và trên thực tế, mặc dù một số người nói rằng giá vé của chúng tôi cao, nhưng chúng vẫn được bán lại trên thị trường với giá thậm chí còn cao hơn, gấp hơn hai lần giá của chúng tôi".

Nhưng khi tính cả chi phí vé máy bay, đi lại đến các trận đấu và khách sạn, giải đấu năm nay đơn giản là không khả thi đối với rất nhiều người. Và giá cả trong tháng tới có thể sẽ còn tăng cao hơn nữa khi nhu cầu tăng lên.

2. Sự tham gia của Iran

Một câu chuyện quan trọng khác trong quá trình chuẩn bị cho World Cup năm nay là tình hình ở Iran, và nó có thể ảnh hưởng như thế nào đến sự tham gia của quốc gia này tại giải đấu.

Ngay sau khi chiến tranh bắt đầu, Iran đã đưa ra những tuyên bố rằng không có cách nào để các cầu thủ của họ có thể di chuyển và tham gia các trận đấu một cách an toàn. Tình hình càng trở nên mơ hồ hơn khi người phát ngôn của FIFA, Iran và Mỹ đưa ra những nhận xét trái chiều về cách mọi việc có thể diễn ra. Trong đó, ông Trump đã nói rằng Iran được chào đón tại giải đấu nhưng cho rằng việc thi đấu ở Mỹ có thể không phù hợp "cho tính mạng và sự an toàn của họ".

Điều đó sau đó đã khiến chủ tịch bóng đá Iran Mehdi Taj thảo luận với FIFA về việc chuyển các trận đấu của họ từ Mỹ sang Mexico. Khi khả năng tham gia của Iran bị nghi ngờ, sự chú ý chuyển sang việc ai có thể thay thế Iran, bao gồm cả đề xuất kỳ lạ từ một trong những cố vấn của ông Trump về việc trao cho Ý một suất tham dự giải đấu sau khi nước này không đủ điều kiện.

Cuối cùng, khi chỉ còn một tháng nữa, giờ đây khả năng Iran tham gia giải đấu thể thao này dường như rất cao. Tháng trước, theo hãng tin AP, một người phát ngôn của chính phủ Iran cho biết đội tuyển đang chuẩn bị cho "sự tham gia đầy tự hào và thành công" tại World Cup và nói rằng họ sẽ thi đấu các trận đấu của mình tại Mỹ.

FIFA cũng đã tìm cách làm rõ tình hình, với việc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gần đây nói rằng ông tin tưởng Iran sẽ tham gia.

Iran dự kiến sẽ thi đấu với New Zealand, Ai Cập và Bỉ vào mùa hè này, với hai trận đấu được tổ chức tại Los Angeles và một trận tại Seattle. Nếu cả Mỹ và Iran đều đứng thứ hai trong các bảng đấu của mình, họ sẽ gặp nhau ở vòng 32 tại Dallas vào ngày 3 tháng 7 (theo giờ địa phương).

3. Mối lo ngại về an toàn

Trước khi nói đến chính các trận bóng đá, cũng có những lo ngại về an ninh tại World Cup năm nay, dựa trên tình hình chính trị ở các quốc gia chủ nhà. Ví dụ, sau khi chứng kiến các cuộc đột kích quy mô lớn của ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ) và biết rằng chính phủ Mỹ đang xem xét việc kiểm tra hoạt động trên mạng xã hội của du khách, một số người hâm mộ đã quyết định rằng việc đến xem World Cup là không đáng.

Những người hâm mộ khác thậm chí có thể không có lựa chọn nào khác, với lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump ngăn cản 39 quốc gia – chủ yếu là các quốc gia không phải da trắng, châu Phi hoặc đa số dân theo đạo Hồi – đến thăm đất nước này trong thời gian diễn ra World Cup. Điều này bao gồm lệnh cấm hoàn toàn đối với người dân từ Haiti và Iran, và các hạn chế một phần đối với Senegal và Bờ Biển Ngà. Tuy nhiên, các cầu thủ, nhân viên và quan chức từ các quốc gia tham dự này vẫn sẽ được phép nhập cảnh.

Cũng có những lo ngại về an ninh xung quanh Mexico, quốc gia sẽ đăng cai 13 trận đấu tại ba thành phố chủ nhà vào mùa hè này. Nỗi lo lắng đặc biệt mạnh mẽ ở khu vực đô thị Guadalajara, nơi sẽ tổ chức bốn trận đấu. Những lo ngại được nêu lên xuất phát từ hậu quả của một chiến dịch hồi tháng Hai do lực lượng liên bang tiến hành để bắt giữ Nemesio Oseguera Cervantes, biệt danh "El Mencho", thủ lĩnh của băng đảng Jalisco New Generation Cartel (CJNG). Nhóm này được coi là một trong những "tổ chức tội phạm mạnh mẽ và tàn bạo nhất" ở Mexico, theo Cơ quan Phòng chống Ma túy Hoa Kỳ (DEA). "El Mencho" bị thương nặng trong chiến dịch và tử vong trên đường đến bệnh viện. Cái chết của hắn đã gây ra hỗn loạn và một làn sóng bạo lực ở nhiều khu vực của Jalisco, bao gồm cả Guadalajara.

Cũng có các cuộc biểu tình bên ngoài Sân vận động Banorte ở Thành phố Mexico sau khi nó được mở cửa trở lại vào đầu năm nay, với các cuộc biểu tình nhằm nâng cao nhận thức về cuộc khủng hoảng mất tích của quốc gia, cũng như tình trạng thiếu nước và nhà ở giá rẻ ở thủ đô Mexico.

Các quốc gia chủ nhà và FIFA hiện có nhiệm vụ phải làm trong tháng tới để xoa dịu những lo ngại và làm cho việc đến xem các trận đấu trở nên hấp dẫn hơn.

4. Những đội bóng mới

Nhưng vẫn còn rất nhiều điều đáng mong chờ, đặc biệt là trên sân cỏ. Tháng tới sẽ là một tháng trọng đại đối với các đội bóng đang bận rộn chuẩn bị cho mùa giải khởi tranh tại Bắc Mỹ, nhưng có lẽ còn quan trọng hơn đối với bốn quốc gia lần đầu tiên tham dự World Cup.

Tại giải đấu năm nay, Jordan, Cape Verde, Curaçao và Uzbekistan sẽ lần đầu tiên góp mặt tại giải đấu này. Thành tích được cho là trở nên dễ dàng hơn nhờ quyết định mở rộng World Cup năm nay lên 48 đội.

Tất cả các đội bóng lần đầu tham dự đều nằm trong những bảng đấu khó khăn nhưng đáng nhớ, có nghĩa là họ sẽ phải đối đầu với một số đội bóng và cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ví dụ, Jordan sẽ đối đầu với nhà đương kim vô địch Argentina trong trận đấu cuối cùng của bảng J, nhiều khả năng sẽ chứng kiến họ chạm trán với Lionel Messi. Đội tuyển Jordan đã dần dần xây dựng sức mạnh trong vài năm qua, lọt vào chung kết Asian Cup năm 2023 trước khi bị Qatar đánh bại.

Tương tự, Uzbekistan nằm cùng bảng với Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo. Đội tuyển Uzbekistan được dẫn dắt bởi hậu vệ huyền thoại người Ý Fabio Cannavaro, người đã nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup cho quốc gia của mình vào năm 2006.

Trong khi đó, Cape Verde sẽ đối đầu với một trong những ứng cử viên vô địch của giải đấu là Tây Ban Nha. Quốc gia châu Phi này có thể bị đánh giá thấp hơn khi bước vào vòng bảng, nhưng họ lại có thành tích xuất sắc ở vòng loại – với bảy chiến thắng, hai trận hòa và chỉ một trận thua.

(Ảnh: Getty Images)

Curaçao cũng phải đối mặt với những thử thách khó khăn ở bảng E, nơi họ sẽ chạm trán với những gã khổng lồ châu Âu như Đức. Hòn đảo Caribbean này trở thành quốc gia nhỏ nhất từng giành vé tham dự vòng chung kết, với dân số chỉ 156.000 người. Họ đã tận dụng được lợi thế khi Mỹ, Canada và Mexico vắng mặt trong vòng loại, trong khi ba quốc gia chủ nhà đã tự động giành vé.

5. Những cầu thủ đáng chú ý

Nhiều giải bóng đá quốc nội lớn vẫn đang diễn ra, có nghĩa là một số cầu thủ hàng đầu thế giới vẫn đang nỗ lực giành danh hiệu cho câu lạc bộ của họ. Và, trong khi tin tốt cho người hâm mộ bóng đá đang háo hức được xem thêm những trận đấu kịch tính, thì điều đó cũng có nghĩa là một số cầu thủ vẫn có nguy cơ dính chấn thương trước thềm World Cup. Thực tế, hầu hết các cầu thủ xuất sắc nhất tham dự World Cup 2026 đều đang thi đấu ở châu Âu, với trận chung kết Champions League vào ngày 30 tháng 5 khép lại mùa giải cấp câu lạc bộ châu Âu.

Mối lo ngại hàng đầu hiện nay là tiền vệ cánh Lamine Yamal của Tây Ban Nha. Cầu thủ 18 tuổi này là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay và nhiều người đã rất hào hứng khi được chứng kiến tài năng trẻ này góp mặt trong kỳ World Cup đầu tiên của mình. Nhưng hiện tại, người ta lo ngại anh có thể không đủ thể lực để đá chính cho Tây Ban Nha, sau khi ngôi sao của Barcelona dính chấn thương gân kheo hồi tháng trước khi thi đấu cho câu lạc bộ. Anh dự kiến sẽ không thi đấu trở lại trong mùa giải này, nhưng người ta hy vọng Lamine Yamal sẽ hồi phục kịp thời cho World Cup vào tháng Sáu.

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều cầu thủ đã dính những chấn thương nghiêm trọng khiến giấc mơ World Cup của họ chấm dứt. Những cái tên nổi bật như ngôi sao người Hà Lan Xavi Simons và tiền đạo người Pháp Hugo Ekitike chỉ là hai trong số những người không được chọn.

Đội tuyển Mỹ cũng chịu tổn thất do chấn thương của tiền đạo Patrick Agyemang, người đã hy vọng có màn ra mắt World Cup mùa hè này. Cầu thủ 25 tuổi này đã phải nghỉ thi đấu sau chấn thương gân Achilles nghiêm trọng hồi tháng trước. Anh viết trên Instagram vào thời điểm đó: "Thật khó diễn tả bằng lời khoảnh khắc tôi nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Bạn chỉ có thể tưởng tượng những suy nghĩ trong đầu tôi lúc đó".

Tuy nhiên, một loạt các cầu thủ hàng đầu vẫn sẽ góp mặt trong giải đấu, bao gồm cả những cái tên như Messi và Ronaldo. Cả hai huyền thoại đều không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng đây sẽ là cơ hội để người hâm mộ được chứng kiến họ thi đấu trên sân, có thể là lần cuối cùng. Đừng quên rằng Ronaldo vẫn chưa từng vô địch World Cup, vì vậy anh sẽ làm mọi thứ để sánh ngang với Messi về mặt này.