11 đội tuyển công bố danh sách sơ bộ tham dự World Cup 2026

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra vòng chung kết World Cup 2026 và danh sách các cầu thủ đến với giải bước đầu đã được các đội tuyển công bố.

48 đội tuyển tham dự VCK World Cup 2026 đều được yêu cầu cung cấp cho FIFA danh sách đội hình sơ bộ trước ngày 11/5, bao gồm tối đa 55 cầu thủ (trong đó ít nhất bốn thủ môn), nhưng các quốc gia không bắt buộc phải công khai danh sách này. Chỉ những cầu thủ có tên trong danh sách sơ bộ mới được điền tên vào đội hình chính thức, đội hình này phải bao gồm từ 23 đến 26 cầu thủ, trong đó có ba thủ môn.

Các quốc gia được tự do công bố danh sách 26 cầu thủ cuối cùng của mình bất cứ lúc nào trước hạn chót ngày 2-6 mà FIFA đưa ra. Tất cả các danh sách chỉ được coi là chính thức và cuối cùng khi FIFA xác nhận đầy đủ 48 cầu thủ vào ngày 2/6.

Sau đó, các quốc gia có thể thay thế cầu thủ trong vòng 24 giờ trước trận đấu đầu tiên của giải, nhưng chỉ trong trường hợp ốm đau hoặc chấn thương, với sự chấp thuận của FIFA, và chỉ được thay thế bằng cầu thủ từ danh sách sơ bộ đã được đệ trình trước đó.

Ngoài thời hạn đó, ngoại lệ duy nhất là đối với thủ môn. Nếu FIFA cho phép, một thủ môn bị ốm hoặc bị chấn thương có thể được thay thế bằng một thủ môn khác từ danh sách dự bị bất cứ lúc nào trong suốt giải đấu.

Bảng A:

Tuyển CH Czech

Huấn luyện viên: Miroslav Koubek

Danh sách sơ bộ:

Thủ môn: Lukas Hornicek (Braga), Martin Jedlicka (Banik Ostrava), Antonin Kinsky (Tottenham), Jan Koutny (Sigma Olomouc), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Jakub Markovic (Slavia Praha), Jindrich Stanek (Slavia Praha).

Hậu vệ: Vladimir Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia Praha), Matej Hadas (Sigma Olomuoc), Tomas Holes (Slavia Praha), Robin Hranac (Hoffenheim), Stepan Chaloupek (Slavia Praha), Vaclav Jemelka (Viktoria Plzen), David Jurasek (Slavia Praha), Ladislav Krejci (Wolverhampton Wanderers), Karel Spacil (Viktoria Plzen), Adam Sevinsky (Sparta Praha), Martin Vitik (Bologna), Tomas Vlcek (Slavia Praha), Jaroslav Zeleny (Sparta Praha), David Zima (Slavia Praha).

Tiền vệ: Lukas Ambros (Gornik Zabrze), Michal Beran (Sigma Olomouc), Pavel Bucha (FC Cincinatti), Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Krystof Danek (LASK), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Patrik Hellebrand (Gornik Zabrze), Adam Karabec (Lyon), Ondrej Kricfalusi (Banik Ostrava), Tomas Ladra (Viktoria) Plzen), David Planka (Banik Ostrava), Lukas Provod (Slavia Praha), Matej Rynes (Sparta Praha), Lukas Sadilek (Gornik Zabrze), Michal Sadilek (Slavia Praha), Hugo Sochurek (Sparta Praha), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomas Soucek (West Ham), Pavel Sulc (Lyon), Denis Visinsky (Viktoria Plzen).

Tiền đạo: Adam Hlozek (Hoffenheim), Tomas Chory (Slavia Praha), Mojmir Chytil (Slavia Praha), Christophe Kabongo (Mlada Boleslav), Jan Kliment (Sigma Olomouc), Jan Kuchta (Sparta Praha), Vasil Kusej (Slavia Praha), Ondrej Mihalik (Hradec Kralove), Vojtech Patrak (Pardubice), Vaclav Sejk (Sigma) Olomouc), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Matej Vydra (Viktoria Plzen).

Tuyển Mexico

Huấn luyện viên: Javier Aguirre

Danh sách sơ bộ:

Thủ môn: Alex Padilla (Athletic Club), Antonio Rodríguez (Tijuana), Carlos Acevedo (Santos Laguna), Carlos Moreno (Pachuca), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Raúl Rangel (Chivas).

Hậu vệ: Bryan Gonzalez (Chivas), César Montes (Lokomotiv Moscow), Edson Alvarez (Fenerbahçe), Eduardo Aguila (Atlético de San Luis), Everardo López (Toluca), Israel Reyes (América), Jesús Angulo (Tigres), Jesús Gallardo (Toluca), Jesús Gómez (Tijuana), Johan Vásquez (Genoa), Jorge Sánchez (PAOK), Julián Araujo (Celtic), Luis Rey (Puebla), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Ramón Juárez (América), Richard Ledezma (Chivas), Víctor Guzmán (Monterrey).

Tiền vệ: Alexei Domínguez (Pachuca), Alexis Gutiérrez (Mỹ), Alvaro Fidalgo (Real Betis), Brian Gutiérrez (Chivas), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Denzell Garcia (FC Juarez), Diego Lainez (Tigres), Efrain Álvarez (Chivas), Elias Montiel (Pachuca), Erick Sánchez (Mỹ), Erik Lira (Cruz) Azul), Gilberto Mora (Tijuana), Isaías Violante (Mỹ), Jeremy Márquez (Cruz Azul), Jordan Carrillo (Pumas), Jorge Ruvalcaba (NY Red Bulls), Kevin Castañeda (Tijuana), Luis Chávez (Dinamo Moscu), Luis Romo (Chivas), Marcel Ruiz (Toluca), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Orbelin Pineda (AEK), Jesús Angulo (Toluca).

Tiền đạo: Alexis Vega (Toluca), Armando González (Chivas), César Huerta (Anderlecht), Germán Berterame (Inter Miami), Guillermo Martínez (Pumas), Julián Quiñones (Al-Qadisiyah), Raúl Jiménez (Fulham), Roberto Alvarado (Chivas), Santiago Giménez (Milan).

Tuyển Nam Phi

Huấn luyện viên: Hugo Broos

Tuyển Hàn Quốc

Huấn luyện viên: Hong Myung-bo

Bảng B:

Tuyển Bosnia &Herzegovina

Huấn luyện viên: Sergej Barbarez

Danh sách sơ bộ:

Thủ môn: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo).

Hậu vệ: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens).

Tiền vệ: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memia (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven).

Tiền đạo: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Moenchenladbach), Edin Dzeko (Schalke 04).

Tuyển Canada

Huấn luyện viên: Jesse Marsch

Tuyển Qatar

Huấn luyện viên: Julen Lopetegui

Danh sách sơ bộ:

Thủ môn: Shehab Elleithy (Al Shahania), Salah Zakaria (Al Duhail), Meshaal Barsham (Al Sadd), Mahmoud Abunada (Al Rayyan).

Hậu vệ: Boualem Khoukhi (Al Sadd), Pedro Miguel (Al Sadd), Sultan Al Brake (Al Duhail), Tarek Salman (Al Sadd), Al-Hashmi Al-Hussain (Al Arabi), Ayoub Al-Alawi (Al Gharafa), Bassam Al-Rawi (Al Duhail), Rayyan Al-Ali (Al Gharafa), Issa Laye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al Wakrah), Mohammed Waad (Al Shamal), Niall Mason (Qatar).

Tiền vệ: Ahmed Fathi (Al Arabi), Jassim Gaber (Al Rayyan), Assim Madibo (Al Wakrah), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Karim Boudiaf (Al Duhail), Mohammed Mannai (Al Shamal), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa).

Tiền đạo: Almoez Ali (Al Duhail), Akram Afif (Al Sadd), Tahsin Mohammed (Al Duhail), Edmílson Junior (Al Duhail), Ahmed Al-Ganehi (Al Gharafa), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Sebastián Soria (Qatar), Hassan Al-Haydos (Al Sadd), Mubarak Shannan (Al Duhail), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Yusuf Abdurisag (Al Wakrah).

Tuyển Thụy Sĩ

Huấn luyện viên: Murat Yakin

Thụy Sĩ sẽ công bố đội hình tham dự World Cup 2026 vào ngày 20 tháng 5.

Bảng C:

Tuyển Brazil

Huấn luyện viên: Carlo Ancelotti

Danh sách sơ bộ:

Thủ môn: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians), John (Nottingham Forest), Weverton (Grêmio).

Hậu vệ: Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro Ribeiro (Lille), Bremer (Juventus), Carlos Augusto (Inter Milan), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al Ahli), Kaiki Bruno (Cruzeiro), Leo Ortiz (Flamengo), Leo Pereira (Flamengo), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG), Paulo Henrique (Vasco), Thiago Silva (Porto), Vitinho (Botafogo), Vitor Reis (Girona), Wesley (Roma).

Tiền vệ: Andreas Pereira (Palmeiras), Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Man United), Danilo (Botafogo), Ederson (Atalanta), Fabinho (Al Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray), Gerson (Cruzeiro), Joao Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (Flamengo), Matheus Pereira (Cruzeiro).

Tiền đạo: Antony (Real Betis), Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Gabriel Jesus (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Man United), Neymar (Santos), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Richarlison (Tottenham) Hotspur), Samuel Lino (Flamengo), Vinicius Jr (Real Madrid).

Tuyển Haiti

Huấn luyện viên: Sebastien Migne

Haiti sẽ công bố đội hình tham dự World Cup 2026 vào ngày 15/5.

Tuyển Morocco

Huấn luyện viên: Mohamed Ouahbi

Ngày 21/5, Morocco sẽ công bố đội hình tham dự World Cup 2026.

Tuyển Scotland

Huấn luyện viên: Steve Clarke

Scotland sẽ công bố đội hình tham dự World Cup 2026 vào ngày 19/5.

Bảng D:

Tuyển Mỹ

Huấn luyện viên: Mauricio Pochettino

Mỹ sẽ công bố đội hình tham dự World Cup 2026 vào ngày 26/5.

Tuyển Paraguay

Huấn luyện viên: Gustavo Alfaro

Danh sách sơ bộ:

Thủ môn: Roberto Fernández (Cerro Porteño), Orlando Gill (San Lorenzo), Gastón Olveira (Olimpia), Carlos Coronel (Sao Paulo), Juan Espinola (Barracas Central), Aldo Perez (Guarani)

Hậu vệ: Gustavo Gomez (Palmeiras), Junior Alonso (Atletico Mineiro), Diego Leon (Manchester United), Fabian Balbuena (Gremio), Omar Alderete (Sunderland), Juan Caceres (Dynamo Moscow), Gustavo Velazquez (Cerro Porteno), Alan Benitez (Libertad), Jose Canale (Lanus), Alexandro Maidana (Talleres), Saul Salcedo (Newell's Old Boys), Blas Riveros (Carro Porteno), Agustin Sandez (Rosario Central).

Tiền vệ: Miguel Almiron (Atlanta United), Alejandro Romero Gamarra (Al Ain), Ramon Sosa (Palmeiras), Andres Cubas (Vancouver Whitecaps), Braian Ojeda (Orlando City), Diego Gomez (Brighton), Damian Bobadilla (Sao Paulo), Matias Galarza (Atlanta United), Lucas Romero (Universidad de Chile), Mauricio (Palmeiras), Mathias Villasanti (Gremio).

Tiền đạo: Antonio Sanabria (Cremonese), Julio Enciso (Strasbourg), Gabriel Avalos (Independiente), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Gustavo Caballero (Portsmouth), Angel Romero (Boca Juniors), Ronaldo Martinez (Talleres), Isidro Pitta (Red Bull Bragantino), Rodney Redes (LDU Quito), Adrian Alcarez (Olimpia).

Tuyển Úc

Huấn luyện viên: Tony Popovic

Úc sẽ công bố đội hình tham dự World Cup 2026 vào ngày 1/6.

Tuyển Thổ Nhĩ Kỳ

Huấn luyện viên: Vincenzo Montella

Bảng E:

Tuyển Đức

Huấn luyện viên: Julian Nagelsmann

Đức sẽ công bố đội hình tham dự World Cup 2026 vào ngày 21/5.

Tuyển Curacao

Huấn luyện viên: Dick Advocaat

Tuyển Bờ Biển Ngà

Huấn luyện viên: Emerse Fae

Bờ Biển Ngà sẽ công bố đội hình tham dự World Cup 2026 vào ngày 15/5.

Tuyển Ecuador

Huấn luyện viên: Sebastian Beccacece

Bảng F:

Tuyển Hà Lan

Huấn luyện viên: Ronald Koeman

Hà Lan sẽ công bố đội hình tham dự World Cup 2026 vào ngày 27/5.

Tuyển Nhật Bản

Huấn luyện viên: Hajime Moriyasu

Nhật Bản sẽ công bố đội hình tham dự World Cup 2026 vào ngày 15/5.

Tuyển Thụy Điển

Huấn luyện viên: Graham Potter

Danh sách sơ bộ:

Thủ môn: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County).

Hậu vệ: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelof (Aston Villa), Erik Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund).

Tiền vệ: Taha Ali (Malmo), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur), Jesper Karlstrom (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union St-Gilloise).

Tiền đạo: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyokeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic).

Tuyển Tunisia

Huấn luyện viên: Sabri Lamouchi

Tunisia sẽ công bố đội hình tham dự World Cup 2026 vào ngày 15/5.

Bảng G:

Tuyển Bỉ

Huấn luyện viên: Rudi Garcia

Bỉ sẽ công bố đội hình tham dự World Cup 2026 ngày 15/5

Tuyển Ai Cập

Huấn luyện viên: Hossam Hassan

Ai Cập sẽ công bố đội hình tham dự World Cup 2026 vào ngày 29/5.

Tuyển Iran

Huấn luyện viên: Amir Ghalenoei

Tuyển New Zealand

Huấn luyện viên: Darren Bazeley

Danh sách sơ bộ:

Thủ môn: Max Crocombe (Millwall FC), Alex Paulsen (Lechia Gdańsk), Michael Woud (Auckland FC)

Hậu vệ: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis De Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham AFC), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town)

Tiền vệ: Joe Bell (Viking FK), Marko Stamenić (Swansea City), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ryan Thomas (PEC Zwolle), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets)

Tiền đạo: Matt Garbett (Peterborough United), Chris Wood (Nottingham Forest), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Eli Just (Motherwell FC), Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Ben Waine (Port Vale), Ben Old (Saint-Étienne), Callum McCowatt (Silkeborg), Jesse Randall (Auckland FC)

Bảng H:

Tuyển Tây Ban Nha

Huấn luyện viên: Luis de la Fuente

Tây Ban Nha sẽ công bố đội hình tham dự World Cup 2026 vào ngày 25/5.

Tuyển Cape Verde

Huấn luyện viên: Bubista

Tuyển Ả Rập Saudi

Huấn luyện viên: Georgios Donis

Tuyển Uruguay

Huấn luyện viên: Marcelo Bielsa

Bảng I:

Tuyển Pháp

Huấn luyện viên: Didier Deschamps

Danh sách sơ bộ:

Thủ môn: Mike Maignan, Brice Samba, Robin Risser

Hậu vệ: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Maxence Lacroix, William Saliba, Dayot Upamecano

Tiền vệ: N'Golo Kante, Manu Kone, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Warren Zaire-Emery

Tiền đạo: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembele, Desire Doue, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappe, Michael Olise, Marcus Thuram.

Tuyển Senegal

Huấn luyện viên: Pape Thiaw

Senegal sẽ công bố đội hình tham dự World Cup 2026 vào ngày 21/5.

Tuyển Iraq

Huấn luyện viên: Graham Arnold

Tuyển Na Uy

Huấn luyện viên: Stale Solbakken

Na Uy sẽ công bố đội hình tham dự World Cup 2026 vào ngày 21-5.

Bảng J

Tuyển Argentina

Huấn luyện viên: Lionel Scaloni

Danh sách sơ bộ:

Thủ môn: Emiliano Martínez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Olympique de Marseille), Juan Musso (Atletico Madrid), Walter Benítez (Crystal Palace), Facundo Cambeses (Racing Club), Santiago Beltran (River Plate).

Hậu vệ: Agustín Giay (Palmeiras), Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Nicolas Capaldo (Hamburger), Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise), Lucas Martinez Quarta (River Plate), Marcos Senesi (Bournemouth), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolas Otamendi (Benfica), German Pezzella (River Plate), Leonardo Balerdi (Marseille), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Zaid Romero (Getafe), Facundo Medina (Marseille), Marcos Acuña (River Plate), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gabriel Rojas (Racing).

Tiền vệ: Maximo Perrone (Como), Leandro Paredes (Boca Juniors), Guido Rodríguez (Valencia), Anibal Moreno (River Plate), Milton Delgado (Boca Juniors), Alan Varela (Porto), Ezequiel Fernandez (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernandez (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Real Betis), Nicolas Domínguez (Nottingham Forest), Emiliano Buendia (Aston Villa), Valentín Barco (Strasbourg).

Tiền đạo: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Paz (Como), Franco Mastantuono (Real Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Tomas Aranda (Boca Juniors), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Alejandro Garnacho (Chelsea), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Matías Soule (Roma), Claudio Echeverri (Girona), Gianluca Prestianni (Benfica), Santiago Castro (Bologna), Lautaro Martínez (Inter Milan), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Mateo Pellegrino (Parma).

Tuyển Algeria

Huấn luyện viên: Vladimir Petkovic

Algeria sẽ công bố đội hình tham dự World Cup 2026 vào ngày 31/5.

Tuyển Áo

Huấn luyện viên: Ralf Rangnick

Áo sẽ công bố đội hình tham dự World Cup 2026 vào ngày 18/5.

Tuyển Jordan

Huấn luyện viên: Jamal Sellami

Bảng K

Tuyển Bồ Đào Nha

Huấn luyện viên: Roberto Martinez

Bồ Đào Nha sẽ công bố đội hình tham dự World Cup 2026 vào ngày 19/5.

Tuyển CH Congo

Huấn luyện viên: Sebastien Desabre

CH Congo sẽ công bố đội hình tham dự World Cup 2026 vào ngày 18/5.

Tuyển Uzbekistan

Huấn luyện viên: Fabio Cannavaro

Danh sách sơ bộ:

Thủ môn: Vladimir Nazarov (Pakhtakor), Utkir Yusupov (Navbahor), Botirali Ergashev (Neftchi), Abduvokhid Nematov (Nasaf).

Hậu vệ: Ibrohimkhalil Yuldoshev (Neftchi), Avazbek Ulmasaliev (AGMK), Jakhongir Urozov (Dinamo Samarqand), Rustam Ashurmatov (Esteghlal), Mukhammadkodir Khamraliev (Pakhtakor), Umar Eshmurodov (Nasaf), Abdukodir Khusanov (Manchester City), Abdulla Abdullaev (Dibba Al Fujairah), Farrukh Sayfiev (Neftchi), Khojiakbar Alijonov (Pakhtakor), Sherzod Nasrullaev (Nasar), Muhammadrasul Abdumajidov (Pakhtakor), Behruz Karimov (Surkhon), Diyor Ortikboev (Khorozm).

Tiền vệ: Kuvondik Ruziev (Neftchi), Sherzod Esanov (Buxoro), Nodirbek Abdurazzokov (AGMK), Odiljon Khamrobekov (Máy kéo), Umarali Rakhmonaliev (Sabah), Alisher Odilov (Neftchi), Sardorbek Rakhmonov (Nasaf), Akmal Mozgovoy (Pakhtakor), Otabek Shukurov (Baniyas), Jamshid Iskanderov (Neftchi), Jasurbek Jaloliddinov (Sogdiana), Azizjon Ganiev (Al Bataeh).

Tiền đạo: Abbosek Fayzullaev (Basaksehir), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal, Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor), Oston Urunov (Persepolis), Ruslanbek Jiyanov (Navbahor), Azizbek Amonov (Buxoro), Khusain Norchaev (Navbahor), Sherzod Temirov (Erbil), Igor Sergeev (Persepolis), Eldor Shomurodov (Basaksehir).

Tuyển Colombia

Huấn luyện viên: Nestor Lorenzo

Colombia sẽ công bố đội hình tham dự World Cup 2026 vào ngày 29/5.

Bảng L:

Tuyển Anh

Huấn luyện viên: Thomas Tuchel

Tuyển Anh sẽ công bố danh sách đội hình tham dự World Cup 2026 vào ngày 22/5

Tuyển Croatia

Huấn luyện viên: Zlatko Dalic

Croatia sẽ công bố đội hình tham dự World Cup 2026 vào ngày 18/5.

Tuyển Ghana

Huấn luyện viên: Carlos Queiroz

Tuyển Panama

Huấn luyện viên: Thomas Christiansen

Panama sẽ công bố đội hình tham dự World Cup 2026 vào ngày 26/5.

Theo Đông Linh/ Người Lao Động
