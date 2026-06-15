[INFOGRAPHIC] MagFlow Air 10000mAh, pin dự phòng siêu mỏng, MagSafe 15

UGREEN MagFlow Air 10000mAh gây chú ý với thiết kế chỉ dày 13,9mm, hỗ trợ sạc không dây Qi2 15W chuẩn MagSafe.
Dịch sốt xuất huyết tại Việt Nam tăng đột biến, hơn 50.000 ca trong 5 tháng, do biến đổi khí hậu và đô thị hóa gây ra.
Yamaha MT-07 2026 tại Việt Nam sở hữu thiết kế streetfighter cùng các nâng cấp lớn về trang bị để đem tới cảm giác lái ấn tượng, kèm giá niêm yết rẻ hơn.
Mẫu SUV MG ZS Hybrid+ 2026 vừa được ra mắt thị trường Malaysia, xe chỉ tiêu thụ lượng nhiên liệu 5,1 lít/100 km trên đường hỗn hợp theo chu trình WLTP.
Smartphone giá rẻ năm 2026 có nguy cơ quay về thiết kế và cấu hình từ một thập kỷ trước dù giá bán ngày càng đắt đỏ.
Google lần đầu phối hợp FBI và các nhà mạng lớn của Mỹ để triệt phá đường dây dùng AI Gemini tạo 9.000 website giả, lừa đảo hàng trăm nghìn người.
Tại thị trường Trung Quốc, mẫu SUV gầm cao Ford Mondeo Sport 2026 mới sẽ có 2 phiên bản với giá bán từ 209.800-229.800 Nhân dân tệ (khoảng 734-804 triệu đồng).
Trước đó, hãng xe Trung Quốc đã trở thành “đối tác toàn cầu chính thức” của đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược vào tháng 5/2026.
Việc Kia K4 được mang đến trưng bày tại Malaysia có thể là dấu hiệu chứng tỏ mẫu xe sedan này sẽ sớm được bán ở thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
YouTube vừa chính thức mở rộng thử nghiệm tính năng nhắn tin trực tiếp, đây vốn là tính năng có từ lâu nhưng đã bị loại bỏ 7 năm trước được người dùng yêu cầu.
Bằng cách điều chỉnh thói quen lái xe, bảo dưỡng chiếc xe đúng cách và bảo quản xăng hợp lý, chủ xe hoàn toàn có thể kiểm soát mức hao xăng E10 trong tầm tay.
Cuộc đua AI đang đẩy nhu cầu RAM tăng vọt, khiến người dùng iPhone và các thiết bị công nghệ đối mặt nguy cơ nâng cấp sớm hơn dự kiến.
Subaru vừa nâng cấp dòng xe van tí hon Sambar Van 2026 với hệ thống an toàn thông minh hơn, bổ sung đồng hồ kỹ thuật số cho bản cao cấp... kèm giá bán siêu rẻ.
Telegram đã khôi phục lại tính năng hỗ trợ cho đồng hồ thông minh Android lẫn iOS trong bản cập nhật mới nhất.
Jeep vừa tung chiến dịch quảng cáo gây sốc - tặng 100 chiếc Wrangler mới cho những người mang tên vị Tổng thống khai quốc nếu tuyển Mỹ vô địch World Cup 2026.
Nhiều gia đình than phiền Wi-Fi chậm nhưng không biết nguyên nhân lại đến từ vị trí đặt router sai cách, khiến tín hiệu yếu và mạng chập chờn.
Tại Triển lãm di động quốc tế Kuala Lumpur (KLIMS) 2026, Toyota đã trưng bày mẫu sedan Corolla Concept hoàn toàn mới, thu hút sự quan tâm của khách tham quan.
Anthropic chính thức ra mắt Claude Fable 5, phiên bản AI mạnh nhất dành cho người dùng phổ thông với hiệu năng vượt trội trong lập trình, phân tích và thị giác.
Điều hòa làm lạnh kém chưa chắc do hết gas, một thao tác kiểm tra đơn giản có thể giúp người dùng tránh bị “vẽ bệnh” và tốn hàng triệu đồng không cần thiết.
QCVN 123:2024 quy định ghế trẻ em trên ôtô từ 1/7/2026 tới đây: CRS và ECRS khác gì nhau, dùng loại nào đúng chuẩn và ảnh hưởng ra sao đến xe gia đình?
Mẫu xe BMW M Concept Neue Klasse mới kết hợp hệ thống 4 mô-tơ điện với bộ pin 800 V và là hình ảnh đại diện rõ ràng cho tương lai xe điện của thương hiệu.
McDonald's thử nghiệm AI nhận đơn không cần nhân viên, xử lý hơn 1 triệu lượt gọi món nhưng vẫn đối mặt nhiều tranh cãi về việc làm và trải nghiệm khách hàng.