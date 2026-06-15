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[INFOGRAPHIC] MagFlow Air 10000mAh, pin dự phòng siêu mỏng, MagSafe 15

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] MagFlow Air 10000mAh, pin dự phòng siêu mỏng, MagSafe 15

UGREEN MagFlow Air 10000mAh gây chú ý với thiết kế chỉ dày 13,9mm, hỗ trợ sạc không dây Qi2 15W chuẩn MagSafe.

Thiên Trang
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#pin dự phòng #MagSafe #sạc không dây #UGREEN #MagFlow Air

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