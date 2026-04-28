Có thể bạn phải cần mua MagSafe để cứu iPhone hết cạn pin

Apple không lên tiếng khi nhiều iPhone đời mới nếu hết pin cắm sạc vẫn không lên nguồn. Nhưng các chia sẻ cho thấy cách để "hồi sinh" là sử dụng sạc không dây.

Thật sự không hiếm khi một chiếc iPhone của bạn rơi vào tình trạng cạn kiệt pin. Bạn cố dùng đến những giây phút cuối cùng cho đến khi iPhone rơi hẳn vào trạng thái tắt nguồn khi pin về 0% và sẽ sạc nó khi tiếp cận được nguồn.

Cắm sạc vẫn im hơi lặng tiếng

Tuy nhiên, thời gian gần dây hàng loạt người dùng báo cáo rằng nếu rơi vào tình trạng cạn pin, iPhone của họ hoàn toàn không "thức dậy" dù họ cắm vào dây sạc Type-C hàng giờ liền.

​Những chiếc iPhone đời mới gặp phải tình trạng hết pin cắm sạc vẫn không lên nguồn.

Một quản trị viên của trang 9to5Mac có tên Benjamin Mayo chia sẻ: "Tối qua, chiếc iPhone Air của tôi đã cạn pin hoàn toàn vào khoảng 11 giờ đêm. Tôi đã cắm cáp sạc USB-C chỉ vài giây sau khi máy tắt nguồn, nghĩ rằng thiết bị sẽ khởi động lại ngay lập tức như thường lệ. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Nhiều phút trôi qua mà không có bất kỳ dấu hiệu nào, màn hình không hiện biểu tượng pin yếu; chỉ là một màu đen hoàn toàn. Cảm giác như chiếc điện thoại đã “chết” hẳn".

Hóa ra đây là một vấn đề thực sự. Có khá nhiều chủ đề trên mạng với các bài đăng từ những người dùng iPhone khác mô tả chính xác tình trạng này, dường như xuất hiện trên tất cả các mẫu iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone Air…

Hiện vẫn chưa rõ mức độ phổ biến của hiện tượng này. Không phải ai cũng gặp phải, và cũng không phải lần nào pin cạn kiệt thì sự cố cũng xảy ra.

Sau khi để máy cắm sạc vào ổ điện vài phút, người này còn thử thực hiện tổ hợp phím khởi động lại phần cứng (nhấn tăng âm lượng, giảm âm lượng, giữ nút nguồn) với hy vọng máy sẽ khởi động và hiện logo Apple.

Tuy nhiên, màn hình vẫn tối đen. Người dùng còn thử thêm với vài cáp USB-C khác nhưng cũng không có kết quả. Thậm chí là thử kết nối điện thoại với máy Mac, nhưng thiết bị cũng không xuất hiện trong Finder.

Tuy nhiên trên các diễn đàn, một người dùng đã từng mang máy của mình gặp tình trạng như vậy ra cửa hàng Apple đã tiết lộ cách thức duy nhất để "hồi sinh" chiếc iPhone của anh ấy.

Có thứ mà người dùng iPhone cần phải mua thêm

"Nhân viên Apple sau khi nhận máy và nghe tôi nói về tình trạng thì họ đưa iPhone của tôi vào trong, đặt nó lên bộ sạc MagSafe sau hơn 10 phút. Chiếc iPhone đang "chết lâm sàng" của tôi đã khởi động lại".

Có lẽ bạn nên mua thêm sạc MagSafe để phòng lúc iPhone "chết lâm sàng" khi cạn pin.

Giải pháp được nhiều người đồng thuận và khẳng định là hiệu quả. Đồng thời qua đó cũng xác nhận rằng hiện tượng này xảy ra khá phổ biến.

Có vẻ như khi điện thoại rơi vào trạng thái “lạ” này, việc sạc bằng dây không phải là cách đáng tin cậy để khôi phục thiết bị, dường như máy không nhận đủ điện áp một cách ổn định.

"Có thể sạc có dây vẫn có hiệu quả nhưng sẽ phải chờ hàng giờ. Nhưng có vẻ sạc không dây lại là lựa chọn nên thử đầu tiên" - quản trị viên này đưa ra nhận định.

Apple không có phản hồi nào cho bất cứ những thắc mắc tương tự. Có vẻ như vấn đề này chỉ là tạm thời. Tuy nhiên, điều này cũng khiến nhiều người dùng lo lắng.

"Nếu sự cố xảy ra khi tôi đang lái xe và cần dùng CarPlay để chỉ đường về nhà thì sao? Tôi không mang theo bộ sạc MagSafe mọi lúc mọi nơi. Có lẽ từ giờ tôi nên chuẩn bị sẵn, phòng trường hợp điều này lại xảy ra." - Benjamin Mayo nói.

Một người dùng khác thì tỏ ra nghi ngờ rằng đây có lẽ là một chiêu trò mang tính kỹ thuật của nhà Táo. "Bạn có nhớ vụ giảm hiệu suất khi pin cũ không? Đây có thể là cách mà họ thúc đẩy chúng ta bỏ thêm tiền ra mua một thứ mà đáng ra không cần đến".