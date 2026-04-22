4 món công nghệ dưới 500k cực hữu ích khi đi chơi

4 món công nghệ dưới 500k cực hữu ích khi đi chơi

Nhỏ gọn, tiện lợi và giá rẻ, 4 món đồ công nghệ dưới 500k này sẽ giúp chuyến đi của bạn thoải mái hơn nhiều.

Thiên Trang (TH)
1. Đi chơi xa, điện thoại hết pin là thảm họa, vì mọi hoạt động đều phụ thuộc vào nó. Sạc dự phòng mini dung lượng 10.000mAh vừa gọn nhẹ vừa đủ cho 2 lần sạc.
1. Đi chơi xa, điện thoại hết pin là thảm họa, vì mọi hoạt động đều phụ thuộc vào nó. Sạc dự phòng mini dung lượng 10.000mAh vừa gọn nhẹ vừa đủ cho 2 lần sạc.
Các mẫu sạc dự phòng hỗ trợ MagSafe giúp nạp pin nhanh chóng mà không cần dây cáp. Đây là lựa chọn tiện lợi khi di chuyển liên tục, tránh rối dây trong túi.
Các mẫu sạc dự phòng hỗ trợ MagSafe giúp nạp pin nhanh chóng mà không cần dây cáp. Đây là lựa chọn tiện lợi khi di chuyển liên tục, tránh rối dây trong túi.
2. Không gian công cộng thường ồn ào, tai nghe bluetooth trở thành giải pháp tạo “vùng riêng tư” để giải trí. Với giá dưới 500k, tai nghe true wireless đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản.
2. Không gian công cộng thường ồn ào, tai nghe bluetooth trở thành giải pháp tạo “vùng riêng tư” để giải trí. Với giá dưới 500k, tai nghe true wireless đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản.
Thời lượng pin từ 4 - 6 giờ cùng hộp sạc nhỏ gọn giúp tai nghe không dây trở thành bạn đồng hành lý tưởng. Dù không có chống ồn chủ động, khả năng cách âm thụ động vẫn đủ dùng.
Thời lượng pin từ 4 - 6 giờ cùng hộp sạc nhỏ gọn giúp tai nghe không dây trở thành bạn đồng hành lý tưởng. Dù không có chống ồn chủ động, khả năng cách âm thụ động vẫn đủ dùng.
3. Mang nhiều củ sạc khi đi chơi là bất tiện, nhưng củ sạc nhanh nhiều cổng đã giải quyết vấn đề. Công suất 30W - 65W cho phép sạc cùng lúc nhiều thiết bị.
3. Mang nhiều củ sạc khi đi chơi là bất tiện, nhưng củ sạc nhanh nhiều cổng đã giải quyết vấn đề. Công suất 30W - 65W cho phép sạc cùng lúc nhiều thiết bị.
Tích hợp cả USB-C và USB-A, củ sạc đa năng giúp tương thích với nhiều thiết bị. Công nghệ sạc nhanh rút ngắn thời gian chờ, giảm số phụ kiện cần mang theo.
Tích hợp cả USB-C và USB-A, củ sạc đa năng giúp tương thích với nhiều thiết bị. Công nghệ sạc nhanh rút ngắn thời gian chờ, giảm số phụ kiện cần mang theo.
4. Tag định vị là món bảo hiểm rủi ro giá rẻ, chỉ vài trăm nghìn đồng. Gắn vào chìa khóa, balo hoặc vali, bạn dễ dàng tìm lại khi thất lạc.
4. Tag định vị là món bảo hiểm rủi ro giá rẻ, chỉ vài trăm nghìn đồng. Gắn vào chìa khóa, balo hoặc vali, bạn dễ dàng tìm lại khi thất lạc.
Nhờ khả năng kết nối với smartphone, tag định vị giúp xác định vị trí nhanh chóng. Đây là phụ kiện nhỏ nhưng cực hữu ích trong mọi chuyến đi xa.
Nhờ khả năng kết nối với smartphone, tag định vị giúp xác định vị trí nhanh chóng. Đây là phụ kiện nhỏ nhưng cực hữu ích trong mọi chuyến đi xa.
Thiên Trang (TH)
