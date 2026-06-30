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[INFOGRAPHIC] HONOR Watch X5i, đồng hồ thông minh pin 21 ngày

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] HONOR Watch X5i, đồng hồ thông minh pin 21 ngày

HONOR Watch X5i gây chú ý với thời lượng pin lên tới 21 ngày, màn hình AMOLED 1,97 inch, khả năng theo dõi sức khỏe 24/7 cùng 109 chế độ luyện tập.

Thiên Trang
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#Honor Watch X5i #đồng hồ thông minh #pin 21 ngày #màn hình AMOLED #theo dõi sức khỏe #luyện tập

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