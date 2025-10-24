Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Smartwatch đẹp như Apple Watch, pin 17 ngày giá chỉ 1,8 triệu

Số hóa

Smartwatch đẹp như Apple Watch, pin 17 ngày giá chỉ 1,8 triệu

iQOO Watch GT 2 vừa ra mắt với thiết kế hiện đại, màn hình AMOLED siêu sáng 2.400 nit, pin dùng tới 17 ngày và giá chỉ từ 1,8 triệu đồng.

Thiên Trang (TH)
Thương hiệu con của vivo vừa trình làng iQOO Watch GT 2 tại Trung Quốc với thiết kế vuông hiện đại như Apple Watch.
Thương hiệu con của vivo vừa trình làng iQOO Watch GT 2 tại Trung Quốc với thiết kế vuông hiện đại như Apple Watch.
Chiếc đồng hồ nổi bật với màn hình AMOLED 2,07 inch, sáng tới 2.400 nit, hiển thị rõ ngay dưới nắng gắt.
Chiếc đồng hồ nổi bật với màn hình AMOLED 2,07 inch, sáng tới 2.400 nit, hiển thị rõ ngay dưới nắng gắt.
Khung máy làm từ hợp kim nhôm, dây đeo linh hoạt, chạy hệ điều hành BlueOS mượt mà.
Khung máy làm từ hợp kim nhôm, dây đeo linh hoạt, chạy hệ điều hành BlueOS mượt mà.
Người dùng có thể lựa chọn hơn 100 chế độ luyện tập cùng tính năng theo dõi sức khỏe 24/7.
Người dùng có thể lựa chọn hơn 100 chế độ luyện tập cùng tính năng theo dõi sức khỏe 24/7.
Điểm nhấn thú vị là Esports Mode 2.0, hiển thị nhịp tim ngay trên điện thoại khi chơi game.
Điểm nhấn thú vị là Esports Mode 2.0, hiển thị nhịp tim ngay trên điện thoại khi chơi game.
iQOO Watch GT 2 còn hỗ trợ NFC, GPS và khả năng đổi mặt đồng hồ bằng ảnh chỉ bằng một chạm.
iQOO Watch GT 2 còn hỗ trợ NFC, GPS và khả năng đổi mặt đồng hồ bằng ảnh chỉ bằng một chạm.
Phiên bản Bluetooth có pin 17 ngày giá chỉ 1,84 triệu đồng, còn bản eSIM nghe gọi giá khoảng 2,58 triệu đồng.
Phiên bản Bluetooth có pin 17 ngày giá chỉ 1,84 triệu đồng, còn bản eSIM nghe gọi giá khoảng 2,58 triệu đồng.
Với thiết kế đẹp, pin trâu và nhiều tính năng cao cấp, iQOO Watch GT 2 được xem là “át chủ bài” mới trong phân khúc smartwatch giá rẻ.
Với thiết kế đẹp, pin trâu và nhiều tính năng cao cấp, iQOO Watch GT 2 được xem là “át chủ bài” mới trong phân khúc smartwatch giá rẻ.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#iQOO Watch GT 2 #smartwatch giá rẻ #đồng hồ thông minh #thiết kế đẹp #pin 17 ngày

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT