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[INFOGRAPHIC] Wataru Endo giải nghệ quốc tế trước thềm World Cup 2026

Thể thao

[INFOGRAPHIC] Wataru Endo giải nghệ quốc tế trước thềm World Cup 2026

Đội trưởng Wataru Endo quyết định chia tay tuyển Nhật Bản trước World Cup 2026 vì chấn thương, khép lại 11 năm cống hiến cho Samurai Xanh.

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