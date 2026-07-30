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Xã hội

Hà Nội sắp xếp các trường nghề, trung tâm GDNN-GDTX

Hà Nội sẽ sắp xếp 19 trường cao đẳng, trung cấp còn 10 cơ sở; 29 trung tâm GDNN-GDTX còn 14... hướng tới mô hình đào tạo đa ngành, tự chủ tài chính.

Bình Nguyên

Theo phương án sắp xếp mới, hệ thống giáo dục nghề nghiệp và đại học của Hà Nội sẽ có những thay đổi lớn về diện mạo, trong đó Trường Đại học Thủ đô Hà Nội là đơn vị duy nhất được giữ nguyên đầu mối tổ chức. Thành phố xác định đây là cơ sở đào tạo nòng cốt, được tập trung đầu tư theo Đề án phát triển riêng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Đối với khối cao đẳng và trung cấp, có 5 trường tiếp tục được giữ nguyên trạng để thực hiện tái cấu trúc bao gồm: Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội và Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội. Trong số này, hai trường trung cấp sẽ tiến hành xây dựng đề án để nâng cấp thành trường cao đẳng đa ngành, trong khi 14 trường còn lại trong hệ thống sẽ được hợp nhất hoặc sáp nhập theo lộ trình.

Ảnh minh họa/Nguồn baochinhphu.vn

Bên cạnh khối trường, hệ thống các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) cũng được tinh gọn mạnh mẽ khi thành phố tiến hành sáp nhập 29 trung tâm hiện có thành 14 trung tâm. Việc hợp nhất này được triển khai đồng bộ theo từng khu vực địa lý cụ thể như nội đô, phía Bắc, phía Đông, phía Tây, Tây Nam, Tây Bắc, phía Nam và khu vực sông Hồng để bảo đảm sự thuận lợi tối đa trong công tác tổ chức và quản lý. Đặc biệt, sau khi Trung ương ban hành hướng dẫn chính thức về mô hình trường trung học nghề, Hà Nội sẽ chọn lọc và chuyển đổi 5 trung tâm GDNN-GDTX sang mô hình mới này.

Về tiêu chí hoạt động và lộ trình chuyển tiếp, kế hoạch quy định rõ các cơ sở giáo dục sau khi sắp xếp đều phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện thành lập theo quy định của pháp luật, ngoại trừ trường hợp đặc thù của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Định hướng lâu dài cho các đơn vị này là phải tự chủ từ chi thường xuyên trở lên, hướng tới mô hình đào tạo đa ngành với quy mô tuyển sinh lớn và nguồn lực mạnh mẽ. Tuy nhiên, để bảo đảm các hoạt động đào tạo không bị gián đoạn và diễn ra ổn định trong giai đoạn đầu sau sáp nhập, các trường sẽ tạm thời giữ nguyên trạng toàn bộ từ trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, tài sản cho đến cơ chế tài chính, biên chế được giao và đội ngũ cán bộ hiện có. Đây sẽ là bước đệm vững chắc làm nền tảng cho quá trình tái cấu trúc toàn diện và lâu dài về sau.

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#giáo dục nghề nghiệp #trường đại học #hệ thống giáo dục #tái cấu trúc #hà nội

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