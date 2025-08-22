[INFOGRAPHIC] Ca sĩ Jun Phạm điển trai, đa tài

Video hành trình trên xe khách cho thấy, khi vừa vào hầm Đèo Ngang (Quảng Trị), xe ô tô con bất ngờ lao vào làn đường bên cạnh rồi đâm mạnh vào đầu xe khách.
Ngoài Mai Thu Huyền, nhiều nghệ sĩ: Thu Quỳnh, Tú Oanh, Lê Khanh cũng tham gia buổi tổng hợp luyện lần 1 cho đại lễ 2/9.
Ca sĩ Hương Tràm cùng bố về thăm quê Bác. Đinh Ngọc Diệp khiến fan bất ngờ với nhan sắc trẻ trung.
Boni và Bona - con gái của Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng đều xinh xắn, đáng yêu.
Nữ diễn viên Diễm My có cuộc sống sang chảnh, hôn nhân hạnh phúc ở tuổi 35. Vợ chồng nữ diễn viên sống trong căn biệt thự mới sau khi về chung một nhà.
Nữ ca sĩ Thanh Thảo rủ chồng, các đồng nghiệp như Dương Triệu Vũ, Quang Dũng, Lam Trường chơi pickleball.
Mới đây, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi mừng tuổi mới trong biệt thự 10 tỷ bên chồng con, người thân, bạn bè.
Xuất hiện trong sự kiện tại Thái Lan, Hoa hậu Thanh Thủy và Đoàn Thiên Ân gây chú ý khi cùng diện trang phục đồng điệu, nhan sắc "một chín một mười".
Cặp vợ chồng ngôi sao Hàn Quốc Bi Rain - Kim Tae Hee không ít lần chia sẻ về bạn đời, con cái.
Chị em cựu siêu mẫu Thuý Hằng - Thuý Hạnh chụp ảnh đẹp như tranh khi đến Nội Mông (Trung Quốc). Hoa hậu H'Hen Niê "bế" bụng bầu đi mua hoa tươi.
Cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025 – Miss Multicultural Vietnam 2025 chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thân, chưa từng đăng ký kết hôn.
Mỹ Linh - Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025 chia sẻ về việc được lựa chọn tham gia đoàn diễu binh kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9.
NSƯT Kim Oanh miệt mài đóng phim sau Sóng ở đáy sông, mới đây có sự thay đổi về gương mặt.
Từng 2 lần sinh nở, ca sĩ Đông Nhi dường như không "lép vế" khi đọ sắc Hoa hậu Thanh Thủy và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc.
Sau nửa ngày dừng phát vé concert "Việt Nam trong tôi", Ban tổ chức chương trình thông báo tiếp tục phát vé từ 9h sáng 21/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Hình ảnh mới mẻ với tóc ngắn cá tính của diễn viên Ngọc Huyền trong chuyến du lịch Lisbon mới đây nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.
Trâm Anh sở hữu làn da không tỳ vết, gương mặt cuốn hút cùng vóc dáng quyến rũ. Cô gây chú ý khi đóng phim Tử chiến trên không cùng Kaity Nguyễn.
Đỗ Nhật Hoàng xuất thân là vũ công, từng công khai một mối tình. Mới đây, anh gây chú ý khi góp mặt trong phim Mưa đỏ.
Chuyên trang sắc đẹp Missosology vừa đưa ra bảng dự đoán thứ 2 về top 20 Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2025, Kiều Duy không có tên trong danh sách này.
Khổng Tú Quỳnh hiện tại theo đuổi hình tượng trưởng thành, quyến rũ. Mới đây, "công chúa dâu tây" khoe loạt ảnh bikini gợi cảm.
H’hen Niê không ít lần hé lộ về cuộc sống trong căn hộ cao cấp. Hiện tại, nàng hậu mang bầu con đầu lòng. H’hen Niê