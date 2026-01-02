Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
‘Ông hoàng nhạc pop’ Châu Kiệt Luân hạnh phúc bên vợ lai Tây

Giải trí

‘Ông hoàng nhạc pop’ Châu Kiệt Luân hạnh phúc bên vợ lai Tây

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Châu Kiệt Luân còn có cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc bên vợ lai Tây và 3 người con.

Thu Cúc (tổng hợp)
Châu Kiệt Luân sinh năm 1979, là ca nhạc sĩ tài năng của Đài Loan (Trung Quốc). Theo Znews, trong sự nghiệp, anh phát hành 14 album, thực hiện 6 tour lưu diễn vòng quanh thế giới với hơn 300 concert. Năm 2015, anh kết hôn với người mẫu Côn Lăng. Ảnh: Instagram Châu Kiệt Luân.
Châu Kiệt Luân sinh năm 1979, là ca nhạc sĩ tài năng của Đài Loan (Trung Quốc). Theo Znews, trong sự nghiệp, anh phát hành 14 album, thực hiện 6 tour lưu diễn vòng quanh thế giới với hơn 300 concert. Năm 2015, anh kết hôn với người mẫu Côn Lăng. Ảnh: Instagram Châu Kiệt Luân.
Côn Lăng mang 3 dòng máu Australia, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Người đẹp sinh năm 1993 kém Châu Kiệt Luân 15 tuổi. Ảnh: Instagram Côn Lăng.
Côn Lăng mang 3 dòng máu Australia, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Người đẹp sinh năm 1993 kém Châu Kiệt Luân 15 tuổi. Ảnh: Instagram Côn Lăng.
Vợ chồng Châu Kiệt Luân có 3 người con chung. Côn Lăng từng khoe được chồng chiều chuộng. Ảnh: Instagram Châu Kiệt Luân.
Vợ chồng Châu Kiệt Luân có 3 người con chung. Côn Lăng từng khoe được chồng chiều chuộng. Ảnh: Instagram Châu Kiệt Luân.
"“Anh ấy vô cùng lãng mạn, thường đưa đón tôi đi làm, rửa bát đĩa, thay tã cho con. Chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều chuyện và đặc biệt khi có con, Châu Kiệt Luân có trách nhiệm hơn nhiều”, Vietnamnet dẫn lời Côn Lăng. Ảnh: Instagram Châu Kiệt Luân.
"“Anh ấy vô cùng lãng mạn, thường đưa đón tôi đi làm, rửa bát đĩa, thay tã cho con. Chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều chuyện và đặc biệt khi có con, Châu Kiệt Luân có trách nhiệm hơn nhiều”, Vietnamnet dẫn lời Côn Lăng. Ảnh: Instagram Châu Kiệt Luân.
Châu Kiệt Luân thường xuyên dành lời có cánh cho Côn Lăng dịp sinh nhật. Năm 2023, Châu Kiệt Luân dành lời chúc cho vợ: "Chúc người phụ nữ quý giá này mãi vui vẻ và hạnh phúc". Ảnh: Instagram Côn Lăng.
Châu Kiệt Luân thường xuyên dành lời có cánh cho Côn Lăng dịp sinh nhật. Năm 2023, Châu Kiệt Luân dành lời chúc cho vợ: "Chúc người phụ nữ quý giá này mãi vui vẻ và hạnh phúc". Ảnh: Instagram Côn Lăng.
Theo VOV, Châu Kiệt Luân sáng tác nhiều ca khúc được lấy cảm hứng hoặc dành riêng cho Côn Lăng. Ảnh: Instagram Côn Lăng.
Theo VOV, Châu Kiệt Luân sáng tác nhiều ca khúc được lấy cảm hứng hoặc dành riêng cho Côn Lăng. Ảnh: Instagram Côn Lăng.
Châu Kiệt Luân và vợ thường xuyên đi du lịch, đánh golf cùng nhau. Ảnh: Instagram Châu Kiệt Luân.
Châu Kiệt Luân và vợ thường xuyên đi du lịch, đánh golf cùng nhau. Ảnh: Instagram Châu Kiệt Luân.
Năm 2025, kỷ niệm 10 năm ngày cưới, vợ Châu Kiệt Luân chia sẻ: "10 năm, 3 đứa trẻ, 1 chú chó và vô số bữa ăn lộn xộn… Vậy mà chúng tôi đã cùng nhau đi qua tất cả — vẫn cười, vẫn yêu thương và thỉnh thoảng còn 'so tài' xem ai có thể cho lũ trẻ lên giường ngủ nhanh hơn. Từ hai người thành một gia đình năm thành viên (cộng thêm một chú chó được cưng chiều hết mực), cuộc sống đúng là một vòng xoáy, nhưng tôi sẽ không đánh đổi điều đó với bất cứ thứ gì". Ảnh: Instagram Châu Kiệt Luân.
Năm 2025, kỷ niệm 10 năm ngày cưới, vợ Châu Kiệt Luân chia sẻ: "10 năm, 3 đứa trẻ, 1 chú chó và vô số bữa ăn lộn xộn… Vậy mà chúng tôi đã cùng nhau đi qua tất cả — vẫn cười, vẫn yêu thương và thỉnh thoảng còn 'so tài' xem ai có thể cho lũ trẻ lên giường ngủ nhanh hơn. Từ hai người thành một gia đình năm thành viên (cộng thêm một chú chó được cưng chiều hết mực), cuộc sống đúng là một vòng xoáy, nhưng tôi sẽ không đánh đổi điều đó với bất cứ thứ gì". Ảnh: Instagram Châu Kiệt Luân.
Dịp đầu năm 2026, chia sẻ hình ảnh bên vợ, Châu Kiệt Luân bày tỏ: "Mong gia đình tôi luôn bình an, nhiều sức khỏe. Mong cuộc sống diễn ra thật dịu dàng, không vội vã, không gượng ép". Ảnh: Instagram Châu Kiệt Luân.
Dịp đầu năm 2026, chia sẻ hình ảnh bên vợ, Châu Kiệt Luân bày tỏ: "Mong gia đình tôi luôn bình an, nhiều sức khỏe. Mong cuộc sống diễn ra thật dịu dàng, không vội vã, không gượng ép". Ảnh: Instagram Châu Kiệt Luân.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Châu Kiệt Luân #ca sĩ Châu Kiệt Luân #vợ chồng Châu Kiệt Luân #vợ Châu Kiệt Luân #con trai Châu Kiệt Luân

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT