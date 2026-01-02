‘Ông hoàng nhạc pop’ Châu Kiệt Luân hạnh phúc bên vợ lai Tây

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Châu Kiệt Luân còn có cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc bên vợ lai Tây và 3 người con.
Vy Oanh ghi điểm với vẻ ngoài gợi cảm, tràn đầy sức sống. Hiện tại, nữ ca sĩ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ.
Các nhà khoa học tin rằng đã tìm thấy tàn tích của một thành phố khoảng 7.000 tuổi ngoài khơi bờ biển nước Pháp sau khi phát hiện dãy tường đá granite.
FBI triệt phá mạng lưới buôn lậu GPU NVIDIA trị giá 160 triệu USD sang Trung Quốc, phơi bày cuộc chiến gay gắt quanh chip AI tiên tiến.
Diễn viên Ngọc Thanh Tâm đăng tải bộ ảnh bên mẹ đồng thời dành những lời chúc đầy tình cảm đến đấng sinh thành.
Do nguồn cung giảm nên bưởi Diễn bán sớm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại TP HCM có giá tăng cao so với năm ngoái.
Làm mới nhà cửa không nhất thiết phải gắn liền với việc chi tiền, chỉ cần dọn dẹp gọn gàng, sắp xếp lại không gian, tận dụng ánh sáng tự nhiên...
Da điện tử mô phỏng thần kinh mới giúp robot hình người cảm nhận đau đớn, phát hiện tổn thương và phản xạ tức thì như cơ thể con người.
Rau càng cua giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ, tốt cho tiêu hóa, xương khớp. Tuy nhiên, 4 nhóm người nên hạn chế ăn để tránh tác dụng phụ.
Từ Rằm tháng 11 Âm lịch, 3 con giáp được cát tinh chiếu mệnh sẽ bất ngờ giàu có, sự nghiệp bứt phá mạnh mẽ, kiếm được nhiều tiền hơn.
Các nhà khảo cổ bất ngờ trước cỗ xe ngựa có mái che khoảng 3.500 tuổi được tìm thấy ở Armenia. Nó được dùng để chở một tù trưởng sang thế giới bên kia.
Sốt nước tương biến tấu món ăn quen thuộc thành trải nghiệm ẩm thực mới. Bữa cơm thêm phong phú với trứng ngâm, gà, cá, nấm thơm ngon, đưa cơm.
Các nhà khoa học có phát hiện mang tính bước ngoặt về người tiền sử khi tìm thấy bằng chứng quan trọng tại một mỏ đất sét cũ ở làng Barnham, Anh.
Hai người dân ở Thanh Hóa đã bàn giao cho lực lượng chức năng 3 con vật có tên trong Sách Đỏ đi lạc vào vườn nhà. Đó là trăn gấm và cu li nhỏ quý hiếm.
Đây là chiếc xe độ độc nhất Việt Nam - Ford Mustang Shelby GT500 Eleanor, xe đã chính thức về đội hình ôtô trị giá cả nghìn tỷ đồng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ.
OpenAI đang thử nghiệm cách buộc ChatGPT tự thú nhận sai sót, nhằm hiểu vì sao AI gian lận và tăng độ tin cậy cho mô hình tương lai.
Sân bay Gia Bình được kỳ vọng trở thành đầu mối logistics hàng không quan trọng, phục vụ nhu cầu vận chuyển lớn cho toàn vùng công nghiệp trọng điểm phía Bắc.
Loạt ảnh mới nhất của Karty Chang trong chuyến du lịch sa mạc đang nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Do quân Nga thọc sâu nhanh vào thành phố Hulyaipole, khiến chỉ huy Lữ đoàn 106 của Quân đội Ukraine bỏ chạy, không kịp mang theo hoặc tiêu hủy tài liệu mật.
Hãng xe môtô Benelli vừa chính thức cho ra mắt mẫu adventure bike phân khối nhỏ BKX 125 hoàn toàn mới, xe dự kiến lên kệ vào đầu năm 2026.
Loạt ảnh diện váy cưới của Nguyễn Hoàng Học nhanh chóng “phủ sóng” mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau thời gian ngắn.