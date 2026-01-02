Toyota Việt Nam có chủ tịch là người Việt, ngay ngày đầu năm 2026

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) đã công bố quyết định bổ nhiệm ban lãnh đạo mới, ông Tiền Quốc Hào đảm nhiệm cương vị Chủ tịch và ông Osamu Hirata giữ chức Tổng Giám đốc, kế nhiệm ông Nakano Keita sau ba năm điều hành Toyota Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 2/2023 đến tháng 12/2025. Hai lãnh đạo mới sẽ chính thức nhận nhiệm vụ từ tháng 1/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển của Toyota tại thị trường Việt Nam.

Ông Tiền Quốc Hào hiện đang giữ nhiều vị trí cấp cao trong hệ thống toàn cầu của Toyota, bao gồm Phó Tổng Giám đốc Khu vực châu Á, Phó Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh Tài chính Bán hàng của Tập đoàn Ô tô Toyota (TMC), Chủ tịch Toyota châu Á đặt trụ sở tại Singapore và Tổng Giám đốc điều hành Công ty Tài chính Toyota châu Á (TFS). Với việc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Toyota Việt Nam từ năm 2026, ông trở thành một trong những lãnh đạo có vai trò kết nối chiến lược giữa hoạt động tại Việt Nam và mạng lưới Toyota toàn cầu.

Gia nhập Toyota Canada từ năm 1999, ông Tiền Quốc Hào đã có hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, tiếp thị và quản lý tại nhiều thị trường trọng điểm như Bắc Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và khu vực châu Á. Nền tảng học vấn của ông bao gồm bằng Cử nhân Khoa học Ứng dụng chuyên ngành Kỹ thuật Điện tại Đại học Waterloo, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Trường Kinh doanh Richard Ivey và chứng chỉ Giám đốc Điều lệ (Chartered Director) của Trường Kinh doanh DeGroote (Canada). Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế và hiểu biết sâu rộng về hoạt động kinh doanh tài chính – bán hàng được kỳ vọng sẽ giúp Toyota Việt Nam tăng cường năng lực quản trị và phát triển bền vững.

Cùng với Chủ tịch mới, Toyota Việt Nam cũng bổ nhiệm ông Osamu Hirata vào vị trí Tổng Giám đốc. Ông Hirata gia nhập Tập đoàn Ô tô Toyota từ năm 1995, ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Waseda, và đã trải qua gần ba thập kỷ làm việc trong các lĩnh vực hoạch định chiến lược, điều hành bán hàng và quản lý thị trường quốc tế. Giai đoạn đầu sự nghiệp, ông công tác tại Ban Kế hoạch kinh doanh quốc tế trước khi được bổ nhiệm làm Phó phòng vào năm 2004. Từ năm 2005 đến 2008, ông chuyển sang Singapore giữ vị trí Phó Ban Hoạch định Sản phẩm của Toyota châu Á – Thái Bình Dương.

Sau đó, ông Hirata tiếp tục đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy toàn cầu của Toyota, đặc biệt tại Bắc Mỹ, bao gồm Trưởng nhóm Bộ phận Bắc Mỹ và Điều phối viên Điều hành Cấp cao tại Toyota Mỹ. Từ năm 2016, ông giữ cương vị Phó Chủ tịch, đồng thời phụ trách các dự án chiến lược và công tác điều hành bán hàng. Giai đoạn 2023, ông là Phó Chủ tịch Tập đoàn phụ trách hoạt động bán hàng Toyota và Lexus tại Bắc Mỹ, trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Hoạt động Bán hàng và Hoạch định của Tập đoàn Ô tô Toyota vào năm 2024. Lộ trình lãnh đạo này cho thấy bề dày kinh nghiệm thực tiễn và khả năng điều hành ở những thị trường có tính cạnh tranh cao.

Với sự kết hợp giữa một Chủ tịch am hiểu sâu sắc chiến lược khu vực và tài chính bán hàng cùng một Tổng Giám đốc giàu kinh nghiệm trong hoạch định và vận hành thị trường toàn cầu, Toyota Việt Nam kỳ vọng ban lãnh đạo mới sẽ tiếp tục dẫn dắt công ty phát triển ổn định và bền vững. Trong giai đoạn tới, TMV đặt mục tiêu không chỉ duy trì vị thế hàng đầu trong ngành ôtô, mà còn từng bước chuyển mình thành doanh nghiệp cung cấp giải pháp di chuyển toàn diện, mang đến các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, lấy khách hàng làm trung tâm.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Toyota Việt Nam cũng khẳng định cam kết đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế – xã hội Việt Nam thông qua việc tạo công ăn việc làm, mở rộng đầu tư, phát triển hệ thống nhà cung cấp trong nước và đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước. Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo được xem là nền tảng quan trọng để Toyota Việt Nam tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn, hướng tới nụ cười hài lòng của khách hàng và sự phát triển bền vững của cộng đồng.