Vy Oanh ngày càng gợi cảm, tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn

Giải trí

Vy Oanh ghi điểm với vẻ ngoài gợi cảm, tràn đầy sức sống. Hiện tại, nữ ca sĩ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ.

Ca sĩ Vy Oanh gây ấn tượng bởi vẻ đẹp dịu dàng, nền nã và đậm chất Á Đông. Cô sở hữu gương mặt phúc hậu, đường nét hài hòa, làn da trắng hồng, vóc dáng gợi cảm dù từng 3 lần sinh nở.
Vy Oanh gợi cảm, sang trọng mỗi khi xuất hiện trước công chúng.
Giọng ca Đồng xanh khéo chọn trang phục giúp tôn lên vóc dáng cân đối, quyến rũ.
Ở Vy Oanh toát lên vẻ đẹp đằm thắm, gợi cảm vừa đủ.
Nữ ca sĩ từng chia sẻ Đẹp về bí quyết giữ nhan sắc tươi trẻ: "Tôi luôn giữ cho tinh thần của mình lạc quan và thoải mái. Vì tôi quan niệm rằng, chỉ khi ta vui vẻ thì niềm vui ấy sẽ nhân rộng đến mọi người xung quanh và chúng ta sẽ lại có năng lượng để chăm lo gia đình".
Theo Vietnamnet, mỗi lần mang thai, Vy Oanh đều tăng cân nhanh nhưng chỉ một thời gian ngắn sau sinh đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Trong biệt thự, giọng ca Đồng xanh đầu tư hẳn 1 phòng tập gym cơ bản.
Nữ ca sĩ tâm sự rằng gần 20 năm ca hát, cô có khoảng thời gian trồi sụt, lúc lên lúc xuống và phải tạm gián đoạn để chăm lo gia đình nhỏ.
Nữ ca sĩ trước nay luôn mong mỏi làm nghề yên bình, thầm lặng. "Tôi chỉ mong mình đóng góp những sản phẩm âm nhạc đến khán giả, lan tỏa những điều vui vẻ, tích cực trong cuộc đời”, Vy Oanh bày tỏ.
Nữ ca sĩ kết hôn với doanh nhân Lê Thiện. Trong cuộc phỏng vấn với Dân Việt, Vy Oanh cho biết, vợ chồng cô sống với nhau rất sòng phẳng, nhưng cũng không quá mức rạch ròi. Nếu Vy Oanh cần thêm chi phí để làm ăn hay đầu tư sản phẩm thì doanh nhân Lê Thiện sẽ hỗ trợ thêm, ngoài ra, phần lớn các khoản tiền quán xuyến trong gia đình vẫn là chồng Vy oanh chi trả.
Ít năm trở lại đây, vợ chồng Vy Oanh thân thiết với vợ chồng người mẫu Phan Như Thảo - doanh nhân Đức An.
Vy Oanh và Phan Như Thảo đưa chồng con đi ăn mừng Giáng sinh năm 2025.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Vy Oanh)
