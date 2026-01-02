Công ty Trường Sơn gây chú ý khi liên tiếp trúng thầu tại phường Tân Hiệp
Công ty TNHH MTV Thiết kế Xây dựng & Dịch vụ Thương mại Trường Sơn vẫn trúng các gói thầu xây lắp tại UBND phường Tân Hiệp dù chỉ số tiết kiệm khiêm tốn.
Công ty TNHH MTV Thiết kế Xây dựng & Dịch vụ Thương mại Trường Sơn vẫn trúng các gói thầu xây lắp tại UBND phường Tân Hiệp dù chỉ số tiết kiệm khiêm tốn.
Công ty TNHH MTV Thiết kế Xây dựng & Dịch vụ Thương mại Trường Sơn vẫn trúng các gói thầu xây lắp tại UBND phường Tân Hiệp dù chỉ số tiết kiệm khiêm tốn.
Thống kê đến tháng 12/2025 cho thấy, Xây dựng Hoàn Thành đã tham gia 65 gói thầu trên toàn quốc và trúng 32 gói, với tổng giá trị hơn 72,4 tỷ đồng.
Gói thầu tại Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ – Vinacomin tổ chức đấu thầu rộng rãi, biên bản mở thầu cho thấy chỉ có một liên danh duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.
Tại điểm cầu phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, hàng nghìn người dân đã cùng nhau theo dõi chương trình chào đón năm mới 2026.
Chỉ tiết kiệm cho ngân sách vỏn vẹn 0,55%, Công ty Truyền thông Sài Gòn vừa được phê duyệt trúng gói thầu thiết bị hơn 8 tỷ tại xã Hóc Môn, tiết kiệm 0,55%.
Phân tích cho thấy tỷ lệ trúng thầu tại riêng đơn vị tư vấn này lên tới hơn 76%, mức rất cao trong lĩnh vực xây lắp vốn có tính cạnh tranh lớn.
Những tháng cuối năm, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang liên tục trúng thầu tại các dự án giao thông quy mô lớn trên địa bàn Tây Ninh.
Dữ liệu năng lực cho thấy trong năm 2025, doanh nghiệp này tham gia ba gói thầu và trúng cả ba, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%.
Nhà thầu đặt vấn đề liệu việc đưa tiêu chí sẵn có có đang vô tình tạo rào cản, làm giảm tính cạnh tranh của gói thầu hay không.
Đáng chú ý, hai doanh nghiệp không chỉ hợp tác mà còn luân phiên cạnh tranh với một số đối thủ quen thuộc trong khu vực.
Công ty TNHH MTV Thiết kế Xây dựng & Dịch vụ Thương mại Trường Sơn vẫn trúng các gói thầu xây lắp tại UBND phường Tân Hiệp dù chỉ số tiết kiệm khiêm tốn.
Thống kê đến tháng 12/2025 cho thấy, Xây dựng Hoàn Thành đã tham gia 65 gói thầu trên toàn quốc và trúng 32 gói, với tổng giá trị hơn 72,4 tỷ đồng.
Gói thầu tại Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ – Vinacomin tổ chức đấu thầu rộng rãi, biên bản mở thầu cho thấy chỉ có một liên danh duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.
Tại điểm cầu phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, hàng nghìn người dân đã cùng nhau theo dõi chương trình chào đón năm mới 2026.
Chỉ tiết kiệm cho ngân sách vỏn vẹn 0,55%, Công ty Truyền thông Sài Gòn vừa được phê duyệt trúng gói thầu thiết bị hơn 8 tỷ tại xã Hóc Môn, tiết kiệm 0,55%.
Phân tích cho thấy tỷ lệ trúng thầu tại riêng đơn vị tư vấn này lên tới hơn 76%, mức rất cao trong lĩnh vực xây lắp vốn có tính cạnh tranh lớn.
Những tháng cuối năm, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang liên tục trúng thầu tại các dự án giao thông quy mô lớn trên địa bàn Tây Ninh.
Dữ liệu năng lực cho thấy trong năm 2025, doanh nghiệp này tham gia ba gói thầu và trúng cả ba, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%.
Nhà thầu đặt vấn đề liệu việc đưa tiêu chí sẵn có có đang vô tình tạo rào cản, làm giảm tính cạnh tranh của gói thầu hay không.
Đáng chú ý, hai doanh nghiệp không chỉ hợp tác mà còn luân phiên cạnh tranh với một số đối thủ quen thuộc trong khu vực.
Mức giá trúng thầu trùng khớp hoàn toàn với giá dự toán đã được Sawaco phê duyệt trước đó, không tiết kiệm được bất kỳ đồng nào, tỷ lệ tiết kiệm bằng 0%.
Tháng 12/2025, Công ty CP Xây dựng Cầu đường Bến Tre trúng thầu liên tiếp các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, với tổng giá trị gần 150 tỷ đồng.
Công ty Trường Sa gây ấn tượng tại thị trường ngành than khi tham gia 8 gói thầu và trúng tới 7 gói.
Theo hồ sơ đấu thầu tại dự án Trường THCS Thốt Nốt, Toàn Thắng – Hoàng Gia đều sở hữu bề dày hoạt động hơn một thập kỷ tại khu vực ĐBSCL.
Dữ liệu hoạt động đấu thầu cho thấy, đây là doanh nghiệp có mối liên hệ đặc biệt với các chủ đầu tư trên địa bàn huyện Cao Lãnh cũ trong suốt một thập kỷ qua.
Theo dữ liệu đấu thầu, Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa số 11 đã tham gia 63 gói thầu và trúng tới 53 gói, đạt tỷ lệ chiến thắng hơn 85%.
Tại TP.HCM, nhà thầu này liên tiếp 'một mình một ngựa. Tuy nhiên, các địa bàn có tính cạnh tranh như Vĩnh Long và Bến Tre, kết quả lại hoàn toàn khác.
Ngay từ khâu lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Sawaco đã xác định áp dụng hình thức chỉ định thầu thông thường, thay vì đấu thầu rộng rãi.
Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Đức Nguyên nổi lên như một nhà thầu có tần suất trúng thầu đặc biệt cao tại Đồng Nai, đạt tỷ lệ xấp xỉ 88,8%.
Gói thầu thu hút tới 18 nhà thầu tham gia, cho thấy mức độ cạnh tranh rất cao trong lĩnh vực thiết bị điện công nghiệp.
Ban QL dự án khu vực Bù Gia Mập phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói “Xây dựng công trình” thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Trường PTDTNT THCS–THPT Bù Gia Mập.