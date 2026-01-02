Hà Nội

Xe

Từ ngày 1/1/2026, giá xe bán tải tại Việt Nam dự kiến tăng vọt

Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2025 sẽ tác động lên giá của xe bán tải và xe hybrid tại Việt Nam từ năm 2026.

Thảo Nguyễn
Video: Xe bán tải Ford Ranger và hành trình sống chất 2025 tại Cao Bằng.

Từ ngày 1/1/2026, 360/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt do Chính phủ ban hành đã chính thức có hiệu lực. Theo quy định tại Nghị định này, xe bán tải sẽ tăng giá đáng kể trong khi xe hybrid lại rẻ hơn trước.

Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xe hybrid

Theo Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2025, xe hybrid tự sạc (HEV) sẽ được áp mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng chủng loại. Trước đó, chỉ có dòng xe hybrid cắm sạc (PHEV) được áp dụng mức thuế ưu đãi này.

2-3356.jpg
Từ ngày 1/1/2026, xe hybrid tại Việt Nam rẻ hơn nhờ ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt.

Với mức thuế tiêu thụ đặc biệt mới, xe hybrid sẽ rẻ hơn đáng kể so với trước. Tuy nhiên, để được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, xe hybrid tự sạc (HEV) phải đáp ứng điều kiện tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng do Chính phủ quy định.

Áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt với xe bán tải

Cũng từ ngày 1/1/2026, xe bán tải tại Việt Nam đã bắt đầu được áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt. Cụ thể hơn, theo điểm d của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ, bao gồm: xe ôtô chở người; xe chở người bốn bánh có gắn động cơ; xe ô tô pick-up chở người; xe ôtô pick-up chở hàng cabin kép; xe ôtô tải VAN có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng; là đối tượng chịu thuế.

1-2358.jpg
Từ ngày 1/1/2026, giá xe bán tải tại Việt Nam dự kiến tăng vọt.

Thuế suất của xe bán tải chở người sẽ dao động từ 35% đến 150%, tùy dung tích xi-lanh động cơ. Mức tương ứng của xe bán tải chở hàng cabin kép là từ 15% đến 25%, tùy dung tích xi-lanh động cơ. Theo lộ trình, thuế suất của xe bán tải chở hàng cabin kép sẽ tăng lên từ 24% đến 34% vào năm 2029.

Với xe bán tải chở người chạy bằng pin, thuế suất là 3% từ ngày 01/01/2026 và 11% từ ngày 01/3/2027. Mức tương ứng của xe bán tải chở hàng cabin kép chạy bằng pin là 2% và 7%.

3-8010.jpg
Biểu thuế TTĐB áp dụng cho xe bán tải.

Trong khi đó, xe bán tải chở người chạy điện khác có mức thuế suất là 15%. Mức thuế suất của xe bán tải chở hàng cabin kép chạy điện là khác 10%.

