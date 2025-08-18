Hà Nội

Ngô Thanh Vân nhiều đêm thức trắng chăm con gái nhỏ

Giải trí

Ngô Thanh Vân nhiều đêm thức trắng chăm con gái nhỏ

Ngô Thanh Vân chia sẻ, nhiều đêm cô thức trắng ôm bé Gạo vì sợ sữa mẹ không về kịp cho con.

Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân cho biết, cô mong muốn nuôi con gái bằng sữa mẹ hoàn toàn. Nhiều đêm cô thức trắng ôm bé Gạo vì sợ sữa mẹ không về kịp cho con. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
"Nay con được 2 tuần rồi mà trộm vía con lớn nhanh quá. Giờ mẹ hút sữa trữ cho con được rồi. Mà thôi cứ từ từ thôi con nhé", nữ diễn viên tâm sự. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Sau 2 tuần sinh nở, Ngô Thanh Vân đã trữ sữa được cho con. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Tranh thủ con gái say giấc, Ngô Thanh Vân chợp mắt. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Huy Trần cũng nhiều đêm thức trắng chăm sóc con gái. "Nửa đêm mà tiếng khóc vang lên đứa lo bình sữa đứa mắt nhắm mắt mở lia lịa cái tay với miếng tã", Ngô Thanh Vân kể về việc làm bố mẹ bỉm sữa. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Ngô Thanh Vân chia sẻ clip Huy Trần tay quấn chăn, đặt lại gối cho bé Gạo miệng thì tạo ra tiếng động white noise (tiếng ồn trắng) để con ngủ. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Đả nữ màn ảnh Việt khen chồng chăm con là số 1. Nhờ vậy, cô phục hồi nhanh sau sinh nở. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Huy Trần cùng Ngô Thanh Vân đã học cách chăm con trước khi bé Gạo chào đời. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Sau 3 ngày con gái chào đời, Ngô Thanh Vân - Huy Trần mới chia sẻ tin vui với gia đình hai bên. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Ngô Thanh Vân và Huy Trần mất 2 năm "tìm con". Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
"Ba mẹ đã khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc khi chào đón con đến với thế giới muôn màu này. Cảm ơn con đã chọn ba mẹ, đã đến để hoàn thiện cuộc đời này của ba mẹ", Ngô Thanh Vân viết. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Thu Cúc (tổng hợp)
