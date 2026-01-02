Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Diễn viên Ngọc Thanh Tâm dành lời yêu thương mừng sinh nhật mẹ

Giải trí

Diễn viên Ngọc Thanh Tâm dành lời yêu thương mừng sinh nhật mẹ

Diễn viên Ngọc Thanh Tâm đăng tải bộ ảnh bên mẹ đồng thời dành những lời chúc đầy tình cảm đến đấng sinh thành.

Thu Cúc (tổng hợp)
Doanh nhân Bích Hằng là mẹ ruột của diễn viên Ngọc Thanh Tâm. Mới đây, nhân dịp đấng sinh thành, Ngọc Thanh Tâm đăng tải bộ ảnh chụp cùng mẹ. Ảnh: FB Ngọc Thanh Tâm.
Doanh nhân Bích Hằng là mẹ ruột của diễn viên Ngọc Thanh Tâm. Mới đây, nhân dịp đấng sinh thành, Ngọc Thanh Tâm đăng tải bộ ảnh chụp cùng mẹ. Ảnh: FB Ngọc Thanh Tâm.
Ngọc Thanh Tâm dành lời yêu thương cho mẹ: "Happy birthday mẹ. Năm 2025 của con rực rỡ nhưng tuyệt vời nhất là mỗi khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của con đều có bóng dáng của mẹ lặng lẽ ngồi phía dưới hoặc đứng nhìn từ xa bất kể nắng mưa hay sáng tối. Mẹ xứng đáng với tất cả những điều đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này. I love you very much". Ảnh: FB Ngọc Thanh Tâm.
Ngọc Thanh Tâm dành lời yêu thương cho mẹ: "Happy birthday mẹ. Năm 2025 của con rực rỡ nhưng tuyệt vời nhất là mỗi khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của con đều có bóng dáng của mẹ lặng lẽ ngồi phía dưới hoặc đứng nhìn từ xa bất kể nắng mưa hay sáng tối. Mẹ xứng đáng với tất cả những điều đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này. I love you very much". Ảnh: FB Ngọc Thanh Tâm.
Theo Vietnamnet, Ngọc Thanh Tâm từng chia sẻ, cô may mắn có một người mẹ luôn ở bên và ủng hộ như một người bạn thân đúng nghĩa. Ảnh: FB Ngọc Thanh Tâm.
Theo Vietnamnet, Ngọc Thanh Tâm từng chia sẻ, cô may mắn có một người mẹ luôn ở bên và ủng hộ như một người bạn thân đúng nghĩa. Ảnh: FB Ngọc Thanh Tâm.
"Mẹ làm việc gì cũng hết mình nhưng vẫn giữ tinh thần tích cực, điều đó dạy tôi rằng trong công việc hay cuộc sống đều phải nỗ lực. Mẹ cũng dạy tôi cách tự học, thích gì sẽ biết cách tự tìm người dạy hoặc nguồn thông tin đáng tin cậy để tìm hiểu và học hỏi thêm", Ngọc Thanh Tâm chia sẻ thêm. Ảnh: FB Ngọc Thanh Tâm.
"Mẹ làm việc gì cũng hết mình nhưng vẫn giữ tinh thần tích cực, điều đó dạy tôi rằng trong công việc hay cuộc sống đều phải nỗ lực. Mẹ cũng dạy tôi cách tự học, thích gì sẽ biết cách tự tìm người dạy hoặc nguồn thông tin đáng tin cậy để tìm hiểu và học hỏi thêm", Ngọc Thanh Tâm chia sẻ thêm. Ảnh: FB Ngọc Thanh Tâm.
Mẹ ruột Ngọc Thanh Tâm sở hữu vẻ đẹp quý phái, sắc sảo. Ảnh: FB Ngọc Thanh Tâm.
Mẹ ruột Ngọc Thanh Tâm sở hữu vẻ đẹp quý phái, sắc sảo. Ảnh: FB Ngọc Thanh Tâm.
Nữ doanh nhân Bích Hằng ủng hộ con gái hoạt động nghệ thuật nhiều năm qua. Ảnh: Dân Việt.
Nữ doanh nhân Bích Hằng ủng hộ con gái hoạt động nghệ thuật nhiều năm qua. Ảnh: Dân Việt.
Mỗi dịp Tết, Ngọc Thanh Tâm và mẹ thường chụp ảnh áo dài bên nhau. Ảnh: Dân Việt.
Mỗi dịp Tết, Ngọc Thanh Tâm và mẹ thường chụp ảnh áo dài bên nhau. Ảnh: Dân Việt.
Doanh nhân Bích Hằng có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ. Ảnh: FB Đỗ An.
Doanh nhân Bích Hằng có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ. Ảnh: FB Đỗ An.
Diễn viên Đỗ An (thứ hai bên phải) - chồng người mẫu Lê Thuý (ngoài cùng bên phải) mới đây gửi lời chúc mừng sinh nhật đến mẹ Ngọc Thanh Tâm: "Em luôn thấy may mắn khi năm nào cũng được làm một phần nhỏ tạo nên ngày đáng nhớ của chị. Vợ chồng em chúc chị luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống, mạnh khoẻ, và ngày càng nhuận sắc. Cảm ơn chị vì đã luôn mang hạnh phúc đến cho tất cả tụi em". Ảnh: FB Đỗ An.
Diễn viên Đỗ An (thứ hai bên phải) - chồng người mẫu Lê Thuý (ngoài cùng bên phải) mới đây gửi lời chúc mừng sinh nhật đến mẹ Ngọc Thanh Tâm: "Em luôn thấy may mắn khi năm nào cũng được làm một phần nhỏ tạo nên ngày đáng nhớ của chị. Vợ chồng em chúc chị luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống, mạnh khoẻ, và ngày càng nhuận sắc. Cảm ơn chị vì đã luôn mang hạnh phúc đến cho tất cả tụi em". Ảnh: FB Đỗ An.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Diễn viên Ngọc Thanh Tâm #Ngọc Thanh Tâm #mẹ Ngọc Thanh Tâm #Ngọc Thanh Tâm đóng phim

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT