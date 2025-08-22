Mối quan hệ thân thiết giữa BB Trần và Jun Phạm

Hà Nội

Giải trí

Jun Phạm gửi lời chúc mừng sinh nhật đến BB Trần đồng thời tiết lộ những hình ảnh hài hước giữa hai người. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Jun Phạm dành lời chúc mừng sinh nhật cho BB Trần. "Chúc em tuổi mới có tất cả... nhưng không có được tôi", Jun Phạm viết. Ảnh: FB Jun Phạm.
Jun Phạm còn tiết lộ những hình ảnh hài hước giữa anh và BB Trần. Ảnh: FB Jun Phạm.
Jun Phạm và BB Trần có mối quan hệ thân thiết nhiều năm qua. Ảnh: FB Jun Phạm.
Năm 2019, Jun Phạm mời BB Trần đóng MV Hai bàn tay. Ảnh: FB Jun Phạm.
Theo Saostar, trên trang cá nhân, BB Trần hài hước đòi tiền cát-sê đóng MV Hai bàn tay. Ảnh: FB Jun Phạm.
"Đi quay cả một ngày nhưng không thấy mặt. Đã vậy còn không được đồng nào mà tới phút cuối vẫn bị hắt hủi! Nói gì thì nói nhớ trả tiền cát-sê nha anh Jun Phạm", BB Trần nhắn nhủ đàn anh. Ảnh: FB Jun Phạm.
Năm 2024, Jun Phạm và BB Trần cùng tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Ảnh: FB Jun Phạm.
Sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Jun Phạm và BB Trần tham gia nhóm B.O.F. Ảnh: FB Jun Phạm.
Nhóm B.O.F gồm Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, BB Trần, Kay Trần và Bùi Công Nam. Tháng 5/2025, nhóm tung MV No fair. Ảnh: Znews.
Ở tuổi 35, BB Trần vừa ca hát vừa tham gia diễn xuất. Ảnh: FB BB Trần.
BB Trần sở hữu khuôn miệng nhỏ, vóc dáng thon gọn nên giả gái rất thuyết phục, khiến người hâm mộ thích thú. Ảnh: FB BB Trần.
Nam diễn viên hài gắn bó với Lê Quang Lâm trong 12 năm qua. Ảnh: FB BB Trần.
#Jun Phạm #ca sĩ Jun Phạm #BB Trần #diễn viên BB Trần #Anh trai vượt ngàn chông gai

