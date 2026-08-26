Hy hữu ghép tim lần 2 trên một bệnh nhân trong vòng 3 ngày

Bệnh viện 108 thực hiện thành công ca ghép tim tối cấp cứu, giúp bệnh nhân hồi sinh sau hai lần phẫu thuật chỉ trong 3 ngày.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa thực hiện thành công ca tái ghép tim tối cấp cứu lần đầu tiên tại Việt Nam. Bệnh nhân 50 tuổi, suy tim giai đoạn cuối, đã được cứu sống ngoạn mục sau hai lần phẫu thuật ghép tim chỉ trong vòng 3 ngày.

Trước đó, ngày 25/7, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy cấp (EF chỉ còn 22%) và được chỉ định ghép tim từ người hiến chết não. Tuy nhiên, chưa đầy 24 giờ sau mổ, tạng ghép rơi vào tình trạng suy chức năng tiên phát (PGD) mức độ nặng, cơ tim mất hoàn toàn khả năng co bóp. Dù được can thiệp ECMO và điều trị tích cực, chức năng tim không phục hồi, bệnh nhân diễn tiến suy đa tạng và đứng trước nguy cơ tử vong gần như chắc chắn.

Các bác sĩ thực hiện ghép tim sớm lần 2 cho nam bệnh nhân. Ảnh BV 108

Đúng lúc này, bệnh viện tiếp nhận một nguồn tạng hiến chết não khác. Dù tim hiến thuộc nhóm tiêu chuẩn mở rộng (thất trái dày, EF 35%, proBNP tăng cao) và bệnh nhân nhận đang trong tình trạng rất yếu, Ban Giám đốc cùng hội đồng chuyên môn Bệnh viện 108 vẫn quyết định “vượt rủi ro tìm cơ hội”, tiến hành ca tái ghép tim khẩn cấp vào ngày 28/7.

“Ghép tim lần 2 trên một bệnh nhân có lẽ đây là lần đầu tiên ở Việt Nam. Ghép lần 1 đã khó khăn, nhưng ghép lần 2 sẽ khó khăn gấp bội vì bệnh nhân đã trải qua cuộc phẫu thuật đặc biệt, suy đa tạng và phẫu thuật trong trường hợp khẩn cấp. Trên thế giới, trường hợp ghép tim sớm lần 2 không nhiều, tỷ lệ rất thấp. Tuy nhiên, với bệnh nhân này, đứng trước sự lựa chọn việc chấp nhận bệnh nhân tử vong và đối diện với một cuộc phẫu thuật rất lớn, nguy cơ rủi ro, khó khăn rất nhiều, chúng tôi quyết định lựa chọn tái ghép sớm cho bệnh nhân”, Thiếu tướng, PGS, TS Phạm Thái Giang cho biết.

Ca mổ đối mặt với vô vàn thách thức: bệnh nhân hôn mê 3 ngày, tổn thương phổi, rối loạn đông máu và dính tổ chức phẫu thuật cũ. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác giữa các ê-kíp phẫu thuật, gây mê và hồi sức, quả tim thứ hai đã đập lại thành công.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục trải qua quá trình hồi sức chuyên sâu với ECMO, bóng đối xung nội động mạch chủ (IABP) và lọc máu liên tục. Tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt: cai ECMO ở ngày thứ 8, rút ống nội khí quản ngày thứ 10 và ngừng IABP ở ngày thứ 11.

Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh táo, chức năng các tạng hồi phục tốt và bắt đầu tập vận động phục hồi chức năng, ghi dấu một bước tiến mới của y học Việt Nam trong lĩnh vực ghép tạng.

Thượng tá, TS Ngô Tuấn Anh – Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật tim mạch xúc động khi chứng kiến sự hồi phục của người bệnh chia sẻ: “Chứng kiến khoảnh khắc trái tim thứ hai bắt đầu co bóp nhịp nhàng, huyết động ổn định và người bệnh dần hồi sinh một cách phi thường sau chuỗi giờ phút căng thẳng tột độ, toàn bộ ê-kíp như trút bỏ được gánh nặng. Đối với những người làm nghề y chúng tôi, không có hạnh phúc nào lớn lao hơn việc giành giật thành công mạng sống của một con người ngay trước cửa tử".