Phú Riềng: Xây dựng Như Khôi trúng gói thầu xây lắp 2,8 tỷ tiết kiệm 1%

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Phú Riềng (TP Đồng Nai) Hồ Trung Cường vừa ký Quyết định số 216/QĐ-VP ngày 05/09/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu Duy tu, sửa chữa các đường liên thôn Tân Hiệp 2 (từ ĐT 757 đến đường Bù Nho - Long Tân và ĐT 741).

Dự án được Chủ tịch UBND xã Phú Riềng - Nguyễn Danh Tùng phê duyệt tại Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 03/08/2026 với tổng mức đầu tư 3,2 tỷ đồng. Mục tiêu của công trình nhằm từng bước chỉnh trang hạ tầng giao thông, khắc phục triệt để tình trạng xuất hiện ổ gà, bong tróc mặt đường và hiện tượng sạt lở hệ thống mương rãnh thoát nước, bảo đảm an toàn lưu thông cho phương tiện và người dân thôn Tân Hiệp 2 (nay là thôn Phú Hiệp).

Gói thầu xây lắp có giá được phê duyệt là 2,8 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách xã năm 2026 từ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu theo Quyết định số 103/QĐ-UBND của UBND TP Đồng Nai. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 90 ngày.

Kết quả phê duyệt ghi nhận Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Như Khôi trúng thầu với giá 2,772 tỷ đồng. So với giá gói thầu, số tiền tiết kiệm 28.005.841 đồng, tương đương 1%.

Quyết định số 216/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Duy nhất một nhà thầu tham dự

Theo Biên bản mở thầu mã IB2600457915 hoàn thành ngày 26/08/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ghi nhận Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Như Khôi tham dự với giá 2,772 tỷ đồng.

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 06/BCĐG-CtyPH lập ngày 03/09/2026 bởi đơn vị tư vấn là Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thương mại Phước Hưng cho thấy, nhà thầu Như Khôi được đánh giá đạt cả ba bước kiểm tra tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Dữ liệu doanh nghiệp cho thấy, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Như Khôi (mã số thuế: 3801251057) có địa chỉ đăng ký kinh doanh đặt tại đường ĐT 757, thôn Tân Hiệp 2, xã Phú Riềng, TP Đồng Nai.

Tính đến thời điểm ngày 10/9/2026, doanh nghiệp bản địa này đã tham gia và trúng 19/19 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt khoảng 33,705 tỷ đồng.

Bài toán tối ưu ngân sách và trách nhiệm của bên mời thầu

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM, khoản 1 Điều 21 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 90/2025/QH15) xác định đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu không hạn chế số lượng nhà thầu tham dự nhằm mục tiêu cao nhất là tạo môi trường cạnh tranh, minh bạch và nâng cao hiệu quả kinh tế. Dù Khoản 5 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP cho phép chủ đầu tư được mở thầu ngay khi chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ mà không bắt buộc phải gia hạn thời điểm đóng thầu, việc gói thầu xây lắp quy mô 2,8 tỷ đồng chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu với mức tiết kiệm khoảng 1% (khoảng 28,01 triệu đồng) cho thấy hiệu quả cạnh tranh về giá chưa thực sự cao.

Bàn về khía cạnh quản lý nguồn vốn đầu tư công, theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu, chấn chỉnh tình trạng thiếu cạnh tranh và nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định giá gói thầu. Bên cạnh đó, Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 của Bộ Tài chính cũng đã hướng dẫn cụ thể việc rà soát, cắt giảm các chi phí chưa cần thiết trong tổng mức đầu tư và khuyến khích chủ đầu tư chủ động thương thảo, vận động nhà thầu giảm giá trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.