Hưng Yên đưa 57 thửa đất lên sàn, khởi điểm 20 triệu đồng/m2

Cuối tháng 9, tỉnh Hưng Yên sẽ đưa 57 thửa đất tại Khu dân cư nông thôn mới Xuân Đình (xã Triệu Việt Vương) ra tổ chức đấu giá, khởi điểm 20 triệu đồng/m2.

Ngày 15/9, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Mai Group xác nhận, đơn vị vừa thông báo tổ chức đấu giá 57 thửa đất tại Khu dân cư nông thôn mới Xuân Đình, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, các thửa đất có diện tích dao động từ 118m2 đến 153m2. Giá khởi điểm từ 20 đến 24 triệu đồng/m2, tương đương 2,4 - 3,6 tỷ đồng mỗi thửa.

Ảnh minh hoạ.

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá: từ 8h ngày 8/9/2025 đến trước 17h ngày 24/9/2025 (trong giờ hành chính các ngày làm việc), tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Mai Group.

Tiền hồ sơ/phí đăng ký tham gia đấu giá là 200.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước là 20% giá khởi điểm trên từng suất (thửa) đất được đưa ra đấu giá.

Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá đối với từng thửa đất theo phương thức trả giá lên.

Phiên đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 7h30 ngày 27/9/2025, tại Nhà văn hóa xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên.