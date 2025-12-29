Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

Tìm được chủ nhân khu đất “vàng” ở TP Huế

Năm lô đất "vàng" nằm trên đường Trần Cao Vân và Nguyễn Tri Phương (phường Thuận Hóa, TP Huế) vừa được đấu giá thành công, với mức 538 tỷ đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 29/12, thông tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế cho biết, Công ty Union Success Việt Nam (Hải Phòng) đã trúng đấu giá năm lô đất trên đường Trần Cao Vân và Nguyễn Tri Phương (phường Thuận Hóa) hiện đang là trụ sở của Công an TP Huế.

Theo đó, Công ty Union Success Việt Nam trúng đấu giá những lô đất nói trên với số tiền 538 tỷ đồng, cao hơn 13 tỷ đồng so với mức khởi điểm.

Các khu đất "vàng" ở số 27, 29, 31, 50 Trần Cao Vân và số 9 Nguyễn Tri Phương được đưa ra đấu giá đều nằm trên mặt tiền đường và ở khu vực trung tâm sầm uất của Huế.

unnamed-1-0838.jpg
Loạt trụ sở cũ Công an Huế được đấu giá thành công với mức 538 tỷ đồng.

Các khu đất này hiện đang là trụ sở của các đơn vị Công an TP Huế và được giao lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Huế quản lý, sau khi trụ sở Công an TP Huế di dời về trụ sở mới vừa được xây dựng trên đường Võ Chí Công, phường Vỹ Dạ.

Trước đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại các khu đất này.

Giá khởi điểm để đấu giá năm khu đất là 525 tỷ đồng, tương ứng với giá đất hơn 39,3 triệu đồng một m2. Các mức giá nêu trên chưa bao gồm thuế, phí. Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đặt trước 105 tỷ đồng, bước giá vòng đấu là 10,5 tỷ đồng. Tài sản gắn liền với đất sẽ được bán cho người trúng đấu giá các khu đất với tổng trị giá hơn 94,8 tỷ đồng.

Diện tích đất giao cho nhà đầu tư để xây dựng và kinh doanh nhà ở thương mại rộng 13.344m2. Theo quy hoạch, khu đất này sẽ được nhà đầu tư xây dựng chung cư hỗn hợp trong tương lai.

>>> Mời độc giả xem thêm video đấu giá đất ở TP Hà Nội:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Đấu giá #TP Huế #đất ở #bất động sản #trụ sở #công an

Bài liên quan

Bất động sản

Hà Nội đấu giá thành công 27 lô đất, giá trúng cao nhất gần 70 triệu đồng/m2

UBND xã Phượng Dực (TP Hà Nội) vừa tổ chức đấu giá thành công 27 lô đất ở tại khu cánh chăn nuôi, thuộc địa bàn thôn Đường La và thôn Phú Túc.

Đây là phiên đấu giá quyền sử dụng đất đầu tiên của xã Phượng Dực sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với giá trúng cao nhất là 69.082.000 đồng/m2.

Theo đó, các lô đất đưa ra đấu giá đều là đất ở, có vị trí thuận lợi, hạ tầng kỹ thuật cơ bản đồng bộ, kết nối giao thông thuận tiện với các khu dân cư hiện hữu và các trục giao thông chính trong khu vực. Giá khởi điểm là 4.682.000 đồng/m2, phù hợp với mặt bằng chung, tạo điều kiện để nhiều khách hàng tham gia.

Xem chi tiết

Bất động sản

Ninh Bình sắp đấu giá 185 lô đất, khởi điểm hơn 5 triệu đồng/m2

Tỉnh Ninh Bình chuẩn bị đưa 185 lô đất ở tại khu dân cư Yên Hòa (xã Yên Mô) ra tổ chức đấu giá, khởi điểm hơn 5 triệu đồng/m2.

Ngày 19/12, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ra thông báo đấu giá 185 lô đất ở tại khu dân cư Yên Hòa, xã Yên Mô.

Theo đó, các lô đất có diện tích 114 - 289 m2/lô, giá khởi điểm 5,5 - 7,7 triệu đồng/m2.

Xem chi tiết

Bất động sản

Tam Điệp sắp đấu giá 20 lô đất, khởi điểm 4 triệu đồng/m2

Tỉnh Ninh Bình chuẩn bị đưa 20 lô đất tại phường Tam Điệp ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 4 triệu đồng/m2.

Ngày 17/12, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị chuẩn phối hợp tổ chức đấu giá 20 lô đất tại phường Tam Điệp.

Theo đó, các lô đất có diện tích 102 - 300 m2, với giá khởi điểm 4 - 8 triệu đồng/m2.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới