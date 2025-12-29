Tìm được chủ nhân khu đất “vàng” ở TP Huế

Năm lô đất "vàng" nằm trên đường Trần Cao Vân và Nguyễn Tri Phương (phường Thuận Hóa, TP Huế) vừa được đấu giá thành công, với mức 538 tỷ đồng.

Ngày 29/12, thông tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế cho biết, Công ty Union Success Việt Nam (Hải Phòng) đã trúng đấu giá năm lô đất trên đường Trần Cao Vân và Nguyễn Tri Phương (phường Thuận Hóa) hiện đang là trụ sở của Công an TP Huế.

Theo đó, Công ty Union Success Việt Nam trúng đấu giá những lô đất nói trên với số tiền 538 tỷ đồng, cao hơn 13 tỷ đồng so với mức khởi điểm.

Các khu đất "vàng" ở số 27, 29, 31, 50 Trần Cao Vân và số 9 Nguyễn Tri Phương được đưa ra đấu giá đều nằm trên mặt tiền đường và ở khu vực trung tâm sầm uất của Huế.

Loạt trụ sở cũ Công an Huế được đấu giá thành công với mức 538 tỷ đồng.

Các khu đất này hiện đang là trụ sở của các đơn vị Công an TP Huế và được giao lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Huế quản lý, sau khi trụ sở Công an TP Huế di dời về trụ sở mới vừa được xây dựng trên đường Võ Chí Công, phường Vỹ Dạ.

Trước đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại các khu đất này.

Giá khởi điểm để đấu giá năm khu đất là 525 tỷ đồng, tương ứng với giá đất hơn 39,3 triệu đồng một m2. Các mức giá nêu trên chưa bao gồm thuế, phí. Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đặt trước 105 tỷ đồng, bước giá vòng đấu là 10,5 tỷ đồng. Tài sản gắn liền với đất sẽ được bán cho người trúng đấu giá các khu đất với tổng trị giá hơn 94,8 tỷ đồng.

Diện tích đất giao cho nhà đầu tư để xây dựng và kinh doanh nhà ở thương mại rộng 13.344m2. Theo quy hoạch, khu đất này sẽ được nhà đầu tư xây dựng chung cư hỗn hợp trong tương lai.

>>> Mời độc giả xem thêm video đấu giá đất ở TP Hà Nội: