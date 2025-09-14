Ninh Bình sắp đấu giá 51 lô đất, khởi điểm từ 4 triệu đồng/m2

Tỉnh Ninh Bình chuẩn bị đưa 51 lô đất ở tại xã Yên Đồng ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 4 triệu đồng/m2.

Ngày 14/9, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường xác nhận, đơn vị vừa ra thông báo đấu giá 51 lô đất ở tại xã Yên Đồng, tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, các lô đất có diện tích 92,8 - 150 m2/lô, với giá khởi điểm 4 - 9,2 triệu đồng/m2.

Thời gian, địa điểm bán và thu nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ 8h ngày 16/9 đến 17h ngày 30/9 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường; Từ 8h ngày 22/9 đến 17h ngày 30/9 tại trụ sở UBND xã Yên Đồng.

Ảnh minh họa.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn từ 8h ngày 16/9 đến 17h ngày 30/9 vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường.

Hình thức, phương thức đấu giá, trả giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Buổi đấu giá được tổ chức vào hồi 7h ngày 3/10, tại hội trường UBND xã Yên Đồng, tỉnh Ninh Bình.