Khám phá nhà mới đẳng cấp của sao Việt năm 2025

Bất động sản

Khám phá nhà mới đẳng cấp của sao Việt năm 2025

Trong năm 2025, nhiều sao Việt đã tậu thêm nhà mới, trong đó, có căn biệt thự rộng tới 2.000m2, có cơ ngơi đẹp không kém resort...

Hoàng Minh (tổng hợp)
Những ngày cuối năm 2025, NTK Đỗ Mạnh Cường khoe thành quả tâm đắc nhất năm qua là căn biệt thự vườn rộng tới 2.000m2. Ảnh: FBNV
Không gian xanh mướt, ngập tràn hoa cỏ là nơi lý tưởng để 10 đứa con của NTK Đỗ Mạnh Cường có thể tự do chạy nhảy và vui đùa. Ảnh: FBNV
Thiết kế mở, căn nhà ưu tiên tối đa diện tích cho sân vườn và khu vực sinh hoạt chung. Ảnh: FBNV
Bên trong nhà trang trí nhiều tranh nghệ thuật. Ảnh: FBNV
Năm 2025, MC Mai Ngọc dọn về nhà mới và đón thành viên mới. Ảnh: FBNV
Nhà mới của MC Mai Ngọc và chồng thiếu gia có tông màu trắng kem và nội thất cao cấp. Ảnh: FBNV
Diễn viên Mạnh Trường khiến bạn bè xuýt xoa khi bước vào quá trình hoàn thiện căn biệt thự mang kiến trúc tân cổ điển bề thế. Ảnh: FBNV
Nhiều người ví biệt thự của vợ chồng Mạnh Trường như khách sạn 5 sao với đầy đủ tiện ích, ngập tràn ánh sáng...Ảnh: FBNV
Về Việt Nam sau một thời gian định cư ở Singapore cùng chồng con, Đoan Trang khoe căn hộ thông tầng mới tại TP HCM. Ảnh: FBNV
Căn nhà cầu kỳ trong từng chi tiết decor và giữ được nét Á Đông tinh tế. Ảnh: FBNV
Năm 2025, BTV Hoàng Trang tậu một căn hộ xinh xắn tại thành phố biển Quy Nhơn. Ảnh: FBNV
Căn nhà 47m2 mang phong cách thư thái với nội thất gỗ, mở cửa là có thể hít hà hơi thở của biển cả. Ảnh: FBNV
