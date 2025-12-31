Hà Nội

Căn hộ 14m2 khiến hàng triệu người 'ngả mũ' có gì đặc biệt?

Bất động sản

Căn hộ 14m2 khiến hàng triệu người 'ngả mũ' có gì đặc biệt?

Căn hộ chỉ có một cửa sổ lớn nhưng nhờ thiết kế mở và hạn chế vách ngăn, ánh sáng tự nhiên vẫn có thể len lỏi khắp không gian. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Căn hộ vỏn vẹn 14m2 của cô gái trẻ ở Hong Kong (Trung Quốc) thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi cách sắp xếp tiện nghi bất ngờ. Ảnh: post.smzdm
Căn hộ vỏn vẹn 14m2 của cô gái trẻ ở Hong Kong (Trung Quốc) thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi cách sắp xếp tiện nghi bất ngờ. Ảnh: post.smzdm
Bước vào nhà là khu vực tiền sảnh với tủ giày cao khoảng 1m. Phía trên là hệ tủ treo giúp tăng thêm không gian lưu trữ. Ảnh: post.smzdm
Bước vào nhà là khu vực tiền sảnh với tủ giày cao khoảng 1m. Phía trên là hệ tủ treo giúp tăng thêm không gian lưu trữ. Ảnh: post.smzdm
Kế bên là khu bếp thiết kế dạng chữ I, chạy dọc bức tường. Ảnh: post.smzdm
Kế bên là khu bếp thiết kế dạng chữ I, chạy dọc bức tường. Ảnh: post.smzdm
Tường bếp ốp gạch vuông màu xanh nhạt, kết hợp các kệ mở phía trên thay cho tủ treo giúp giảm cảm giác nặng nề cho không gian nhỏ. Ảnh: post.smzdm
Tường bếp ốp gạch vuông màu xanh nhạt, kết hợp các kệ mở phía trên thay cho tủ treo giúp giảm cảm giác nặng nề cho không gian nhỏ. Ảnh: post.smzdm
Liền kề bếp là chiếc bàn chữ nhật nhỏ, vừa là bàn làm việc, vừa là bàn ăn. Ảnh: post.smzdm
Liền kề bếp là chiếc bàn chữ nhật nhỏ, vừa là bàn làm việc, vừa là bàn ăn. Ảnh: post.smzdm
Đối diện bàn làm việc là tủ quần áo cao kịch trần, tiết kiệm tối đa không gian. Ảnh: post.smzdm
Đối diện bàn làm việc là tủ quần áo cao kịch trần, tiết kiệm tối đa không gian. Ảnh: post.smzdm
Diện tích nhỏ nhưng căn hộ vẫn có phòng tắm riêng sáng sủa, gọn gàng và sạch sẽ. Ảnh: post.smzdm
Diện tích nhỏ nhưng căn hộ vẫn có phòng tắm riêng sáng sủa, gọn gàng và sạch sẽ. Ảnh: post.smzdm
Phòng ngủ đặt sâu bên trong, với chiếc giường bố trí theo chiều dọc để vừa khít diện tích. Ảnh: post.smzdm
Phòng ngủ đặt sâu bên trong, với chiếc giường bố trí theo chiều dọc để vừa khít diện tích. Ảnh: post.smzdm
Ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu. Ảnh: post.smzdm
Ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu. Ảnh: post.smzdm
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Thiết kế căn hộ nhỏ #Tối ưu không gian sống #Căn hộ siêu nhỏ #Sáng tạo trong nội thất #Sử dụng ánh sáng tự nhiên #Căn hộ tại Hong Kong

