Báo Mỹ ca tụng nhà phố tối giản ở Đồng Nai

Bất động sản

Ngôi nhà thiết kế tối giản, bố trí công năng phù hợp với nhu cầu thực tế của gia chủ, kết hợp các giải pháp kiến trúc giúp không gian luôn thông thoáng. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Nam House nằm trên khu đất rộng 4,5m x 18m trong khu tái định cư mới phát triển tại Đồng Nai. Ảnh: Quang Trần
Một không gian xanh rộng lớn nằm ngay trước khu đất. Nhóm thiết kế đã tìm ra phương án tối đa hóa tầm nhìn đồng thời đảm bảo an ninh, sự riêng tư và thông gió tự nhiên. Ảnh: Quang Trần
Ngoài 3 phòng ngủ rộng rãi, gia chủ còn yêu cầu một khu vực phòng khách - phòng ăn lớn và thoáng đãng. Ảnh: Quang Trần
Ánh sáng tự nhiên và tích hợp các yếu tố xanh cũng là những ưu tiên hàng đầu. Ảnh: Quang Trần
Khối nhà chính được đặt ở trung tâm khu đất, tạo thành hai khoảng sân ở phía trước và phía sau. Ảnh: Quang Trần
Bên trong, một chuỗi các tầng lệch nhau được thiết kế cùng với một giếng trời lớn ở trung tâm để đưa ánh sáng và không khí vào sâu bên trong. Ảnh: Quang Trần
Ở tầng trệt, cầu thang và nhà bếp được bố trí dọc theo một bên, cho phép luồng không khí lưu thông từ sân trước ra phía sau. Ảnh: Quang Trần
Điểm nhấn đặc biệt của dự án là trần nhà bằng gỗ nhân tạo uốn cong, trải dài liên tục từ không gian nội thất ra ban công ngoài trời. Ảnh: Quang Trần
Mặt tiền phía trước được trang trí bằng cây xanh nhiều lớp ở cổng vào, ban công và sân thượng. Ảnh: Quang Trần
Các lớp cây xanh giúp lọc ánh nắng trực tiếp và giúp không gian bên trong mát mẻ hơn. Ảnh: Quang Trần
Nhóm thiết kế tập trung vào tính bền vững và tính thực tiễn, định hình từng không gian theo nhu cầu hàng ngày của gia chủ đồng thời duy trì ánh sáng, thông gió tự nhiên. Ảnh: Quang Trần
