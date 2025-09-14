Thanh Hoá đưa 33 lô đất lên sàn, khởi điểm từ 10 triệu đồng/m2

Cuối tháng 9, tỉnh Thanh Hoá sẽ đưa 33 lô đất ở tại khu dân cư TDP Trung Chính (phường Tĩnh Gia) ra tổ chức đấu giá, khởi điểm từ 10 triệu đồng/m2.

Ngày 14/9, thông tin từ Trung tâm dịch vụ đấu giá Thanh Hoá xác nhận, đơn vị này chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá 33 lô đất tại phường Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hoá).

Theo đó, 33 lô đất nằm tại khu dân cư TDP Trung Chính, phường Hải Hoà (nay là phường Tĩnh Gia), có diện tích 117 - 719 m2/lô, giá khởi điểm từ 10 - 13,2 triệu đồng/m2.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 9/9 đến 17h ngày 23/9 tại Trung tâm dịch đấu giá tài sản Thanh Hoá và UBND phường Tĩnh Gia.

Khách hàng nộp phiếu trả giá cho Trung tâm dịch đấu giá tài sản Thanh Hoá trực tiếp tại UBND phường Tĩnh Gia hoặc qua đường bưu chính trong thời gian 7h - 17h ngày 23/9.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Phiên đấu giá được tổ chức vào lúc 8h ngày 26/9, tại Trung tâm Hội nghị phường Tĩnh Gia, tỉnh Thành Hoá.