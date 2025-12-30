Hà Nội đấu giá thành công 33 lô đất, thu về hơn 174 tỷ đồng

Thành phố Hà Nội vừa tổ chức đấu giá thành công 33 lô đất tại xã Yên Lãng, dự kiến thu về ngân sách Nhà nước 174 tỷ đồng.

Ngày 30/12, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam cho biết, đơn vị vừa tổ chức đấu giá thành công quyền sử dụng đất ở đối với 33 lô đất trên địa bàn xã Yên Lãng, TP Hà Nội (trước đây thuộc huyện Mê Linh).

Trong số này, có 29 lô đất tại điểm X7, thôn Nại Châu, xã Chu Phan (cũ) và 4 lô đất tại khu Đồng Trước, xóm 4, thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc (cũ).

Ảnh minh hoạ

Được biết, các lô đất có diện tích từ 95 đến 190 m2, với giá khởi điểm từ 5 - 7 triệu đồng/m2. Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp, áp dụng phương thức trả giá lên.

Kết quả, toàn bộ 33 lô đất đều được đấu giá thành công. Mức giá trúng dao động từ 34,5 đến 57,6 triệu đồng/m2, cao gấp khoảng 7 lần so với mức giá khởi điểm. Tổng số tiền trúng đấu giá đạt hơn 174 tỷ đồng, cao hơn khoảng 151,6 tỷ đồng so với tổng giá khởi điểm.

