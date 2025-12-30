Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

Hà Nội đấu giá thành công 33 lô đất, thu về hơn 174 tỷ đồng

Thành phố Hà Nội vừa tổ chức đấu giá thành công 33 lô đất tại xã Yên Lãng, dự kiến thu về ngân sách Nhà nước 174 tỷ đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 30/12, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam cho biết, đơn vị vừa tổ chức đấu giá thành công quyền sử dụng đất ở đối với 33 lô đất trên địa bàn xã Yên Lãng, TP Hà Nội (trước đây thuộc huyện Mê Linh).

Trong số này, có 29 lô đất tại điểm X7, thôn Nại Châu, xã Chu Phan (cũ) và 4 lô đất tại khu Đồng Trước, xóm 4, thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc (cũ).

dau-gia-dat.png
Ảnh minh hoạ

Được biết, các lô đất có diện tích từ 95 đến 190 m2, với giá khởi điểm từ 5 - 7 triệu đồng/m2. Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp, áp dụng phương thức trả giá lên.

Kết quả, toàn bộ 33 lô đất đều được đấu giá thành công. Mức giá trúng dao động từ 34,5 đến 57,6 triệu đồng/m2, cao gấp khoảng 7 lần so với mức giá khởi điểm. Tổng số tiền trúng đấu giá đạt hơn 174 tỷ đồng, cao hơn khoảng 151,6 tỷ đồng so với tổng giá khởi điểm.

>>> Mời độc giả xem thêm video đấu giá đất ở TP Hà Nội:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#TP Hà Nội #đấu giá #bất động sản #đất ở #tăng nguồn thu

Bài liên quan

Bất động sản

Tìm được chủ nhân khu đất “vàng” ở TP Huế

Năm lô đất "vàng" nằm trên đường Trần Cao Vân và Nguyễn Tri Phương (phường Thuận Hóa, TP Huế) vừa được đấu giá thành công, với mức 538 tỷ đồng.

Ngày 29/12, thông tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế cho biết, Công ty Union Success Việt Nam (Hải Phòng) đã trúng đấu giá năm lô đất trên đường Trần Cao Vân và Nguyễn Tri Phương (phường Thuận Hóa) hiện đang là trụ sở của Công an TP Huế.

Theo đó, Công ty Union Success Việt Nam trúng đấu giá những lô đất nói trên với số tiền 538 tỷ đồng, cao hơn 13 tỷ đồng so với mức khởi điểm.

Xem chi tiết

Bất động sản

Đấu thành công 8 mỏ vật liệu xây dựng ở Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức đấu giá thành công 8 mỏ khoáng sản, với tổng tài nguyên dự báo hơn 9,3 triệu m3.

Ngày 28/12, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức đấu giá 8 mỏ vật liệu xây dựng, trong đó có 7 mỏ đất san lấp và 1 mỏ cát, sỏi lòng sông với tổng tài nguyên dự báo hơn 9,3 triệu m3.

Theo đó, Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Nhật là đơn vị được lựa chọn thực hiện đấu giá quyền khai thác 8 mỏ khoáng sản. Quá trình tổ chức đấu giá có sự giám sát chặt chẽ từ tổ liên ngành của tỉnh với sự tham gia của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Xem chi tiết

Bất động sản

Hà Nội đấu giá thành công 27 lô đất, giá trúng cao nhất gần 70 triệu đồng/m2

UBND xã Phượng Dực (TP Hà Nội) vừa tổ chức đấu giá thành công 27 lô đất ở tại khu cánh chăn nuôi, thuộc địa bàn thôn Đường La và thôn Phú Túc.

Đây là phiên đấu giá quyền sử dụng đất đầu tiên của xã Phượng Dực sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với giá trúng cao nhất là 69.082.000 đồng/m2.

Theo đó, các lô đất đưa ra đấu giá đều là đất ở, có vị trí thuận lợi, hạ tầng kỹ thuật cơ bản đồng bộ, kết nối giao thông thuận tiện với các khu dân cư hiện hữu và các trục giao thông chính trong khu vực. Giá khởi điểm là 4.682.000 đồng/m2, phù hợp với mặt bằng chung, tạo điều kiện để nhiều khách hàng tham gia.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới