Toàn cảnh biệt thự cao cấp của 'phú bà' Ngọc Loan

Biệt thự của Ngọc Loan The Face khiến nhiều người xuýt xoa bởi sự bề thế với cầu thang rộng, nội thất đều lung linh và đắt tiền.
Phần đầu của chiếc xe đầu kéo bị các tấm kim loại theo quán tính trượt lên đẩy gãy, gập xuống mặt dường vì phanh gấp.
Xuân Lan khiến netizen chú ý khi chia sẻ hình ảnh con gái Thiên Ân tuổi 12. Cô bé gây ấn tượng bởi phong thái tự tin cùng chiều cao nổi bật.
Không rực rỡ, không ồn ào, mùa hoa ban trắng về khiến Đà Lạt chậm lại, khoác lên phố núi nét đẹp trong veo giữa tiết trời đông.
SoundPEATS Q3 Pro khuấy động phân khúc tai nghe dưới 500k với chống ồn -38dB, Bluetooth 6.0, pin 42 giờ và âm thanh vòm 360 độ.
Khép lại năm cũ, Tiktoker Mèo Trái Đất vừa khiến người hâm mộ trầm trồ khi chính thức sở hữu xế hộp sang trọng, đánh dấu một năm 2025 thành công rực rỡ.
Việc Zalo yêu cầu người dùng chấp nhận điều khoản dịch vụ mới, nếu từ chối sẽ bị xoá tài khoản sau 45 ngày, đang gây tranh cãi gay gắt.
Dù vận hạn khó khăn năm 2026, việc giữ tâm an, cẩn trọng và kiên nhẫn sẽ giúp các con giáp biến thách thức thành cơ hội phát triển.
Các nhà khảo cổ học ở Hàn Quốc tìm thấy một chiếc vương miện 1.400 năm tuổi được trang trí bằng cánh bọ cánh cứng quý hiếm.
Hai nhà thám hiểm hang động đang khám phá một hang động hẻo lánh ở Mexico thì tình cờ phát hiện ra một kho báu cổ vật có niên đại ít nhất 500 năm.
Mẫu xe sedan cỡ D Ford Mondeo 2026 thế hệ mới vừa chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc và Trung Đông đã nhận được nhiều nâng cấp đáng chú ý.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/12, Xử Nữ nên chú ý, cẩn thận bị lợi dụng chuyện tiền nong. Nhân Mã vận thế đang khá tốt, đầu tư sinh lời cao.
Hãng xe Triumph vừa chính thức giới thiệu mẫu Tracker 400 tại Vương quốc Anh, mở rộng lựa chọn cho người dùng trong phân khúc môtô cỡ nhỏ 400cc cơ bản.
Mark Zuckerberg đang đặt cược 50 tỷ USD để biến Meta thành nền tảng AI cho hàng tỷ người, qua đó “siêu nạp” cỗ máy quảng cáo sau cú trượt metaverse.
Chiếc bình cổ có thể liên quan đến người chăn cừu hoặc lữ khách, hé lộ bí ẩn về cuộc sống của người xưa trong vùng núi cao Bernese Alps.
Thằn lằn đuôi chuỳ Ai Cập (Uromastyx aegyptia) là loài bò sát sa mạc cổ xưa, nổi bật với ngoại hình dữ dằn và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc.
Từ loài cây mọc bờ rào, dâm bụt trở thành cây cảnh được nhiều người ưa chuộng bởi vẻ đẹp độc lạ, nhiều cây giá lên tới cả trăm triệu đồng.
Xuất hiện trong loạt sân khấu mới, Trang Pháp tiếp tục khẳng định đẳng cấp “chị đẹp” khi mang đến màn trình diễn bùng nổ cả phần nghe lẫn phần nhìn.
Hãng máy hút bụi Trung Quốc Dreame vừa tiếp tục hé lộ những hình ảnh siêu xe điện của mình trước thềm CES 2026, được cho là có công suất vượt quá 1.000 mã lực.
Mới đây, Mai Davika tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong loạt ảnh thời trang mang tông hồng pastel ngọt ngào.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân nhanh chóng bắt tay vào triển khai sau khi kế hoạch được phê duyệt, thu nhập gia tăng.
Rosé bất ngờ “đốn tim” cộng đồng mạng khi chia sẻ loạt ảnh đời thường trong không gian ấm cúng, khoác lên mình chiếc váy ngủ mỏng nhẹ nhưng đầy tinh tế.