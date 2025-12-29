Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Toàn cảnh biệt thự cao cấp của 'phú bà' Ngọc Loan

Bất động sản

Toàn cảnh biệt thự cao cấp của 'phú bà' Ngọc Loan

Biệt thự của Ngọc Loan The Face khiến nhiều  người xuýt xoa bởi sự bề thế với cầu thang rộng, nội thất đều lung linh và đắt tiền.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Ngọc Loan (SN 1993) được mọi người biết đến khi tham gia The Face Vietnam năm 2016. Sau một thời gian ở ẩn, Ngọc Loan trở lại với loạt hình ảnh về cuộc sống sang chảnh, xa hoa khiến nhiều người trầm trồ. Ảnh: FBNV
Ngọc Loan (SN 1993) được mọi người biết đến khi tham gia The Face Vietnam năm 2016. Sau một thời gian ở ẩn, Ngọc Loan trở lại với loạt hình ảnh về cuộc sống sang chảnh, xa hoa khiến nhiều người trầm trồ. Ảnh: FBNV
Ngọc Loan hiện đã có 2 con nhưng chưa từng công khai danh tính, hình ảnh của chồng. Qua một số hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy một phần không gian trong căn biệt thự bề thế của người đẹp. Ảnh: FBNV
Ngọc Loan hiện đã có 2 con nhưng chưa từng công khai danh tính, hình ảnh của chồng. Qua một số hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy một phần không gian trong căn biệt thự bề thế của người đẹp. Ảnh: FBNV
Biệt thự của Ngọc Loan nằm trong khu cao cấp ở TP HCM, có view nhìn thẳng ra Landmark 81. Ảnh: FBNV
Biệt thự của Ngọc Loan nằm trong khu cao cấp ở TP HCM, có view nhìn thẳng ra Landmark 81. Ảnh: FBNV
Ngôi nhà của Ngọc Loan được ốp đá, xung quanh là sân vườn, tiểu cảnh...Ảnh: FBNV
Ngôi nhà của Ngọc Loan được ốp đá, xung quanh là sân vườn, tiểu cảnh...Ảnh: FBNV
Mọi góc trong nhà đều được thiết kế theo tone vàng gold sang trọng. Ảnh: FBNV
Mọi góc trong nhà đều được thiết kế theo tone vàng gold sang trọng. Ảnh: FBNV
Trần nhà cao thoải mái để có thể sắp xếp một cây thông "khổng lồ". Ảnh: FBNV
Trần nhà cao thoải mái để có thể sắp xếp một cây thông "khổng lồ". Ảnh: FBNV
Bàn ăn dài, phù hợp cho những khi tổ chức tiệc. Ảnh: FBNV
Bàn ăn dài, phù hợp cho những khi tổ chức tiệc. Ảnh: FBNV
Cầu thang gỗ mềm mại giúp không gian yên bình hơn. Ảnh: FBNV
Cầu thang gỗ mềm mại giúp không gian yên bình hơn. Ảnh: FBNV
Một góc phòng ngủ hiếm hoi được hé lộ. Ảnh: FBNV
Một góc phòng ngủ hiếm hoi được hé lộ. Ảnh: FBNV
Góc ban công, sân thượng với tầm nhìn Landmark 81 cũng là nơi yêu thích của Ngọc Loan. Ảnh: FBNV
Góc ban công, sân thượng với tầm nhìn Landmark 81 cũng là nơi yêu thích của Ngọc Loan. Ảnh: FBNV
Bất kỳ góc nào trong căn biệt thự đều có thể trở thành địa điểm chụp hình lý tưởng của người đẹp. Ảnh: FBNV
Bất kỳ góc nào trong căn biệt thự đều có thể trở thành địa điểm chụp hình lý tưởng của người đẹp. Ảnh: FBNV
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Biệt thự cao cấp của Ngọc Loan #Cuộc sống sang chảnh của người nổi tiếng #Thiết kế nội thất sang trọng #View nhìn Landmark 81 #Phong cách sống giàu có #Khu căn hộ cao cấp TP HCM

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT