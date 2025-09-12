Hà Nội

Bất động sản

Dự án khu dân cư gần 530 tỷ đồng ở Gia Lai đã có chủ

Dự án Khu dân cư Hội Phú có diện tích hơn 9,7 ha (nằm trong quy hoạch phân khu xây dựng suối Hội Phú), với tổng vốn đầu tư gần 530 tỷ đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 12/9, thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai xác nhận, đơn vị vừa ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Khu dân cư Hội Phú.

Theo đó, công ty trúng đấu giá là Công ty TNHH MTV Trang Đức có địa chỉ trụ sở chính tại số 38 Lê Hồng Phong, phường Diên Hồng (Gia Lai). Công ty này trúng đấu giá với số tiền hơn 97,86 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm 1,9 tỷ đồng (giá khởi điểm hơn 95,94 tỷ đồng).

Được biết, Dự án Khu dân cư Hội Phú được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 26/12/2023, điều chỉnh vào ngày 17/2/2025. Dự án được đưa ra đấu giá vào ngày 28/8/2025 do Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát tổ chức phiên đấu giá.

image.jpg
Ảnh minh hoạ.

Dự án có diện tích hơn 9,7 ha tại phường Hội Phú (nằm trong quy hoạch phân khu xây dựng suối Hội Phú), tổng vốn đầu tư 529 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án trước 96 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Theo quy hoạch, Dự án Khu dân cư Hội Phú có diện tích đất ở hơn 4 ha (gồm nhà ở liền kề và biệt thự rộng 3 ha, nhà ở xã hội dự kiến 128 căn), đất công trình thương mại dịch vụ hơn 0,4 ha và đất hạ tầng kỹ thuật hơn 5 ha.

Trong đó, phần diện tích đấu giá quyền sử dụng đất là hơn 3,5 ha gồm các loại đất đất nhà ở liên kế, đất nhà ở biệt thự, đất công trình thương mại dịch vụ.

Phần diện tích không đấu giá quyền sử dụng đất hơn 6,2 ha gồm các loại đất đất công viên cây xanh; đất giao thông, bãi đậu xe, hạ tầng kỹ thuật; đất công trình công cộng đô thị (nhà họp tổ dân phố); đất giáo dục (trường mầm non); đất nhà ở xã hội, đất tái định cư. Đối với phần diện tích này, nhà đầu tư đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật sau đó bàn giao lại cho địa phương.

