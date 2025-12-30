Hà Nội

Biệt thự 2.000 m2 'biết thở' giữa khối bê tông thô cứng

Bất động sản

Nhờ cách thiết kế khéo léo, những khối bê tông thô cứng đã biến hóa thành tổ ấm tràn đầy sức sống, chan hoà thiên nhiên cho gia đình 3 thế hệ.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Tọa lạc tại Malaysia, căn biệt thự có diện tích 2.000m2 gây ấn tượng bởi tổ hợp ba khối nhà kết nối hài hòa quanh sân trong. Ảnh: Bricks Begin Photography
Mỗi khối được kết nối với nhau để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của gia đình, nuôi dưỡng cảm giác thống nhất và gắn kết trong không gian. Ảnh: Bricks Begin Photography
Các vật liệu được lựa chọn cẩn thận, đặt cạnh nhau nhằm tạo ra hiệu ứng không gian, nâng cao tính thẩm mỹ. Ảnh: Bricks Begin Photography
Khối nhà đầu tiên với tông màu ấm áp, có thể đóng mở các hệ cửa theo mong muốn. Ảnh: Bricks Begin Photography
Kiến trúc sư khéo léo sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường như gỗ, đá và bê tông, tạo nên một không gian sống gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: Bricks Begin Photography
Các mảng xanh được bố trí tinh tế trong và ngoài nhà góp phần thanh lọc bầu không khí. Ảnh: Bricks Begin Photography
Khu vực sinh hoạt chính của gia đình đặt ở ngôi nhà đầu tiên, gồm phòng khách và bàn ăn. Ảnh: Bricks Begin Photography
Khoảng giếng trời giúp lấy ánh sáng tối đa. Ảnh: Bricks Begin Photography
Sofa và bàn ăn cỡ lớn tại không gian sinh hoạt chính. Ảnh: Bricks Begin Photography
Hồ bơi chung cho cả 3 khối nhà. Ảnh: Bricks Begin Photography
Được bao quanh bởi những ô cửa rộng lớn, ngôi nhà ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Bricks Begin Photography
Lan can các lối đi trong nhà chính sử dụng màu đen chủ đạo, hài hòa với chất liệu gỗ. Ảnh: Bricks Begin Photography
