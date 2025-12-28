Hà Nội

Độc đáo ngôi nhà lấy cảm hứng từ đường cong xe Vespa

Bất động sản

Những đường cong mềm mại lấy cảm hứng từ chiếc Vespa mang vẻ dịu dàng, hoài cổ nhưng vẫn ấm áp, thân quen cho ngôi nhà. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Có niềm đam mê đặc biệt với những chiếc Vespa cổ, gia chủ mong muốn tạo nên không gian cho vợ chồng, bố mẹ, bà và em gái cùng chung sống, đồng thời giữ lại tinh thần tự do, hoài niệm gắn liền với Vespa. Ảnh: Quang Dam
Theo đó, kiến trúc sư Story Architecture thiết kế hình khối kiến trúc và nội thất ngôi nhà lấy cảm hứng từ những đường cong mềm mại của xe Vespa. Ảnh: Quang Dam
Công trình được thiết kế lùi về phía sau tạo khoảng sân trước trồng cây xanh, đồng thời là không gian trưng bày và chăm sóc những chiếc Vespa yêu thích. Ảnh: Quang Dam
Tầng một là không gian phòng khách và bếp, trong đó khu vực bếp sử dụng sàn mở nhằm tăng cường ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Quang Dam
Bếp và bàn ăn là trung tâm sinh hoạt của gia đình, được thiết kế thông tầng xuyên suốt lên mái giúp căn nhà luôn thoáng đãng. Ảnh: Quang Dam
Bếp và bàn ăn là trung tâm sinh hoạt của gia đình, được thiết kế thông tầng xuyên suốt lên mái giúp căn nhà luôn thoáng đãng. Ảnh: Quang Dam
Từ bàn ăn, các thành viên có thể dễ dàng quan sát và tương tác với các không gian khác nhờ thiết kế mở. Ảnh: Quang Dam
Hành lang, cửa sổ và ban công các tầng đều hướng về khoảng thông tầng, tạo sự kết nối liền mạch giữa các không gian, đồng thời tăng tính gắn kết giữa các thành viên. Ảnh: Quang Dam
Tầng hai là không gian sinh hoạt của bố mẹ, kết hợp phòng thờ. Phòng ngủ của em gái và gia chủ được bố trí ở tầng ba. Ảnh: Quang Dam
Ban công phòng ngủ được thiết kế như không gian thư giãn. Ảnh: Quang Dam
Cách tổ chức không gian khéo léo đảm bảo nhu cầu sống riêng tư nhưng vẫn gần gũi của gia đình bốn thế hệ. Ảnh: Quang Dam
Thiết kế cửa độc đáo giúp gia chủ tận hưởng trọn vẹn khung cảnh bầu trời và tán cây cổ thụ. Ảnh: Quang Dam
