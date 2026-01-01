Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhà ống ngập sáng lạ thường với mặt tiền vòm cong chồng lớp

Bất động sản

Nhà ống ngập sáng lạ thường với mặt tiền vòm cong chồng lớp

Mặt tiền với các vòm cong chồng lớp, tạo hiệu ứng thông gió, lấy sáng và tăng chiều sâu kiến trúc cho công trình nhà ống hiện đại.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Ngôi nhà nằm trên khu đất rộng 4x20 mét tại TP HCM, thu hẹp dần về phía sau, mang những hạn chế quen thuộc của nhà ống ở Việt Nam: bố cục sâu, dài, khó lấy sáng và gió. Ảnh: Quang Trần
Ngôi nhà nằm trên khu đất rộng 4x20 mét tại TP HCM, thu hẹp dần về phía sau, mang những hạn chế quen thuộc của nhà ống ở Việt Nam: bố cục sâu, dài, khó lấy sáng và gió. Ảnh: Quang Trần
Tòa nhà chỉ có hai mặt thoáng: mặt tiền hướng Đông đón ánh nắng buổi sáng và mặt bên giáp với một con hẻm nhỏ, tạo cơ hội đưa thêm ánh sáng ban ngày vào bên trong. Ảnh: Quang Trần
Tòa nhà chỉ có hai mặt thoáng: mặt tiền hướng Đông đón ánh nắng buổi sáng và mặt bên giáp với một con hẻm nhỏ, tạo cơ hội đưa thêm ánh sáng ban ngày vào bên trong. Ảnh: Quang Trần
Giải pháp mặt tiền hai lớp được kiến trúc sư lựa chọn như một sự chuyển tiếp giữa bên ngoài và bên trong. Ảnh: Quang Trần
Giải pháp mặt tiền hai lớp được kiến trúc sư lựa chọn như một sự chuyển tiếp giữa bên ngoài và bên trong. Ảnh: Quang Trần
Lớp ngoài là những vòm cung và chi tiết cách điệu gợi nhắc đến hình ảnh kiến trúc tôn giáo, mang sắc thái trang nghiêm mà vẫn mềm mại. Ảnh: Quang Trần
Lớp ngoài là những vòm cung và chi tiết cách điệu gợi nhắc đến hình ảnh kiến trúc tôn giáo, mang sắc thái trang nghiêm mà vẫn mềm mại. Ảnh: Quang Trần
Thiết kế mặt tiền hai lớp với hệ vòm cách điệu không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn là lớp đệm khí giúp giảm nắng, đón gió và tăng cường sự riêng tư. Ảnh: Quang Trần
Thiết kế mặt tiền hai lớp với hệ vòm cách điệu không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn là lớp đệm khí giúp giảm nắng, đón gió và tăng cường sự riêng tư. Ảnh: Quang Trần
Với đặc điểm điển hình của nhà ống, mặt tiền rộng 4m và chiều sâu hơn 20m, trên nền đất không vuông vức, kiến trúc sư chọn giải pháp lệch tầng để tối ưu dòng khí đối lưu và tăng cường sự kết nối giữa các không gian. Ảnh: Quang Trần
Với đặc điểm điển hình của nhà ống, mặt tiền rộng 4m và chiều sâu hơn 20m, trên nền đất không vuông vức, kiến trúc sư chọn giải pháp lệch tầng để tối ưu dòng khí đối lưu và tăng cường sự kết nối giữa các không gian. Ảnh: Quang Trần
Độ cao độ linh hoạt giúp hành trình di chuyển trong nhà mạch lạc hơn, đồng thời tạo ra sự quan sát đa chiều. Ảnh: Quang Trần
Độ cao độ linh hoạt giúp hành trình di chuyển trong nhà mạch lạc hơn, đồng thời tạo ra sự quan sát đa chiều. Ảnh: Quang Trần
Cửa kính khung vòm kết nối không gian từ phòng khách đến bàn ăn, tạo mở rộng thị giác trong nhà ống. Ảnh: Quang Trần
Cửa kính khung vòm kết nối không gian từ phòng khách đến bàn ăn, tạo mở rộng thị giác trong nhà ống. Ảnh: Quang Trần
Cửa kính khung vòm kết nối không gian từ phòng khách đến bàn ăn, tạo mở rộng thị giác trong nhà ống. Ảnh: Quang Trần
Cửa kính khung vòm kết nối không gian từ phòng khách đến bàn ăn, tạo mở rộng thị giác trong nhà ống. Ảnh: Quang Trần
Phòng ngủ dành cho bé gái được thiết kế theo bảng màu hồng – kem nhẹ nhàng. Ảnh: Quang Trần
Phòng ngủ dành cho bé gái được thiết kế theo bảng màu hồng – kem nhẹ nhàng. Ảnh: Quang Trần
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Thiết kế nhà ống hiện đại #Mặt tiền vòm cong độc đáo #Giải pháp lấy sáng và gió #Kiến trúc tối ưu không gian #Chống nắng và riêng tư #Lệch tầng và kết nối không gian

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT