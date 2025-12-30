Hà Nội

Bên trong căn hộ tối giản của cô gái lương 13 triệu/tháng

Bất động sản

Bên trong căn hộ tối giản của cô gái lương 13 triệu/tháng

Chỉ vỏn vẹn 29m2 nhưng nhờ cách sắp xếp khéo léo, căn hộ vẫn gọn gàng, tiện dụng và ngập tràn ánh sáng. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Một cô gái trẻ làm công việc văn phòng ở Hồ Nam (Trung Quốc) khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tự mua được căn hộ 29m2 sau vài năm đi làm. Ảnh: Toutiao
Diện tích khiêm tốn, mặt bằng dài và hẹp tưởng khó sử dụng, song cô gái đã khéo léo biến không gian nhỏ bé thành tổ ấm đầy đủ tiện nghi. Ảnh: Toutiao
Căn hộ nhỏ được thiết kế theo không gian mở, chỉ tách riêng khu vệ sinh. Ngay từ cửa vào là khu tiền sảnh nhỏ, được tính toán vừa đủ để đặt tủ giày cao kịch trần. Ảnh: Toutiao
Từ tiền sảnh nhìn vào trong là hành lang hẹp chạy dọc căn hộ. Không gian này được tận dụng tối đa để bố trí khu bếp sát tường. Ảnh: Toutiao
Sâu bên trong là khu vực sinh hoạt chính với giường ngủ được nâng cao hơn 1 mét. Bên dưới giường được chia thành nhiều hộc lớn nhỏ, đóng vai trò như tủ quần áo và kho chứa đồ. Ảnh: Toutiao Ảnh: Toutiao
Phòng khách nhỏ nhưng tiện nghi với sofa, bàn trà nhỏ và tủ để máy chiếu. Ảnh: Toutiao
Sofa nhỏ gọn có thể mở rộng thành giường phụ khi cần, phù hợp với nhà diện tích hạn chế. Ảnh: Toutiao
Cạnh cửa sổ lớn là không gian đa năng với chiếc bàn nhỏ vừa làm bàn trang điểm, vừa có thể sử dụng cho nhiều mục đích linh hoạt. Ảnh: Toutiao
Nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tối giản. Ảnh: Toutiao
