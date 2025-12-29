Đấu giá thành công 33 lô đất, Hà Nội thu về 161 tỷ đồng

Với việc đấu giá thành công 33 lô đất tại xã Tiến Thắng, TP Hà Nội dự kiến thu về ngân sách Nhà nước hơn 161 tỷ đồng.

Ngày 29/12, thông tin từ UBND xã Tiến Thắng ((TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia tổ chức đấu giá thành công quyền sử dụng 33 lô đất.

Theo đó, phiên đấu giá được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp, tối đa hai vòng cho từng lô đất. Diện tích các lô đất dao động từ 80,1 m² đến 124 m². Giá khởi điểm là 5,18 triệu đồng/m²; bước giá vòng 1 là 25 triệu đồng/m², từ vòng 2 mức trả tối thiểu là 1 triệu đồng/m².

Toàn cảnh buổi đấu giá.

Kết quả, toàn bộ 33 lô đất đều được đấu giá thành công. Lô đất có giá trúng cao nhất đạt 58,18 triệu đồng/m², thấp nhất là 39,18 triệu đồng/m². Tổng số tiền trúng đấu giá đạt hơn 161 tỷ đồng, cao hơn khoảng 144,2 tỷ đồng so với tổng giá khởi điểm.

Nhiều lô đất ghi nhận mức giá trúng cao, chênh lệch lớn so với giá khởi điểm, cho thấy nhu cầu của người dân cũng như sức hút của thị trường bất động sản tại địa phương.

>>> Mời độc giả xem thêm video đấu giá đất ở TP Hà Nội: