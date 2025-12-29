Hà Nội

Bất động sản

Đấu giá thành công 33 lô đất, Hà Nội thu về 161 tỷ đồng

Với việc đấu giá thành công 33 lô đất tại xã Tiến Thắng, TP Hà Nội dự kiến thu về ngân sách Nhà nước hơn 161 tỷ đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 29/12, thông tin từ UBND xã Tiến Thắng ((TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia tổ chức đấu giá thành công quyền sử dụng 33 lô đất.

Theo đó, phiên đấu giá được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp, tối đa hai vòng cho từng lô đất. Diện tích các lô đất dao động từ 80,1 m² đến 124 m². Giá khởi điểm là 5,18 triệu đồng/m²; bước giá vòng 1 là 25 triệu đồng/m², từ vòng 2 mức trả tối thiểu là 1 triệu đồng/m².

dau-gia1.jpg
Toàn cảnh buổi đấu giá.

Kết quả, toàn bộ 33 lô đất đều được đấu giá thành công. Lô đất có giá trúng cao nhất đạt 58,18 triệu đồng/m², thấp nhất là 39,18 triệu đồng/m². Tổng số tiền trúng đấu giá đạt hơn 161 tỷ đồng, cao hơn khoảng 144,2 tỷ đồng so với tổng giá khởi điểm.

Nhiều lô đất ghi nhận mức giá trúng cao, chênh lệch lớn so với giá khởi điểm, cho thấy nhu cầu của người dân cũng như sức hút của thị trường bất động sản tại địa phương.

Mời độc giả xem thêm video đấu giá đất ở TP Hà Nội:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
Bài liên quan

Bất động sản

Tìm được chủ nhân khu đất “vàng” ở TP Huế

Năm lô đất "vàng" nằm trên đường Trần Cao Vân và Nguyễn Tri Phương (phường Thuận Hóa, TP Huế) vừa được đấu giá thành công, với mức 538 tỷ đồng.

Ngày 29/12, thông tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế cho biết, Công ty Union Success Việt Nam (Hải Phòng) đã trúng đấu giá năm lô đất trên đường Trần Cao Vân và Nguyễn Tri Phương (phường Thuận Hóa) hiện đang là trụ sở của Công an TP Huế.

Theo đó, Công ty Union Success Việt Nam trúng đấu giá những lô đất nói trên với số tiền 538 tỷ đồng, cao hơn 13 tỷ đồng so với mức khởi điểm.

Xem chi tiết

Bất động sản

Hà Nội đấu giá thành công 27 lô đất, giá trúng cao nhất gần 70 triệu đồng/m2

UBND xã Phượng Dực (TP Hà Nội) vừa tổ chức đấu giá thành công 27 lô đất ở tại khu cánh chăn nuôi, thuộc địa bàn thôn Đường La và thôn Phú Túc.

Đây là phiên đấu giá quyền sử dụng đất đầu tiên của xã Phượng Dực sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với giá trúng cao nhất là 69.082.000 đồng/m2.

Theo đó, các lô đất đưa ra đấu giá đều là đất ở, có vị trí thuận lợi, hạ tầng kỹ thuật cơ bản đồng bộ, kết nối giao thông thuận tiện với các khu dân cư hiện hữu và các trục giao thông chính trong khu vực. Giá khởi điểm là 4.682.000 đồng/m2, phù hợp với mặt bằng chung, tạo điều kiện để nhiều khách hàng tham gia.

Xem chi tiết

