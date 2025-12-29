Khám phá căn hộ 90m2 giữa lòng thành phố của nữ CEO độc thân

Hà Nội

Bất động sản

Căn hộ của nữ CEO độc thân rộng 90m2, sử dụng nội thất dễ di chuyển,  chọn sách là "linh hồn", ban công 3m2 xanh mướt...

Hoàng Minh (tổng hợp)
Nữ CEO của một công ty chuyên thiết kế nội thất đang tận hưởng cuộc sống độc thân trong căn hộ 90m2 ngay trung tâm Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: Sina
Căn hộ gồm một phòng ngủ, một phòng khách kèm ban công nhỏ. Ảnh: Sina
Gia chủ chọn nội thất dễ di chuyển, có lúc dọn giường lớn ra phòng khách để biến phòng khách thành phòng ngủ, chỉ để thay đổi tâm trạng. Ảnh: Sina
Nữ CEO chọn sách là "linh hồn" cho căn nhà: từ tạp chí, sách nghệ thuật, ẩm thực đến sách giáo khoa cũ, tất cả đều được sưu tầm từ nhỏ. Ảnh: Sina
Phòng khách với bộ sofa lớn. Ảnh: Sina
Ban công 3m2 biến thành khu vườn mini xanh mướt. Ảnh: Sina
Ấn tượng hơn cả là các món đồ được gia chủ sưu tầm, từ bình hoa sứ thời Tống màu sắc,tranh tường fresco Ý... Ảnh: Sina
Những món đồ đều từ các thời đại, quốc gia khác nhau. Ảnh: Sina
Gia chủ còn sử dụng hết đồ sưu tầm trong sinh hoạt hàng ngày, không để "nằm im" trong tủ. Ảnh: Sina
Để có chỗ cho bạn bè tụ họp, nữ CEO thuê căn nhà cũ 35m2 ngay dưới tòa nhà, biến thành quán bar mini siêu xinh. Ảnh: Sina
