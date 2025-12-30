Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Biệt thự 'đẹp hơn vườn hoa' của NTK đứng sau trang phục của dàn Táo quân

Bất động sản

Biệt thự 'đẹp hơn vườn hoa' của NTK đứng sau trang phục của dàn Táo quân

Biệt thự của NTK Đức Hùng khiến nhiều người mê mẩn bởi giàn lan tỏi tím ngắt, nở rộ báo hiệu mùa đông Hà Nội sắp về.

Hoàng Minh (tổng hợp)
NSƯT - NTK là cái tên quen thuộc với khán giả yêu mến chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân. Suốt một thập kỷ qua, NTK Đức Hùng đã thổi hồn vào những bộ trang phục lộng lẫy của dàn Táo quân. Ảnh: Internet
NSƯT - NTK là cái tên quen thuộc với khán giả yêu mến chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân. Suốt một thập kỷ qua, NTK Đức Hùng đã thổi hồn vào những bộ trang phục lộng lẫy của dàn Táo quân. Ảnh: Internet
Ngoài đời, NTK Đức Hùng có cuộc sống hạnh phúc cùng gia đình trong căn biệt thự 3 tầng tại Hà Nội. Ảnh: FBNV
Ngoài đời, NTK Đức Hùng có cuộc sống hạnh phúc cùng gia đình trong căn biệt thự 3 tầng tại Hà Nội. Ảnh: FBNV
Căn nhà có diện tích hơn 300m2, sân vườn rộng rãi được bao phủ bởi nhiều cây xanh. Ảnh: FBNV
Căn nhà có diện tích hơn 300m2, sân vườn rộng rãi được bao phủ bởi nhiều cây xanh. Ảnh: FBNV
Điểm ấn tượng nhất trong không gian sống của NTK Đức Hùng là giàn hoa lan tỏi tím ngắt leo quanh nhà. Ảnh: FBNV
Điểm ấn tượng nhất trong không gian sống của NTK Đức Hùng là giàn hoa lan tỏi tím ngắt leo quanh nhà. Ảnh: FBNV
Giàn hoa lan tỏi tím ngắt bên khung cửa sổ xanh tạo khung cảnh thơ mộng. Ảnh: FBNV
Giàn hoa lan tỏi tím ngắt bên khung cửa sổ xanh tạo khung cảnh thơ mộng. Ảnh: FBNV
Hoa lan tỏi với sắc tím dịu dàng và hương thơm nồng đặc trưng, thường nở rộ vào dịp cuối thu, đầu đông. Ảnh: FBNV
Hoa lan tỏi với sắc tím dịu dàng và hương thơm nồng đặc trưng, thường nở rộ vào dịp cuối thu, đầu đông. Ảnh: FBNV
Những chùm hoa tím biếc leo trên ban công rủ xuống khung cửa sổ, mang đến khung cảnh vừa cổ kính vừa lãng mạn giữa lòng Hà Nội. Ảnh: FBNV
Những chùm hoa tím biếc leo trên ban công rủ xuống khung cửa sổ, mang đến khung cảnh vừa cổ kính vừa lãng mạn giữa lòng Hà Nội. Ảnh: FBNV
NTK Đức Hùng dành thời gian ngắm hoa và tận hưởng bầu không khí trong lành ngay tại nhà. Ảnh: FBNV
NTK Đức Hùng dành thời gian ngắm hoa và tận hưởng bầu không khí trong lành ngay tại nhà. Ảnh: FBNV
Nhìn từ khung cửa sổ, giàn hoa lan tỏi như bức rèm thiên nhiên, làm dịu nắng hanh của mùa đông. Ảnh: FBNV
Nhìn từ khung cửa sổ, giàn hoa lan tỏi như bức rèm thiên nhiên, làm dịu nắng hanh của mùa đông. Ảnh: FBNV
NTK Đức Hùng còn cắt lan tỏi vào cắm trong bình gốm, trang trí các góc nhà. Ảnh: FBNV
NTK Đức Hùng còn cắt lan tỏi vào cắm trong bình gốm, trang trí các góc nhà. Ảnh: FBNV
Trong khuôn viên biệt thự còn có bể cá Koi. Ảnh: FBNV
Trong khuôn viên biệt thự còn có bể cá Koi. Ảnh: FBNV
Hoa lá đan xen, chen nhau tựa như khu vườn cổ tích. Ảnh: FBNV
Hoa lá đan xen, chen nhau tựa như khu vườn cổ tích. Ảnh: FBNV
Mùa xuân ngập tràn sắc vàng của hoa cúc. Ảnh: FBNV
Mùa xuân ngập tràn sắc vàng của hoa cúc. Ảnh: FBNV
Phòng đọc sách được thiết kế theo phong cách cổ điển sang trọng. Ảnh: FBNV
Phòng đọc sách được thiết kế theo phong cách cổ điển sang trọng. Ảnh: FBNV
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Biệt thự nghệ thuật của NTK Đức Hùng #Không gian sống xanh và thơ mộng #Hoa lan tỏi tím và mùa đông Hà Nội #Phong cách thiết kế cổ điển sang trọng #Khu vườn cổ tích với cây cảnh và cá Koi

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT