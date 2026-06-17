Hưng Long Đồng Tháp được chỉ định thực hiện gói hạ tầng hơn 1,8 tỷ đồng

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Phong Hòa vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 7 - Xây dựng hạ tầng kỹ thuật thuộc công trình Cụm dân cư Phong Hòa.

Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2026, có tổng mức đầu tư 2.347.106.000 đồng. Trong đó, Gói thầu số 7 là hạng mục xây lắp chính, bao gồm thảm mặt đường bê tông nhựa nóng dày 5 cm và các hạng mục kỹ thuật phụ trợ. Giá gói thầu được phê duyệt là 1.925.145.000 đồng.

Theo Quyết định số 38/QĐ-TTCUDVC ngày 28/5/2026, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Phong Hòa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đến ngày 1/6/2026, đơn vị tiếp tục ban hành Quyết định số 39/QĐ-TTCUDVC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói xây lắp này.

Công ty TNHH MTV Xây dựng Hưng Long Đồng Tháp là đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá trúng thầu 1.828.868.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu 96.277.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5%.

Gói thầu được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và loại hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Nguồn MSC

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương cho biết, chỉ định thầu rút gọn là cơ chế được pháp luật cho phép áp dụng đối với một số trường hợp đáp ứng điều kiện luật định nhằm rút ngắn thời gian lựa chọn nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tuy nhiên, việc tinh giản thủ tục không đồng nghĩa với nới lỏng trách nhiệm. Chủ đầu tư vẫn phải rà soát năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu, xác định chính xác giá gói thầu, tổ chức thương thảo hợp đồng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công khai thông tin theo quy định để bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn nhà nước.

Theo bà Hương, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư là yếu tố then chốt để bảo đảm việc áp dụng chỉ định thầu rút gọn đúng quy định, tránh phát sinh những băn khoăn không đáng có trong quá trình triển khai dự án.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Xây dựng Hưng Long Đồng Tháp (mã số doanh nghiệp 1401982041) được thành lập ngày 12/8/2014, có trụ sở tại số 194, ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp. Người đại diện theo pháp luật là ông Lâm Lễ Hoàng, Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy doanh nghiệp đã tham gia 229 gói thầu, trong đó trúng 104 gói, trượt 121 gói và có 4 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò nhà thầu độc lập đạt hơn 205,65 tỷ đồng.

Việc công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia góp phần minh bạch hóa quá trình sử dụng vốn ngân sách, đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan quản lý và cộng đồng thực hiện giám sát theo quy định.