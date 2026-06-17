Hưng Long Đồng Tháp được chỉ định thực hiện gói hạ tầng hơn 1,8 tỷ đồng

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Phong Hòa vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 7 - Xây dựng hạ tầng kỹ thuật thuộc công trình Cụm dân cư Phong Hòa.
Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2026, có tổng mức đầu tư 2.347.106.000 đồng. Trong đó, Gói thầu số 7 là hạng mục xây lắp chính, bao gồm thảm mặt đường bê tông nhựa nóng dày 5 cm và các hạng mục kỹ thuật phụ trợ. Giá gói thầu được phê duyệt là 1.925.145.000 đồng.
Theo Quyết định số 38/QĐ-TTCUDVC ngày 28/5/2026, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Phong Hòa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đến ngày 1/6/2026, đơn vị tiếp tục ban hành Quyết định số 39/QĐ-TTCUDVC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói xây lắp này.
Công ty TNHH MTV Xây dựng Hưng Long Đồng Tháp là đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá trúng thầu 1.828.868.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu 96.277.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5%.
Gói thầu được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và loại hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương cho biết, chỉ định thầu rút gọn là cơ chế được pháp luật cho phép áp dụng đối với một số trường hợp đáp ứng điều kiện luật định nhằm rút ngắn thời gian lựa chọn nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tuy nhiên, việc tinh giản thủ tục không đồng nghĩa với nới lỏng trách nhiệm. Chủ đầu tư vẫn phải rà soát năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu, xác định chính xác giá gói thầu, tổ chức thương thảo hợp đồng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công khai thông tin theo quy định để bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn nhà nước.
Theo bà Hương, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư là yếu tố then chốt để bảo đảm việc áp dụng chỉ định thầu rút gọn đúng quy định, tránh phát sinh những băn khoăn không đáng có trong quá trình triển khai dự án.
Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Xây dựng Hưng Long Đồng Tháp (mã số doanh nghiệp 1401982041) được thành lập ngày 12/8/2014, có trụ sở tại số 194, ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp. Người đại diện theo pháp luật là ông Lâm Lễ Hoàng, Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc.
Dữ liệu đấu thầu cho thấy doanh nghiệp đã tham gia 229 gói thầu, trong đó trúng 104 gói, trượt 121 gói và có 4 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò nhà thầu độc lập đạt hơn 205,65 tỷ đồng.
Việc công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia góp phần minh bạch hóa quá trình sử dụng vốn ngân sách, đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan quản lý và cộng đồng thực hiện giám sát theo quy định.
HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT
Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.
Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.
Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.
Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt